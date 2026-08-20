Apple préparerait une nouvelle Siri Remote — voici les trois fonctions que les fans veulent absolument

Une nouvelle version de la Siri Remote apparaît dans le dernier code d’Apple

Aucun détail ne précise encore ce qui la différenciera du modèle actuel

Une demande populaire, les boutons personnalisables, est déjà réalisable

Les dernières fuites concernant les produits Apple apportent une bonne nouvelle aux propriétaires d’Apple TV : une nouvelle Siri Remote se prépare. Le modèle actuel divise plutôt les utilisateurs, certains le comparant à la Magic Mouse comme exemple du style Apple privilégié au détriment de la fonctionnalité. Il paraît effectivement un peu trop anguleux et minimaliste, tandis que sélectionner le bouton Passer à l’écran relève souvent davantage du raté que de la réussite.

La fuite a été repérée par MacRumors dans le code de la release candidate de macOS 26.7, soit la dernière version fournie aux développeurs et bêta-testeurs avant la sortie officielle. Le code contient une référence à « ATVRemote1,5 », qui semble correspondre à la même nouvelle télécommande précédemment évoquée par Mark Gurman de Bloomberg dans la feuille de route 2026 d’Apple. La présence de cette référence dans macOS 26.7 a depuis été corroborée.

Aucune information ne précise encore ce que cette nouvelle télécommande pourrait proposer. Les utilisateurs de Reddit ont toutefois beaucoup de bonnes idées, dont trois devraient figurer sur la liste de souhaits de nombreux propriétaires d’Apple TV.

Les fonctions que l’on aimerait voir sur la nouvelle télécommande Apple TV

Si vous n’avez pas besoin du bouton Couper le son, vous pouvez le réaffecter. (Image credit: Future)

Sur r/apple, la toute première suggestion est aussi l’une des plus intéressantes : un bouton Source dédié.

Comme l’explique l’utilisateur Masam10, dont l’Apple TV 4K est également connectée à un téléviseur Samsung : « Un bouton Source permettrait de se débarrasser définitivement de la télécommande Samsung. Neuf fois sur dix, l’Apple TV fonctionne parfaitement avec le HDMI-CEC. Mais de temps en temps, cela se dérègle et il faut reprendre la télécommande Samsung pour changer d’entrée. »

La deuxième suggestion, proposée par l’utilisateur au nom particulièrement réussi « handtoglandwombat », consiste à intégrer un haut-parleur pour la fonction Localiser d’Apple. Ce serait également bienvenu, puisque la télécommande actuelle de l’Apple TV a tendance à disparaître dans le moindre recoin du canapé. Certains utilisent même un étui pouvant accueillir un AirTag pour cette raison.

Enfin, une autre suggestion intéressante consiste à ajouter un bouton Action personnalisable. La discussion autour de cette idée a aussi fait ressortir une astuce Apple disponible depuis plusieurs années : inutile d’attendre une nouvelle télécommande pour personnaliser ses boutons.

Il est possible de sacrifier l’un des boutons de la télécommande, par exemple Couper le son, en modifiant sa fonction dans Réglages > Télécommandes et appareils > Contrôle du volume > Mémoriser un nouvel appareil. Il suffit ensuite de suivre les instructions. Lorsque l’Apple TV demande de maintenir le bouton Couper le son, il ne faut pas le faire. Appuyez plutôt sur le bouton Source ou Entrée de la télécommande du téléviseur. Il s’agit bien des intitulés utilisés dans l’interface française actuelle d’Apple TV.

L’inconvénient est évidemment de perdre le bouton Couper le son. Mais certains pourront considérer que disposer à la place d’un bouton Source ou Entrée vaut bien ce sacrifice.

La prochaine génération d’Apple TV est attendue cet automne aux côtés d’un nouveau HomePod mini. L’attente avant de découvrir la nouvelle Siri Remote ne devrait donc plus être très longue, même s’il reste à voir si elle intégrera réellement toutes ces fonctions. Des rumeurs récentes évoquent toujours l’arrivée d’une nouvelle Apple TV et d’un HomePod mini en 2026.