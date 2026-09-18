Take-Two compte encore soutenir GTA Online après GTA 6 — le nouveau mode en ligne semble loin

Take-Two Interactive affirme que le support de GTA Online continuera après le lancement de Grand Theft Auto 6

Les dernières déclarations de l’éditeur laissent penser qu’une expérience en ligne associée à GTA 6 pourrait encore être lointaine

Certains fans imaginent déjà que GTA 6 Online pourrait devenir un jeu séparé et payant

Take-Two Interactive a confirmé que Rockstar Games continuerait à soutenir GTA Online après le lancement de Grand Theft Auto 6, ce qui laisse penser que l’éventuelle expérience en ligne liée au prochain jeu pourrait encore se faire attendre.

Lors de l’assemblée des actionnaires de Take-Two du 17 septembre, il a été indiqué que GTA 6 resterait un titre solo prévu pour novembre et que GTA Online continuerait à être soutenu après la sortie de GTA 6, puis au-delà.

Le lancement initial de GTA 6 comme expérience solo était déjà connu. Les spéculations se concentrent désormais sur un éventuel mode en ligne, à l’image de GTA Online, qui avait suivi GTA 5 peu après sa sortie.

Le vocabulaire employé pendant la réunion laisse penser qu’une nouvelle expérience en ligne directement associée à GTA 6 ne doit pas être attendue immédiatement, si celle-ci existe bien. Rockstar prévoit en parallèle de continuer à alimenter son actuel service extrêmement lucratif.

Le journaliste de Bloomberg Jason Schreier a également indiqué, dans une discussion consacrée à la période de précommande et aux revenus attendus de GTA 6, que Take-Two n’avait encore rien révélé sur la future forme de GTA Online et ne prévoyait pas de le faire dans l’immédiat.

Malgré ce silence, certains fans estiment désormais qu’un éventuel GTA 6 Online pourrait devenir un produit séparé et payant.

L’auteur du sujet publié sur ResetEra estime que cette nouvelle version de GTA Online pourrait encore être loin d’être prête, conformément aux informations précédemment rapportées par Jason Schreier. Selon cette interprétation, Rockstar pourrait choisir d’en faire un véritable lancement indépendant, gratuit ou vendu séparément, afin de lui consacrer davantage de ressources et de visibilité.

D’autres utilisateurs soutiennent cette hypothèse, tandis que certains imaginent même un lancement au prix d’un jeu complet.

Un utilisateur estime ainsi qu’un tarif d’environ 70 dollars, voire davantage, ne serait pas surprenant.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.