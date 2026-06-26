Les Xbox vont encore augmenter de prix, et le timing juste avant GTA VI risque de faire grincer des dents
Une hausse massive
Microsoft vient d’annoncer que le prix des consoles Xbox Series X et Series S augmentera « à compter du 1er août 2026 » dans une publication sur Xbox News Wire. Plus précisément, l’entreprise indique que « le prix des consoles Xbox augmentera de 100 dollars US pour les modèles 512 Go et de 150 dollars pour les modèles 1 To. Le modèle 2 To sera également retiré du marché. »
Aucune confirmation n’existe encore sur l’impact dans les pays hors États-Unis, mais des changements sont bien prévus à l’échelle mondiale. Reste à savoir dans quelle mesure.
Les prix des consoles Xbox aux États-Unis seront donc les suivants :
|Row 0 - Cell 0
Ancien prix
Nouveau prix
Xbox Series S 512Go
$399
$499
Xbox Series S 1To
$449
$599
Xbox Series X 1To All-Digital
$599
$749
Xbox Series X 1To Disc
$649
$899
La Xbox Series S coûte désormais le même prix que la Series X auparavant. Elle s’aligne aussi sur le tarif actuel de la PS5 Digital Edition, même si cela pourrait encore évoluer.
La Xbox Series S coûte désormais le même prix que la Series X auparavant. Elle s’aligne aussi sur le tarif actuel de la PS5 Digital Edition, même si cela pourrait encore évoluer.
La situation atteint un point critique avec les hausses de prix liées à la crise de la mémoire portée par l’IA.
Apple vient d’annoncer une vague importante d’augmentations après avoir résisté le plus longtemps possible. De son côté, le prix de la Steam Machine a surpris ceux qui attendaient un niveau plus proche des consoles. Valve explique que les fabricants de mémoire imposent leurs conditions.
Difficile de dire si cette hausse, juste avant le lancement de GTA IV, relève d’une stratégie opportuniste de Xbox. Prévenir six semaines à l’avance, en pleine période de promotions et juste après l’ouverture des précommandes de GTA VI, peut aussi être vu comme un geste utile. Cette lecture semble la plus probable.
Matt is TechRadar's Managing Editor for Entertainment, meaning he's in charge of persuading our team of writers and reviewers to watch the latest TV shows and movies on gorgeous TVs and listen to fantastic speakers and headphones. It's a tough task, as you can imagine. Matt has over a decade of experience in tech publishing, and previously ran the TV & audio coverage for our colleagues at T3.com, and before that he edited T3 magazine. During his career, he's also contributed to places as varied as Creative Bloq, PC Gamer, PetsRadar, MacLife, and Edge. TV and movie nerdism is his speciality, and he goes to the cinema three times a week. He's always happy to explain the virtues of Dolby Vision over a drink, but he might need to use props, like he's explaining the offside rule.