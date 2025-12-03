Des extraits cachés de GTA 6 auraient fuité… et c’est du lourd

Une nouvelle fuite liée à Grand Theft Auto 6 vient de faire surface

Elle proviendrait d’un ancien animateur de chez Rockstar

Sa démo présente quelques scènes qui laissent entrevoir de futures fonctionnalités, notamment des stations de location de vélos, et la possibilité de monter à l’arrière de pick-ups

Pour celles et ceux en manque de fuites concernant GTA 6 – et ils sont nombreux à l’être – une nouvelle vidéo d’animation préliminaire circule, laissant entrevoir quelques indices sur les fonctionnalités du prochain jeu.

Repérée par GameRant sur Reddit, cette vidéo issue de Vimeo aurait été publiée par un ancien employé de Rockstar, qui aurait travaillé sur un prototype de GTA 6.

La vidéo a depuis été supprimée, mais pas avant que de nombreux internautes aient eu le temps de la documenter, voire de la télécharger pour la rediffuser ailleurs.

On y découvre quelques scènes intrigantes, dont une où Lucia, l’un des personnages principaux, saute du toit d’un camion. L’animation suggère que les joueurs pourraient être amenés à voyager à l’arrière de pick-ups.

Autre indice révélé : une séquence montrant un personnage interagissant avec une station de location de vélos. On y voit la prise en main du vélo, la montée, la descente, puis la restitution à la borne. Ce type de déplacement pourrait donc faire partie des options pour circuler dans Vice City dans GTA 6.

Cette fuite est-elle authentique ?

(Image credit: Rockstar Games)

Même si ces éléments ne constituent pas un teaser majeur, de nombreux joueurs sont avides de la moindre information sur GTA 6. Les deux grands retards subis par le jeu n’ont fait que renforcer cette attente, poussant certains à chercher des alternatives pour combler le vide du monde ouvert.

Difficile de confirmer l’authenticité de cette fuite, mais plusieurs éléments lui donnent de la crédibilité : le format de la vidéo, la présence d’autres animations de Red Dead Redemption 2 et Max Payne 3, ainsi que la rapidité avec laquelle elle a été supprimée. Cette urgence laisse penser qu’il s’agirait bien d’un aperçu réel du développement de GTA 6.

Tout porte à croire qu’il s’agit d’une démo professionnelle destinée à d’éventuels recruteurs, publiée par erreur.

Cela dit, même si cette fuite s’avérait authentique, elle ne représenterait qu’un stade précoce du développement. Les stations de location ou la montée à l’arrière des pick-ups faisaient peut-être partie des idées initiales… sans garantie qu’elles aient été conservées.

Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à novembre 2026 – sauf nouveau report – et à revoir en boucle les deux bandes-annonces officielles, seuls aperçus certains de ce que le jeu réserve.