Nintendo + PlayStation + Xbox = le rêve que l’industrie ne réalisera jamais

Un créateur de contenu sur YouTube a conçu une console trois-en-un

Ce projet DIY regroupe une PS5, une Xbox Series X et une Nintendo Switch 2 dans un seul système

L’ensemble fonctionne avec une alimentation de 250 W

À une époque marquée par de profonds bouleversements dans le monde du hardware PC et console, rares sont les projets capables de surprendre les joueurs. Ce système DIY, imaginé par un moddeur, fait clairement partie des exceptions.

Le créateur YouTube Xiao Ningzi (小宁子 XNZ) a mis au point une console trois-en-un intégrant une PS5, une Xbox Series X et une Nintendo Switch 2, toutes alimentées par une même source de 250 W.

Le dispositif a été pensé pour permettre un basculement facile entre les trois consoles, qui cohabitent dans un châssis semblable à celui d’une PS5. Il s’agit d’un modèle personnalisé qui pourrait symboliquement mettre fin à la guerre des consoles, en offrant aux joueurs tout… sauf ce que propose l’univers PC.

Sans surprise, un tel prototype ne verra jamais le jour officiellement chez Sony, Microsoft ou Nintendo. Pourtant, le voir fonctionner relève presque du surréalisme, tant le projet incarne une passion concrétisée.

La modification reste extrêmement complexe. Intégrer les cartes mères des trois systèmes représente déjà un défi technique considérable, auquel s’ajoute la conception d’un boîtier entièrement sur mesure, un travail titanesque pour quiconque n’a pas accès à une chaîne de production.

La Switch 2 étant une console portable, Xiao Ningzi a veillé à ce qu’elle reste facilement détachable (comme montré dans la vidéo ci-dessous). Le changement d’un système à l’autre s’effectue en moins de cinq secondes.

La ludothèque disponible sur une telle « méga-console » surpasse sans doute celle d’un PC gaming en termes de valeur, plus que de volume, en offrant l’accès à des jeux qui ne seront probablement jamais portés officiellement sur ordinateur.

Bien sûr, il faut acquérir chaque console pour pouvoir réaliser un tel projet DIY. Ce qui séduit ici, c’est l’idée de posséder une machine unique regroupant tous les jeux exclusifs PlayStation, Xbox et Nintendo. Malheureusement, ce rêve n’existe que dans les ateliers de passionnés.

La Steam Machine est ce qui s’en rapproche le plus

(Image credit: Valve)

Le lancement de la Steam Machine de Valve est prévu pour début 2026, et les consommateurs attendent impatiemment de connaître son prix. Bien que le modèle « Ningtendo PXbox 5 » ne soit destiné qu’à une poignée de chanceux, le futur système de Valve s’en rapproche sans doute davantage que tout autre produit sur le marché.

La Steam Machine reste un PC dédié au jeu, mais son format mini-PC cible clairement les amateurs de consoles. Grâce à des milliers de titres indépendants sur PC, ainsi qu’à la disponibilité croissante de jeux Xbox et PlayStation, la plateforme pourrait séduire un large public lors de son lancement.

Sans même mentionner les capacités d’émulation de jeux Nintendo (ce qui n’est nullement encouragé), on peut dire que la bibliothèque de la Steam Machine pourrait s’approcher de celle de cette méga-console artisanale. Reste à espérer que son tarif final sera raisonnable.