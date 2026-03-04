Précommandes de GTA 6 imminentes ? Un indice discret affole les fans

Le marketing de Grand Theft Auto 6 va s’intensifier cet été

Une fuite récente indique que des identifiants de titre ont été ajoutés au PlayStation Store

Cela laisse penser que les précommandes pourraient débuter prochainement

Les précommandes de Grand Theft Auto 6 pourraient-elles être lancées dans les prochaines semaines ? C’est tout à fait envisageable, alors que la campagne marketing devrait monter en puissance à l’approche de l’été.

Interrogé par Jim Cramer sur CNBC en février dernier, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, a confirmé que « des temps forts marketing sont prévus cet été », à mesure que la promotion de GTA 6 entre dans une nouvelle phase.

« Nous ne dépensons pas d’argent en marketing tant que la sortie n’est pas relativement proche », a-t-il ajouté.

Désormais, le dataminer du PlayStation Store connu sous le nom de « PlayStation Game Size » affirme que des identifiants de titre — des codes uniques servant à identifier différentes variantes de logiciels PlayStation — ont été ajoutés à la boutique en ligne. Bien que cela ne garantisse en rien une annonce imminente, cette étape intervient souvent en amont de l’ouverture des précommandes ou de la mise en vente d’un jeu.

Il a ensuite révélé que les identifiants concernés sont « PPSA01547_00 » et « PPSA29660_00 ». On pourrait naturellement supposer que cela indique l’existence de deux éditions du jeu (probablement une édition « Standard » et une version plus onéreuse incluant du contenu additionnel), mais cette hypothèse semble peu probable.

Plutôt que de désigner des éditions distinctes, les identifiants de titre servent généralement à différencier des versions régionales d’un jeu ou à séparer les versions physiques des versions numériques.

L’été approchant à grands pas, une nouvelle bande-annonce ainsi qu’une annonce officielle des précommandes pourraient survenir à tout moment, à mesure que la date de sortie du 19 novembre 2026 se rapproche.