La Xbox Elite Series 3 aurait fuité… et Microsoft lui réserverait une énorme surprise

La Xbox Elite Series 3, toujours non annoncée, pourrait avoir fuité

Des photos ont été publiées sur Reddit avant d’être supprimées

Elles montrent une manette crédible équipée d’un petit écran intégré

Un utilisateur de Reddit semble avoir réussi à mettre la main sur un prototype de la future Xbox Elite Series 3, avec plusieurs nouveautés pour le moins surprenantes.

Dans une publication désormais supprimée du subreddit r/Controller, l’auteur demandait simplement : « Quelqu’un sait de quelle manette il s’agit ? » Il affirmait avoir acheté l’accessoire sur la plateforme américaine de petites annonces OfferUp.

Le message comprenait également plusieurs photos de cette supposée manette, qui n’a encore jamais été annoncée officiellement. Les images paraissent particulièrement crédibles, ou tout du moins très difficiles à falsifier.

Dans l’ensemble, le contrôleur ressemble beaucoup à la Xbox Elite Series 2, mais plusieurs différences importantes sautent aux yeux.

Le D-pad adopte notamment un nouveau design plus proche d’une plaque. Deux étranges molettes apparaissent également sur la partie inférieure, tandis qu’un petit écran est intégré sur le dessus de la manette.

Autre changement majeur, Microsoft aurait opté pour une batterie rechargeable amovible. Cette caractéristique correspond aux informations déjà apparues lors d’une précédente fuite en mai.

Certaines manettes tierces haut de gamme, comme la Nacon Revolution X Unlimited, proposent déjà des fonctions accessibles depuis un écran intégré. (Image credit: Nacon)

L’écran constitue clairement l’élément le plus intrigant de ce prototype, notamment parce que son utilité exacte reste inconnue.

L’une des photos montre une animation représentant un vaisseau spatial se dirigeant vers une Xbox Series X. Cela pourrait simplement constituer une manière plus visuelle d’indiquer l’état d’appairage de la manette.

Des contrôleurs haut de gamme tiers comme la Nacon Revolution X Unlimited et la Turtle Beach Stealth Ultra disposent déjà de leur propre écran.

Ces interfaces permettent notamment de modifier certains paramètres directement depuis la manette, de passer d’un profil à l’autre et même, dans certains cas, de recevoir des messages.

Microsoft pourrait donc réserver des fonctions comparables à l’écran de sa future Elite Series 3.

Le propriétaire du prototype affirme malheureusement ne pas avoir réussi à connecter la manette à l’une de ses consoles, que ce soit sans fil ou par câble.

Certains internautes pensent ainsi qu’il pourrait s’agir d’une unité spécialement destinée aux développeurs, nécessitant un compte Xbox Dev enregistré pour fonctionner.

L’apparition d’un prototype aussi abouti dans la nature laisse penser qu’une présentation officielle pourrait se rapprocher.

La Gamescom 2026 constitue une possibilité évidente. L’événement principal se déroulera du 26 au 30 août à Cologne, précédé par l’Opening Night Live le 25 août. Rien ne garantit toutefois que Microsoft y dévoilera cette manette.