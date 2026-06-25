Les éditions de GTA 6 prennent tout le monde à contre-pied, voici ce que contiennent les versions Standard et Ultimate

Grand Theft Auto 6 proposera une édition Standard et une édition Ultimate

L’édition Ultimate correspond à la version premium, avec de nombreuses fonctionnalités exclusives

La précommande de n’importe quelle édition donne accès au pack Vintage Vice City

Rockstar Games a officiellement annoncé que Grand Theft Auto 6 ne proposera que deux versions au lancement : une édition Standard et une édition Ultimate.

Ce n’est pas ce que beaucoup attendaient, mais les différences entre les deux sont importantes.

Pour ceux qui hésitent encore sur l’édition à choisir pour la précommande de GTA 6, voici tout ce qu’il faut savoir sur chacune d’elles.

Prix

(Image credit: Rockstar Games)

L’édition Standard sera proposée à 69,99 €, ce qui reste raisonnable pour le jeu le plus attendu de tous les temps, tandis que l’édition Ultimate est affichée à 99,99 €.

Aucun disque dans les éditions physiques

(Image credit: Rockstar Games)

Rockstar a confirmé que les joueurs qui précommandent les versions numériques de GTA 6 pourront lancer le préchargement à partir du 12 novembre, soit sept jours avant la sortie prévue le 19 novembre.

En revanche, quelle que soit la version choisie, Standard ou Ultimate, l’édition physique ne contiendra pas de disque, mais un code de téléchargement dans la boîte.

C’est regrettable, mais la version physique sera bien disponible dès le 12 novembre pour permettre le préchargement.

Que contient l’édition Standard ?

(Image credit: Rockstar Games)

Comme pour la plupart des jeux, l’édition Standard de GTA 6 inclut uniquement le jeu de base, sans contenu additionnel, contrairement à la version premium.

Que contient l’édition Ultimate ?

(Image credit: Rockstar Games)

Plus chère, l’édition Ultimate inclut une collection exclusive de « véhicules premium, armes, tenues et activités à chaque coin de rue ».

« Les bonus de l’édition Ultimate sont intégrés à tous les aspects de l’histoire de Jason et Lucia, avec de nouveaux éléments à débloquer à chaque chapitre », tease Rockstar.

Les contenus exclusifs de l’édition Ultimate comprennent :

Le véhicule '95 Gotti Cheetah

Hawk & Little Morgan Revolvers – versions pour lui et pour elle de ce puissant revolver avec un style classique de Vice City, issues de la propriété Vercetti, avec poignées gravées de palmiers, détails ciselés et viseur haute performance

Armes personnalisées – armes de poing personnalisées avec gravures détaillées pour le pistolet Girardi ES9 de Jason et le pistolet Klose K17 de Lucia

Tenues exclusives style Vice City, tatouages et plus encore pour Lucia et Jason

Véhicules du refuge de Jason – dont une moto Dinka Enduro aux couleurs militaires ou un kayak Crest

Pickup Vapid Ganado de Jason, rabaissé avec modifications exclusives

Rideout Customs – un atelier de modification pour personnaliser les véhicules de base

Salon de coiffure unisexe Sara’s – coiffures et barbes pour Jason et Lucia, maquillage et ongles pour Lucia

Bateau Shitzu Squalo avec caisse d’armes remplie d’explosifs

Magasin de vêtements Stock 305 – avec divers styles uniques et exclusifs pour Jason et Lucia dans la destination phare du streetwear haut de gamme du Stockyard

'67 VAPID Dominator Buggy – stockable dans le garage Paradise à Watson Bay, avec casier d’armes et espace sécurisé pour écouler les biens volés

Salon de tatouage Electric Fang – avec plus de 50 tatouages pour Lucia et Jason

Atelier de modification One-eyed Willie’s à Lake Leonida

Goodtime Gear – collection capsule de vêtements et accessoires inspirée du personnage Macca the Gator de la série télé à succès du Goodtime State

Magasin de biens illégaux PTT Younging$ – un repaire de gang dans le Southside de Vice City pour obtenir des objets spéciaux et du contrebande

Collection de voitures classiques – retrouver plusieurs voitures abandonnées ou en cours de restauration et leur redonner leur splendeur d’origine dans cette mission spéciale confiée par le collectionneur excentrique et intermédiaire local, Wyman

Bonus de précommande du pack Vintage Vice City

(Image credit: Rockstar Games)

Les joueurs qui précommandent ou achètent n’importe quelle édition du jeu avant le 20 novembre recevront un code pour le pack Vintage Vice City, « une collection d’objets qui replonge à l’époque où les néons brillaient le plus ».

Le pack Vintage Vice City comprend :

Le véhicule ’55 Vapid Stanier – stockable dans le garage personnel Shore Court à Ocean Beach

Tenues et coiffures – un costume en lin pastel vintage pour Jason et une mini-robe rouge à sequins avec boucles pour Lucia

Motif d’arme – inspiré de la chemise à palmiers emblématique de Tommy Vercetti

GTA 6 sortira le 19 novembre sur PS5, Xbox Series X et Series S.

Pour ceux qui souhaitent précommander une version physique le plus rapidement possible, il est possible de consulter et enregistrer les liens de recherche ci-dessous.

Liens de recherche pour la précommande de GTA 6 :

Playstation Store

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