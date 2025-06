tvOS 26 : 5 fonctionnalités à ne pas manquer pour votre Apple TV 4K

Apple a annoncé tvOS 26 pour les Apple TV 4K et Apple TV HD (modèle 2015)

Parmi les nouveautés : une interface baptisée « Liquid Glass »

D’autres améliorations concernent les profils Apple TV 4K, l’interface FaceTime et la fonction Sing pour le karaoké

Ce jour-là, Apple a dévoilé tvOS 26 lors de la WWDC 2025. Cette annonce a été relayée en direct dans le liveblog de l’événement, mais un récapitulatif plus complet des nouveautés attendues pour les utilisateurs d’Apple TV 4K est à découvrir ci-dessous.

Le passage de tvOS 18 à tvOS 26 s’aligne sur la nouvelle logique de nommage d’Apple, qui harmonise les versions de tous ses systèmes : iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, etc.

Avec ce changement, l’ensemble des appareils Apple, dont l’Apple TV 4K, adopte désormais l’interface unifiée « Liquid Glass ». Cette dernière s’inspire du design “flottant” de visionOS utilisé sur le casque Apple Vision Pro, où les icônes semblent suspendues en 3D sur des fonds animés.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs : tvOS 26 sera proposé en mise à jour sur tous les modèles Apple TV 4K depuis 2017, ainsi que sur l’Apple TV HD (2015). Voici la liste complète des appareils compatibles :

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1re génération, 2017)

Apple TV 4K (2e génération, 2021)

Apple TV 4K (3e génération, 2022)

1. Interface Liquid Glass

Le nouveau design Liquid Glass fait son apparition dans tvOS 26 à travers des icônes de lecture transparentes, permettant de mieux voir le contenu affiché à l’écran. Le Centre de contrôle adopte également cette transparence pour les réglages du son, de la minuterie de veille et d’autres options.

2. Visuels enrichis

(Image credit: Apple)

L’app Apple TV bénéficie elle aussi du style Liquid Glass avec une nouvelle présentation des affiches, qui affiche davantage de recommandations de contenus surgissant à l’écran pendant la navigation.

3. Profils d’affichage

(Image credit: Apple)

Avec tvOS 26, les profils personnalisés peuvent apparaître automatiquement au réveil de l’Apple TV, facilitant l’accès aux recommandations adaptées et aux listes de lecture personnalisées, que ce soit dans l’app Apple TV ou dans Apple Music. Un nouvel outil est également mis à disposition des développeurs pour lier les connexions des apps directement au compte Apple, avec une connexion simplifiée via iPhone.

4. L’iPhone devient un micro

(Image credit: Apple)

La fonction Sing d’Apple Music, qui affiche les paroles en temps réel, s’enrichit grâce à tvOS 26 : l’iPhone, ainsi que ceux des invités, peut désormais servir de micro. La voix est alors diffusée par les enceintes du téléviseur. Il devient aussi possible de réagir en live avec des emojis à l’écran et des effets visuels.

5. FaceTime plus personnel

Une nouvelle expérience FaceTime fait son arrivée avec tvOS 26, affichant la photo et le nom personnalisés de chaque contact lors d’un appel. Les sous-titres en direct sont désormais disponibles en français, allemand, japonais, coréen, mandarin et espagnol, et peuvent s’afficher sur l’écran durant les appels.

Autres nouveautés

Parmi les autres ajouts annoncés pour Apple TV : une nouvelle série d’économiseurs d’écran aériens tournés en Inde, avec notamment des vues de Goa et du Kerala. Il est aussi désormais possible de choisir un type précis de visuel : ville, planète Terre, paysage ou fonds marins.

Les utilisateurs pourront également désigner une enceinte compatible AirPlay comme sortie audio permanente pour leur Apple TV.

Vous aimerez aussi