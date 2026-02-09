GTA 6 : la machine promo se lance cet été avant une sortie explosive en novembre

Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, semble convaincu que Grand Theft Auto 6 ne subira pas de nouveau report

Il affirme que Take-Two ne dépense pas d’argent en marketing « tant que la sortie n’est pas très proche »

Il ajoute que la campagne marketing de GTA 6 constituera « un défi »

La maison mère de Rockstar Games, Take-Two Interactive, se montre confiante quant au fait que Grand Theft Auto 6 ne sera pas repoussé au-delà de sa date de sortie prévue en novembre, la campagne marketing devant officiellement débuter cet été.

Lors d’un entretien avec Jim Cramer sur CNBC (relayé par IGN), le PDG Strauss Zelnick est revenu sur les derniers résultats financiers du groupe. À cette occasion, il a été confirmé que le marketing du prochain GTA démarrera dans seulement quelques mois.

Cela laisse penser que GTA 6, dont la sortie initialement prévue en mai a été repoussée à la fin de l’année dernière, respectera finalement sa nouvelle date de lancement en novembre. Strauss Zelnick semble d’ailleurs confiant sur ce point, expliquant que l’avancement du développement est suivi quotidiennement.

« Nous avons également annoncé que des temps forts marketing arriveraient cet été, et nous ne dépensons pas d’argent en marketing tant que la sortie n’est pas très proche », a déclaré Strauss Zelnick.

Cela ne signifie pas pour autant qu’un nouveau report soit totalement exclu simplement parce que le marketing démarre prochainement. Strauss Zelnick s’était déjà dit « très confiant » quant à une sortie à l’automne 2025. Néanmoins, il est rassurant de constater que Take-Two affiche sa confiance envers Rockstar.

À ce stade, un seul trailer complet, des visuels promotionnels et un site officiel présentant les personnages, les lieux et l’histoire ont été dévoilés. En revanche, Rockstar n’a encore partagé aucune nouvelle vidéo de gameplay depuis l’annonce du jeu. Il est donc presque certain qu’une nouvelle bande-annonce sera diffusée cet été.

Interrogé sur ce que les fans pouvaient attendre de plus, Strauss Zelnick est resté discret, tout en précisant que la communication autour du jeu représenterait « un défi », Take-Two cherchant à promouvoir « une forme d’art unique ».

« C’est un défi, parce que le produit doit être authentiquement approprié par les consommateurs », a-t-il expliqué. « Le marketing doit donc être délicat. Il doit donner le sentiment que tout est réel. Il ne s’agit pas de vendre des hamburgers, mais cette forme d’art unique. »

GTA 6 devait initialement sortir le 26 mai 2026, mais sa sortie est désormais fixée au 19 novembre 2026 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Des informations récentes avancent par ailleurs que le jeu pourrait être proposé uniquement en version dématérialisée au lancement, afin de limiter les risques de nouvelles fuites.