Fable 4 - tout ce que nous savons sur le nouveau jeu Fable à ce jour

Fable 4, également connu sous le nom de Fable, est un reboot d'une trilogie bien-aimée de jeux de rôle et d'action fantastiques (RPG) développée à l'origine par Lionhead Studios. Cependant, la série est en train de renaître sous la houlette de Playground Games.

La série Fable est réputée pour deux choses : la possibilité pour le joueur de créer exactement le type de personnage qu'il souhaite et un humour noir décapant. Pour certains, la trilogie originale fait partie des meilleurs RPG jamais réalisés, mettant l'accent sur l'autonomie du joueur et rivalisant avec certains des meilleurs jeux solo. Heureusement, si l'on en croit la dernière bande-annonce de Fable 4, il semblerait que nous puissions nous attendre à ce que ce soit le cas. Bien que nous n'ayons eu aucune révélation sur les mécanismes du jeu à venir, la dernière bande-annonce a montré une écriture exceptionnelle, ainsi qu'une performance hilarante de l'acteur britannique Matt King.

Cela dit, nous savons que Fable 4 sera un RPG. Il semble également probable qu'il suivra le modèle de ses prédécesseurs, offrant de l'action en temps réel avec de nombreuses quêtes à accomplir et des lieux à explorer. Reste à savoir si nous assisterons au retour du système de moralité emblématique de Fable, mais je ne peux pas être le seul à vouloir incarner un protagoniste fantastique doté d'une superbe paire de cornes de diable, comme c'était le cas dans la trilogie originale, n'est-ce pas ? Lisez la suite pour découvrir tout ce que nous savons sur Fable.

Fable 4 : L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le quatrième volet de la franchise Fable.

Le quatrième volet de la franchise Fable. Quand sortira-t-il ? 2025

2025 Sur quoi puis-je y jouer ? A confirmer, mais il s'agit d'une exclusivité Xbox

A confirmer, mais il s'agit d'une exclusivité Xbox Qui en est l'auteur ? Playground Games

Fable 4 : Année de sortie et plateformes

(Image credit: Microsoft)

Fable 4 sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC en 2025, où il sera disponible sur le Xbox Game Pass dès le premier jour. On ne sait pas s'il sera disponible sur les consoles Xbox One, mais cela semble peu probable.

Cette exclusivité Xbox rend extrêmement improbable l'arrivée de Fable 4 sur une console PlayStation. Nous devrons attendre que le jeu soit à nouveau présenté, car pour l'instant, nous n'avons aucune information sur la date de sortie prévue.

Fable 4 : Bandes-annonces

La dernière bande-annonce de Fable a été dévoilée lors de l'événement Xbox Games Showcase diffusé le 9 juin 2024. Il s'agit d'une autre bande-annonce cinématique, montrant l'acteur de Peep Show Matt King dans le rôle d'un héros à la retraite. C'est une bande-annonce amusante mais qui, une fois de plus, manque cruellement d'informations concrètes sur l'intrigue ou les mécanismes de jeu. Elle révèle toutefois que Fable arrivera en 2025. Vous pouvez visionner la bande-annonce ci-dessous :

Fable - Xbox Games Showcase 2024 - YouTube Watch On

Pour l'instant, seules trois bandes-annonces de Fable ont été diffusées : la dernière, la bande-annonce de la première mondiale et celle présentée au Xbox Games Showcase 2023. En attendant d'en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le compte YouTube officiel de Xbox pour rester à l'affût des nouvelles informations.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Fable - Xbox Games Showcase - YouTube Watch On

Fable 4 : Gameplay

Bien que nous n'ayons pas encore reçu de détails concrets sur les mécanismes de jeu de Fable, la dernière bande-annonce a donné un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Le combat à l'épée a été montré, avec un guerrier se battant avec un bandit avant d'exécuter une sorte de coup de grâce, en le jetant au sol.

Une autre image de gameplay montre le personnage principal lançant une bombe incendiaire sur un groupe d'ennemis, ce qui laisse supposer que ce type d'objets pourrait également faire son retour. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, en plus de quelques cinématiques en cours de développement.

Cela dit, Aaron Greenberg, directeur général de Xbox Games Marketing chez Microsoft, a précisé après la présentation que "ce sera évidemment un jeu de rôle" (via GamesRadar). Bien que cela ne nous donne pas beaucoup d'éléments précis, cela confirme que Fable 4 mettra probablement l'accent sur la narration, la personnalisation des personnages et l'autonomie du joueur, tout comme ses prédécesseurs.

Fable 4 : Personnage principal

(Image credit: Xbox)

Nous ne savons pas encore grand-chose sur le personnage principal de Fable 4, mais nous pouvons glaner quelques détails à partir des teasers que nous avons vus jusqu'à présent. Tout d'abord, il semble probable que le personnage principal soit une sorte de " héros ". Il pourrait s'agir d'un lien avec la Guilde des Héros, une puissante organisation de bienfaiteurs présente dans le premier Fable (2004).

Il est également probable que notre héros doive se battre avec le géant de Richard Ayoade à un moment ou à un autre. La franchise Fable n'est pas étrangère à l'inclusion d'acteurs et de comédiens célèbres. Dans Fable 3, le vétéran des Monty Python John Cleese, l'humoriste Stephen Fry et l'acteur Simon Pegg ont participé à l'aventure. L'inclusion d'Ayoade dans Fable 4, au-delà d'un simple caméo dans la bande-annonce, semble probable, compte tenu de cette tradition.

Bien que cela n'ait pas été confirmé, il semble également probable que notre personnage principal soit hautement personnalisable. Les jeux Fable ont toujours fait la part belle à la personnalisation physique et esthétique du personnage et il serait étrange que Fable 4 ne poursuive pas cette tendance. Nous pourrions également voir le retour des changements d'apparence en fonction de la moralité du personnage. Dans la trilogie originale, les mauvais choix vous valaient des cornes de diable et des yeux sinistres, tandis que les bons choix vous valaient une auréole et des ailes d'ange. Nous imaginons que Fable 4 reprendra ces systèmes d'une manière ou d'une autre, bien que nous ne sachions pas exactement ce qui nous attend à ce stade.

Fable 4 : Actualités

(Image credit: Microsoft)

Fable sortira en 2025

Grâce à une nouvelle présentation lors du dernier événement Xbox Showcase, nous savons que Fable sortira en 2025. Une nouvelle bande-annonce a également été dévoilée, mettant en scène Matt King de Peep Show.

Xbox dévoile à nouveau Fable

Fable a finalement été dévoilé à nouveau lors de l'événement Xbox Games Showcase 2023. Peu de choses ont été montrées, mais il est clair que le jeu a maintenant une direction tonale forte et une ambiance comique. Espérons que la prochaine fois que nous verrons le jeu, nous aurons un aperçu des mécanismes de jeu ainsi que de ce que l'on peut attendre de l'histoire.

Vous aimerez aussi