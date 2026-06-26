Les Xbox vont encore augmenter de prix, et le timing juste avant GTA VI risque de faire grincer des dents

Microsoft vient d’annoncer que le prix des consoles Xbox Series X et Series S augmentera « à compter du 1er août 2026 » dans une publication sur Xbox News Wire. Plus précisément, l’entreprise indique que « le prix des consoles Xbox augmentera de 100 dollars US pour les modèles 512 Go et de 150 dollars pour les modèles 1 To. Le modèle 2 To sera également retiré du marché. »

Aucune confirmation n’existe encore sur l’impact dans les pays hors États-Unis, mais des changements sont bien prévus à l’échelle mondiale. Reste à savoir dans quelle mesure.

Les prix des consoles Xbox aux États-Unis seront donc les suivants :

Swipe to scroll horizontally Nouveaux prix de la Xbox Row 0 - Cell 0 Ancien prix Nouveau prix Xbox Series S 512Go $399 $499 Xbox Series S 1To $449 $599 Xbox Series X 1To All-Digital $599 $749 Xbox Series X 1To Disc $649 $899

La Xbox Series S coûte désormais le même prix que la Series X auparavant. Elle s’aligne aussi sur le tarif actuel de la PS5 Digital Edition, même si cela pourrait encore évoluer.

La Xbox Series S coûte désormais le même prix que la Series X auparavant. Elle s’aligne aussi sur le tarif actuel de la PS5 Digital Edition, même si cela pourrait encore évoluer.

La situation atteint un point critique avec les hausses de prix liées à la crise de la mémoire portée par l’IA.

Apple vient d’annoncer une vague importante d’augmentations après avoir résisté le plus longtemps possible. De son côté, le prix de la Steam Machine a surpris ceux qui attendaient un niveau plus proche des consoles. Valve explique que les fabricants de mémoire imposent leurs conditions.

Difficile de dire si cette hausse, juste avant le lancement de GTA IV, relève d’une stratégie opportuniste de Xbox. Prévenir six semaines à l’avance, en pleine période de promotions et juste après l’ouverture des précommandes de GTA VI, peut aussi être vu comme un geste utile. Cette lecture semble la plus probable.