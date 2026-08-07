GTA 6 pourrait enfin dévoiler sa prochaine bande-annonce lors d’un événement Rockstar… diffusé sur Netflix

Rockstar Games a annoncé Grand Theft Auto 6: An Extended Look

La vidéo sera diffusée en avant-première sur Netflix le 27 août, puis publiée sur YouTube

Cette présentation prolongée pourrait enfin dévoiler du gameplay

Rockstar Games a annoncé qu’une présentation spéciale et prolongée de Grand Theft Auto 6 serait diffusée sur Netflix plus tard ce mois-ci.

À quatre mois de ce qui pourrait être le plus grand lancement de jeu vidéo de tous les temps, Rockstar a créé la surprise. Le studio a révélé que « Grand Theft Auto 6: An Extended Look » sortirait le 27 août, pendant la Gamescom 2026.

Aucun détail ne permet encore de savoir précisément ce que contiendra cette présentation prolongée. Sa diffusion débutera toutefois sur Netflix à 21 h, heure française. La vidéo sera ensuite publiée sur la chaîne YouTube du studio à 3 h du matin.

Les fans attendent avec impatience la troisième bande-annonce. Cette présentation pourrait donc enfin la dévoiler, ou proposer la très attendue présentation détaillée du gameplay. Toutefois, sa diffusion sur Netflix laisse penser qu’il s’agit d’un événement important, peut-être sous la forme d’un documentaire.

Le programme pourrait ainsi ressembler à un film consacré aux coulisses du développement. Un format qui rappellerait les documentaires Grounded de Naughty Dog sur The Last of Us et The Last of Us Part II, tout en lançant véritablement la campagne promotionnelle du jeu.

Rockstar n’a pas non plus confirmé la durée de cette présentation prolongée. Il faudra donc patienter pour découvrir ce que le studio nous réserve.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look Coming August 27 - YouTube Watch On

L’annonce s’accompagne également d’une nouvelle illustration de GTA 6. Celle-ci montre Lucia et Jason, les deux protagonistes du jeu, portant des cagoules devant une station-service.

GTA 6 sortira le 19 novembre sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.