GTA 6 tiendrait bien sa date du 19 novembre 2026 malgré les rumeurs de report, et la promo pourrait démarrer très bientôt

Take-Two Interactive confirme la date de lancement de GTA 6 au 19 novembre 2026

Strauss Zelnick affirme que le marketing débutera cet été, avec un possible lancement fin juin

Un troisième trailer lors des prochains événements gaming n’est pas impossible

Les rumeurs autour d’un troisième trailer ou d’un éventuel report du jeu le plus attendu du secteur, signé Rockstar Games, circulent à plein régime depuis des mois. Heureusement, les réponses sont enfin là.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a confirmé la date de lancement de Grand Theft Auto 6 au 19 novembre 2026 dans le dernier rapport financier de l’entreprise. Dans un entretien accordé à Variety, il a aussi répété que le marketing du jeu commencerait cet été.

Un détail compte. Zelnick avait déjà affiché sa confiance quant à l’absence de nouveau report, en expliquant que Take-Two et Rockstar ne valideraient pas, ni ne financeraient, une campagne marketing « tant que nous ne serons pas assez proches de la sortie ». Dans cette logique, on peut donc assez raisonnablement penser que la date du 19 novembre sera définitive une fois la campagne lancée.

Dans le rapport financier, Zelnick a déclaré : « Nous pensons que l’exercice fiscal 2027 établira de nouveaux records de performance opérationnelle, grâce au lancement de Grand Theft Auto VI le 19 novembre, ainsi qu’à une exécution solide sur l’ensemble de notre portefeuille. »

(Image credit: Rockstar Games)

En dehors de l’appel aux investisseurs et du rapport financier, Zelnick a clairement laissé entendre que le marketing de GTA 6 ne commencerait pas avant fin juin, moment où l’été débute officiellement aux États-Unis. « Les prochaines semaines ne seront donc pas encore vraiment l’été, mais quand l’été sera là, Rockstar prévoit de commencer le marketing de GTA 6 », a-t-il déclaré.

Avec ces précisions sur les rumeurs de report et de campagne marketing, les fans peuvent désormais souffler. Ils savent, en substance, quand Rockstar Games devrait faire son prochain mouvement. Cela n’exclut pas pour autant l’apparition plus rapide du très attendu troisième trailer de GTA 6, avant la supposée fin juin, surtout avec le State of Play de PlayStation organisé par Sony et le Summer Game Fest de Geoff Keighley, tous deux prévus la première semaine du mois.

Quoi qu’il en soit, le mois de juin devrait réserver plusieurs grosses annonces autour d’autres licences du jeu vidéo. L’arrivée de GTA 6 dans la bataille à la fin du mois offrirait à Rockstar Games une manière idéale de donner le ton pour le reste de l’année 2026.