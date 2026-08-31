GTA 6 sortira à 30 fps sur PS5 et Xbox « pour l’instant », confirme Rockstar — mais un mode 40 fps pourrait être le compromis idéal

Grand Theft Auto 6 sortira à 30 fps sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S

Rockstar pourrait ajouter des modes de performance plus élevés après le lancement

Les images de GTA 6: An Extended Look tournaient sur une PS5 standard, ce qui signifie que tout ce qui a été montré fonctionnait à 30 fps

Grand Theft Auto 6 ne fonctionnera pas à 60 fps et devrait sortir à 30 fps sur consoles, mais Rockstar Games pourrait ajouter d’autres modes de performance par la suite.

L’information vient du YouTubeur Davy Jones, un créateur de contenu qui s’est récemment rendu chez Rockstar North pour découvrir GTA 6 en avant-première. Selon Jones, Rob Nelson, responsable du développement et codirecteur du studio Rockstar North, lui a indiqué que le jeu tournait actuellement à 30 fps sur console pendant son développement.

Flow Games a également interrogé Jones sur sa visite du studio, dans un entretien relayé et traduit par Kotaku. Le média indique que les performances pourraient évoluer après le lancement.

« Selon Rob Nelson, Lead Developer et codirecteur de Rockstar North, pendant cette phase de développement, les consoles font tourner le jeu à 30 images par seconde », indique le rapport de Flow Games.

« Selon le directeur, il faut encore consulter l’équipe technique pour déterminer s’il y aura une option 60 FPS au lancement, ou dans le futur. Il souligne également qu’il ne dispose actuellement d’aucun détail sur la définition et d’autres caractéristiques techniques, comme l’utilisation du ray tracing, mais les performances sont pour l’instant de 30 FPS. »

Rockstar n’a pas non plus confirmé pour le moment si le jeu pourra fonctionner à 60 fps sur PS5 Pro.

Hier soir, le très attendu Grand Theft Auto 6: An Extended Look a enfin été diffusé, avec une présentation approfondie du gameplay, des cinématiques et des deux protagonistes Jason et Lucia.

Les images sont impressionnantes et Rockstar a confirmé qu’elles avaient été capturées sur une PS5 standard. Au vu des nouvelles informations disponibles, cette présentation était donc elle aussi limitée à 30 fps.

Comme l’explique Rob Dwiar, Managing Editor de TechRadar, « la quantité de prouesses techniques et le niveau de détail considérable qui seront probablement intégrés à GTA 6 vont nécessairement se traduire par une forte sollicitation du GPU et du CPU d’une console ». Un mode 40 fps sur PS5 Pro pourrait donc représenter un excellent équilibre si le 60 fps reste hors de portée.

Pour ceux qui auraient manqué la présentation, 16 nouveaux détails ont notamment été révélés sur GTA 6, parmi lesquels un système de combat amélioré, de nouvelles mécaniques interactives et plusieurs indices concernant l’histoire.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.