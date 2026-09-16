Une manette Beats pour iPhone ? Apple travaillerait sur deux contrôleurs gaming maison

Apple travaillerait sur des manettes de jeu pour iPhone commercialisées sous la marque Beats

Mark Gurman affirme que le projet serait en développement depuis près d’un an

L’équipe Beats piloterait à la fois « l’ingénierie produit et la conception »

Apple semble poursuivre ses efforts dans le jeu vidéo avec un nouveau produit destiné aux joueurs sur iOS.

Comme le rapporte PC Mag, du code de macOS 26.7 fait référence à deux manettes iPhone encore inédites. Mark Gurman, de Bloomberg, affirme de son côté qu’Apple travaille sur ces accessoires depuis près d’un an. Plus intéressant encore, les contrôleurs pourraient être commercialisés sous la marque Beats.

Selon MacRumors, qui a découvert les références, les deux appareils portent les noms de code T6502 et T1057 et utiliseraient des systèmes haptiques différents, en plus des commandes classiques d’une manette. Beats, rachetée par Apple en 2014, reste principalement connue pour ses produits audio, mais la marque vend également des câbles USB-C et certaines coques d’iPhone.

Beats pourrait donc devenir la bannière utilisée par Apple pour ses futurs accessoires gaming. D’après Gurman, les dirigeants de Beats superviseraient ces contrôleurs aussi bien pour « l’ingénierie produit » que pour leur « conception ».

Le timing serait plutôt favorable. La crise de la RAM continue de perturber le marché du matériel PC et des consoles, tandis que Gurman estime qu’Apple considère les accessoires gaming pour smartphones comme un « marché en croissance » sur lequel l’entreprise souhaite se positionner.

Une manette et une enceinte dans le même produit ?

(Image credit: Backbone)

Voir Beats fabriquer des manettes peut sembler étrange compte tenu de son histoire essentiellement tournée vers l’audio. Mais cette association ouvre aussi la porte à quelques idées de conception inattendues, en particulier autour du son lorsque les contrôleurs sont fixés à un iPhone.

Beats pourrait, par exemple, s’inspirer d’Asus et de ses refroidisseurs AeroActive destinés aux ROG Phone. Ces accessoires associent boutons d’épaule et caisson de basses intégré pour améliorer nettement l’impact sonore. Il ne s’agit pas de véritables manettes complètes, mais ils montrent assez bien ce qu’un hybride entre contrôleur et enceinte pourrait permettre.

Les rares informations techniques repérées dans macOS et le rapport de Gurman ne suffisent évidemment pas à conclure que les futurs accessoires seront autre chose que de simples manettes. Le logo Beats pourrait néanmoins laisser davantage de place à une approche inhabituelle du design.

Si cette rumeur se confirme, Apple semble clairement chercher à profiter d’un marché mobile en pleine croissance, dans un contexte où la crise de la RAM renchérit d’autres plateformes de jeu, tout en capitalisant sur l’accessibilité et la puissance des iPhone.