Fini le Game Pass PC à prix réduit ? Microsoft planche sur une nouvelle formule

Microsoft envisagerait de fusionner deux formules Xbox Game Pass

Le PC Game Pass pourrait être regroupé avec le Xbox Game Pass Premium

Certains abonnés pourraient se retrouver à payer plus pour les mêmes fonctionnalités

Une rumeur préoccupante circule actuellement selon laquelle Microsoft envisagerait de regrouper les abonnements Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass, ce qui pourrait, à terme, conduire certains utilisateurs à payer davantage chaque mois.

D’après The Verge et Windows Central, Microsoft pourrait « potentiellement » fusionner ces deux formules, même si rien n’a encore été officialisé. L’entreprise étudierait également des moyens d’inclure davantage de services tiers dans ces abonnements, ce qui constituerait un avantage.

Il n’est absolument pas certain qu’une hausse des prix intervienne, et le calendrier reste flou. Selon les informations disponibles, aucun changement majeur ne serait prévu pour 2026. À ce jour, le PC Game Pass offre toutefois davantage d’avantages pour un tarif inférieur par rapport aux autres formules.

Cette évolution représenterait une opportunité pour Microsoft de simplifier ses différentes offres d’abonnement Xbox sur console, PC et cloud. Les abonnés actuels se montrent néanmoins inquiets quant à l’avenir, notamment après les récentes augmentations tarifaires.

Prix et avantages

Actuellement, le PC Game Pass est proposé à 14,99 € par mois et donne accès à l’intégralité du catalogue Xbox sur PC, y compris les sorties disponibles dès le premier jour. La fusion envisagée concernerait le Xbox Game Pass Premium, facturé 12,99 € par mois.

Toutefois, Premium n’inclut ni l’ensemble du catalogue PC ni l’accès aux jeux dès leur sortie. Les joueurs PC pourraient donc être contraints de se tourner vers le Xbox Game Pass Ultimate, désormais affiché à 27,99 € par mois après une hausse tarifaire l’an dernier.

À ce stade, il ne s’agit que de spéculations. La formule fusionnée pourrait inclure tous les avantages PC au même tarif. Néanmoins, au regard de la tendance habituelle des services d’abonnement, y compris ceux proposés par Microsoft, les utilisateurs actuels se montrent peu optimistes quant à l’évolution à venir.

Des publications sur Reddit avancent que Microsoft pourrait supprimer le PC Game Pass et orienter les joueurs PC vers l’offre Ultimate afin de conserver l’accès aux sorties dès le premier jour et aux autres avantages. Plusieurs messages évoquent « une hausse de prix imminente », tandis qu’un internaute remercie Microsoft de « lui rappeler d’annuler » son abonnement.