La future Xbox arrive en 2027… dans un monde qui s’en fiche

La console Xbox nouvelle génération de Microsoft pourrait arriver en 2027, selon la PDG d’AMD, Lisa Su

La console de nouvelle génération serait alimentée par un processeur AMD personnalisé

La présidente de Xbox a précédemment confirmé que la console offrirait une expérience « très premium »

Avec le lancement prévu des consoles portables ROG Xbox Ally de Microsoft fin 2025, la collaboration avec AMD semble appelée à se poursuivre, avec pour objectif d’alimenter de nouveaux matériels afin d’offrir des expériences de jeu plus abouties. La prochaine étape de ce partenariat pourrait d’ailleurs être plus proche que prévu.

Selon la PDG d’AMD, Lisa Su, le développement de la console Xbox nouvelle génération de Microsoft « progresse bien » en vue d’un lancement potentiel en 2027. Celle-ci serait équipée d’un système sur puce (SoC) AMD personnalisé, comme l’a rapporté The Verge.

La présidente de Xbox, Sarah Bond, avait déjà laissé entendre que cette console de nouvelle génération adopterait une approche hybride proche du PC, avec une « expérience haut de gamme très premium et soigneusement pensée ». Cette orientation renforce la logique du partenariat avec AMD, dont le processeur Strix Halo Ryzen AI Max+ 395, utilisé dans des mini-PC et des consoles portables, offre des performances comparables à celles d’une RTX 4060.

Avec un processeur puissant et l’upscaler FSR Redstone d’AMD attendu au cœur de la prochaine Xbox, des performances supérieures à celles des PC d’entrée de gamme utilisés comme référence pour les consoles actuelles telles que les Xbox Series X | S et la PS5 peuvent être envisagées.

La console PS6 de Sony est également évoquée pour 2027, ce qui la placerait face à sa rivale Xbox lors de son lancement prévu. Cet élément mérite d’être souligné, AMD ayant déjà confirmé travailler sur un APU personnalisé destiné à alimenter la PS6.

(Image credit: Future)

Heureusement pour les consommateurs, Sony et Microsoft ne seront pas les seuls acteurs à s’affronter sur le marché des consoles. La Steam Machine de Valve reste programmée pour un lancement début 2026 et constituera un autre produit reposant sur un processeur AMD personnalisé.

Il apparaît clairement que Microsoft fait face à un défi de taille pour reconquérir les joueurs. Les récentes hausses de prix des consoles Xbox ont entraîné de fortes baisses des ventes, tandis que la disponibilité de jeux exclusifs sur PlayStation et PC a suscité de nombreuses frustrations. Dans ce contexte, une console nouvelle génération très onéreuse pourrait ne pas améliorer la situation.

Trop peu, trop tard pour Xbox

(Image credit: Future / Isaiah Williams)

Les augmentations de prix appliquées par Microsoft aux consoles Xbox en 2025 sont intervenues au pire moment, la marque Xbox faisant déjà l’objet de nombreuses critiques de la part des joueurs.

En pratique, une console PS5 et un PC de jeu suffisent aujourd’hui à accéder à l’ensemble des jeux exclusifs, hors Nintendo, les titres Xbox étant de plus en plus disponibles sur d’autres plateformes.

La fin progressive de l’exclusivité peut être perçue comme une évolution positive. Toutefois, cette dynamique nuit à la marque Xbox, Sony ne portant qu’un nombre limité de ses titres sur PC, et aucun à ce jour sur les consoles Xbox. Il est même possible d’affirmer que la guerre des consoles est terminée et que, Microsoft se trouvant en position défavorable, une console nouvelle génération très coûteuse ne contribuerait pas à inverser la tendance.

Un démenti par les faits serait accueilli favorablement si la prochaine Xbox rencontrait un succès massif lors de son lancement. À l’heure actuelle, cependant, un tel scénario ne semble pas se dessiner.