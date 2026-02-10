PlayStation frappe fort avec un State of Play XXL cette semaine

Un nouveau State of Play PlayStation vient d’être annoncé

Il sera diffusé ce jeudi

Il se concentrera à la fois sur des productions first-party et third-party

PlayStation vient d’annoncer un nouveau State of Play pour cette semaine, et tout indique qu’il s’agira d’un rendez-vous d’envergure.

Le prochain State of Play est prévu pour ce jeudi et devrait durer plus d’une heure. Une durée inhabituelle, qui laisse penser que Sony prépare de nombreuses annonces.

La diffusion aura lieu à 23 heures (heure de Paris) et, selon une publication récente du compte X officiel de PlayStation UK, l’événement sera consacré à « des actualités, des mises à jour de gameplay et des annonces provenant de studios de jeux du monde entier ».

Comme d’habitude, la diffusion sera accessible via les pages officielles PlayStation sur YouTube et Twitch.

Un nouvel article publié sur le PlayStation Blog permet d’en savoir davantage sur le contenu attendu. « Le State of Play de février mettra en avant des jeux third-party et indépendants marquants à destination de la PS5, ainsi que les dernières nouveautés des équipes de PlayStation Studios », peut-on y lire.

Dans ce contexte, de nouvelles bandes-annonces ou des informations inédites concernant plusieurs jeux first-party à venir, comme Marvel’s Wolverine, Marathon ou Saros, semblent probables. Une annonce totalement inédite d’un jeu first-party n’est pas non plus à exclure.

Du côté des éditeurs tiers, un nouveau aperçu de Resident Evil Requiem paraît plausible. Le jeu approche de sa sortie, et Capcom semble se préparer à proposer très prochainement une démo publique.

Il ne reste plus qu’à découvrir ce que PlayStation réserve pour la fin de semaine.