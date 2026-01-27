Xbox change enfin de stratégie face à la PS5 – et promet plus de régularité

Le patron de Xbox Game Studios, Craig Duncan, s’est exprimé au sujet de la stratégie de sortie des jeux Xbox sur PlayStation 5

Il a affirmé que Xbox allait « essayer d’être plus régulier » dans ses lancements sur PS5

Contrairement à d'autres titres Xbox, Forza Horizon 6 devrait sortir sur PS5 à une date différente des autres plateformes

Xbox a livré quelques précisions supplémentaires concernant sa stratégie de lancement sur PlayStation 5, reconnaissant au passage que tout ne s’était pas toujours déroulé de manière fluide.

Dans un entretien accordé à GamesRadar+, Craig Duncan, à la tête de Xbox Game Studios, est revenu en détail sur les performances des jeux Xbox sur la console de Sony, en soulignant notamment le succès de Forza Horizon 5.

« Forza Horizon 5, lancé sur PS5 l’an dernier, a vraiment très bien marché », a-t-il déclaré. « Cela a permis à la communauté autour du jeu de s’élargir – cela offre plus de joueurs avec qui s’amuser. L’idée derrière cette stratégie, c’est vraiment de permettre à nos jeux d’atteindre un maximum de personnes. »

Xbox Game Studios a publié plusieurs titres sur PS5 au cours de l’année écoulée. Des jeux comme Doom: The Dark Ages ou The Outer Worlds 2 sont sortis en même temps sur PS5, Xbox et PC. Ce ne fut pas le cas de tous, Indiana Jones and the Great Circle étant arrivé plus tard sur la console de Sony.

Ce sera également le cas de Forza Horizon 6, attendu sur Xbox et PC le 19 mai 2026. La sortie PS5, elle, est prévue un peu plus tard dans l’année, sans date précise annoncée pour le moment. Cette approche tranche avec celle adoptée pour Fable et Kiln, qui devraient être disponibles sur PS5 en même temps que sur les autres plateformes.

Craig Duncan a apporté quelques explications : « Il y a toujours des réalités liées au développement – le moment où un projet démarre, la taille de l’équipe, les plans initiaux... Parfois, il y a un manque de cohérence. Certains jeux sont disponibles partout, d’autres non. Mais l’objectif est clair : faire mieux, et tendre vers plus de régularité. »