Vous rêviez de GTA 6 ? Ces jeux vont vous ramener à la réalité (en mieux)

Le mois de novembre commence sous de mauvais auspices pour les joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X | S. Grand Theft Auto 6, l’un des jeux les plus attendus de Rockstar, vient d’être reporté pour la deuxième fois, seulement cinq mois après la diffusion d’une deuxième bande-annonce qui annonçait une sortie au 26 mai 2026.

Le nouveau rendez-vous est désormais fixé au 19 novembre 2026, soit un délai supplémentaire de six mois depuis le dernier report (qui avait déjà décalé la sortie initialement prévue pour l’automne 2025).

La nouvelle a secoué toute l’industrie. Non seulement les joueurs se montrent de plus en plus frustrés par cette attente interminable, mais de nombreux studios redoutent également une sortie de GTA 6 trop proche de celle de leurs propres titres.

Lorsque GTA 6 finira par sortir — en supposant qu’aucun autre report ne survienne — les fans auront attendu 13 ans. Et les choses pourraient empirer pour les joueurs PC, qui risquent encore de devoir patienter davantage avant de pouvoir y accéder sur leur plateforme.

Heureusement, le calendrier vidéoludique des mois à venir reste bien garni. Plusieurs jeux en monde ouvert prometteurs sont attendus entre fin 2025, début 2026 et au-delà — certains étant même déjà disponibles.

Certes, tous ne sont pas entièrement en monde ouvert, mais chacun offre des univers vastes et immersifs, porteurs d’histoires captivantes et de mécaniques de jeu ambitieuses. Et certains pourraient bien arriver plus tôt que prévu.

1. Where Winds Meet

(Image credit: NetEase Games)

Parmi les expériences en monde ouvert les plus intrigantes à venir, Where Winds Meet du studio Everstone attire déjà l’attention. Le jeu est déjà sorti en Chine et s’inscrit dans la tradition Wuxia, celle des films d’arts martiaux chinois et des récits fictionnels classiques.

Le titre promet une personnalisation poussée, un monde ouvert aux « possibilités infinies », un système de combat qui semble pouvoir rivaliser avec les meilleurs du genre, une coopération multijoueur conviviale — le tout dans un modèle free-to-play.

Where Winds Meet sera disponible le 14 novembre 2025 sur PS5, Android, iOS, et sur PC via Epic Games et Steam.

2. Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes

(Image credit: Ubisoft)

Sorti le 7 décembre 2023, Avatar: Frontiers of Pandora d’Ubisoft s’apprête à connaître un second souffle. Une mise à jour en vue à la troisième personne est attendue le 5 décembre 2025, suivie de l’extension From the Ashes prévue pour le 19 décembre 2025 — une date qui coïncide avec la sortie du film Avatar: Fire and Ash.

Il s’agira d’un tournant pour le gameplay, initialement en vue subjective. Ce changement apportera de nouvelles animations et une immersion renouvelée.

La mise à jour sera disponible sur PS5, Xbox Series X | S et sur PC via Epic Games et Steam.

3. Resident Evil Requiem

(Image credit: Capcom)

Resident Evil Requiem figure déjà parmi les titres les plus attendus de 2026. Capcom entretient le mystère autour du projet, mais les présentations effectuées à la Gamescom 2025 et au Tokyo Game Show 2025, ainsi que de nombreuses rumeurs, laissent entrevoir une approche semi-open-world.

L’action devrait ramener les joueurs à Raccoon City — là où tout a (presque) commencé.

Peu d’informations officielles ont filtré, mais il semble très probable que Leon S. Kennedy soit de retour, aux côtés de Grace Ashcroft. Des rumeurs évoquent une révélation complète lors des Game Awards 2025 ou du Resident Evil Showcase début 2026.

Resident Evil Requiem est attendu pour le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch 2, et sur PC via Steam et Epic Games — une première pour la franchise sur cette dernière plateforme. Les précommandes sont déjà ouvertes.

4. Phantom Blade Zero

(Image credit: S-Game)

Phantom Blade Zero de S-Game n’est pas un jeu en monde ouvert au sens strict, mais propose une formule semi-open-world articulée autour d’un système de combat ambitieux et distinctif.

Le jeu adopte les codes du hack-and-slash typique des action-RPG, avec un vaste univers et une succession de combats contre des boss à travers une carte étendue.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais une révélation est attendue d’ici fin 2025, ce qui laisse espérer une sortie courant 2026 — et potentiellement avant celle de GTA 6. Le jeu sortira sur PS5 et PC.

5. Crimson Desert

(Image credit: Pearl Abyss)

Enfin, difficile de ne pas évoquer Crimson Desert de Pearl Abyss, considéré comme l’un des jeux les plus ambitieux de 2026.

L’univers présenté dans les trailers et extraits de gameplay s’inspire des plus grands noms du genre : Assassin’s Creed, The Legend of Zelda, The Witcher de CD Projekt Red, et même Grand Theft Auto.

Crimson Desert s’annonce comme un rêve pour les amateurs d’action-RPG. Les mécaniques de combat, d’exploration et de progression, particulièrement originales, ont impressionné la majorité des testeurs ayant pu y jouer.

La sortie est prévue pour le 19 mars 2026 sur PS5, Xbox Series X | S et sur PC via Steam. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.