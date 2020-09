Xbox Series X vs Xbox Series S : quelle Xbox vous conviendra le mieux ?

Xbox Series X ou Xbox Series S va devenir une question cruciale, alors que les deux futures consoles de Microsoft pourraient se montrer disponibles, juste avant le Black Friday 2020. Toutes deux attrayantes, elles devraient faire partie des cadeaux les plus distribués durant le Noël de cette année tumultueuse. Chacune répond à des besoins distincts et il convient d’en faire le tour pour les départager.

La Xbox Series X est la championne next-gen de Microsoft. Elle est capable d'afficher des graphiques 4K et promet d'être la console la plus puissante jamais conçue. C'est une merveille technologique sur le papier, et elle possède un design unique en forme de tour. Elle devrait coûter un joli pactole, cependant, et des rumeurs laissent entendre qu'elle sera vendue au détail à un prix élevé, ce qui la place en concurrence directe avec la PS5.

La Xbox Series S, en comparaison, se veut beaucoup plus abordable. Logiquement, c’est une alternative moins puissante, à envisager pour les consommateurs qui ne voudraient pas mettre le prix fort. Elle s’avère exclusivement numérique, vous serez donc à la merci de la boutique Microsoft pour acheter vos jeux dématérialisés. La société espère profiter de l'attrait de Xbox Game Pass, son service d'abonnement de type Netflix, et du Project xCloud qui permet aux joueurs de lancer des jeux en streaming depuis le cloud. Ces initiatives devraient perturber le marché, avec un tarif bas qui donnera bien plus de pouvoir d’achat aux gamers.

Pour vous aider à vous décider entre ces deux propositions, voici donc un aperçu de tout ce que nous savons sur les consoles nouvelle génération de Microsoft. Y compris le prix, les spécifications techniques et l’ensemble des jeux qui composeront l'écosystème Xbox.

Prix des Xbox Series X et Xbox Series S

(Image credit: @_h0x0d_)

Microsoft vient tout juste de révéler le prix de la Xbox Series X, et il correspond aux dernières spéculations qui l'indiquaient à 499 euros en France. Après tout, la console est dotée d'une technologie de pointe, et Microsoft est loin de dépasser le palier psychologique négatif de Sony en 2006, lorsque la firme commercialisa sa PS3 à 599 dollars / euros. Globalement, en termes de rapport qualité-prix, la Xbox Series X se montrerait en position de force face à la PS5 (également attendue aux alentours de 499 euros, avec des performances moindres).

Après plusieurs fuites en ligne, nous avons enfin un prix pour la Xbox Series S - et il se révèle relativement bon marché. Vous l’obtiendrez ainsi pour 299 euros, ce qui est inférieur à ce que la majorité des analystes avaient prédit. Avec une économie potentielle de 200 euros, la Series S devient la formule la plus tentante pour le gamer soucieux de son budget.

Caractéristiques techniques des Xbox Series X et Xbox Series S

(Image credit: Microsoft)

La Xbox Series X est une bête sur le papier. Elle brosse un aperçu passionnant du potentiel des jeux next-gen, avec une configuration nerveuse :

Processeur : AMD 7nm à huit cœurs 3.8 GHz (3.6 GHz avec SMT)

AMD 7nm à huit cœurs 3.8 GHz (3.6 GHz avec SMT) Carte graphique : 12 teraflops 1.825 GHz (verrouillé)

12 teraflops 1.825 GHz (verrouillé) RAM : 16 Go GDDR6

16 Go GDDR6 Fréquence d'images : Jusqu'à 120 images par seconde

Jusqu'à 120 images par seconde Résolution : Jusqu'à 8K

Jusqu'à 8K Lecteur optique : Blu-Ray HD

Blu-Ray HD Stockage : SSD NVMe 1 To

Avec un GPU de 12 téraflops capable de traiter jusqu'à 120 images par seconde, la Xbox Series X est deux fois plus puissante que la Xbox One X, la console phare actuelle de Microsoft. Elle prend en charge diverses fonctions exceptionnelles comme le ray tracing, le shading à taux variable et même la résolution 8K.

Grâce à son SSD NVMe ultra-rapide conçu sur mesure, la future console de Microsoft devrait mettre un terme à l'attente au démarrage des jeux ou au chargement de nouveaux niveaux. Le SSD fait partie de la nouvelle architecture Velocity de la console, qui permet de suspendre et de placer un ou plusieurs jeux en arrière-plan pendant que vous lancez un autre contenu. Tout sera plus réactif et plus rapide.

Microsoft espère également faire de la latence un vestige du passé sur les Xbox Series X. Des fonctions avant-gardistes telles que le mode de latence automatique faible (ALLM), l'amélioration de la communication au niveau de la manette Xbox et la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) tireront pleinement parti des téléviseurs prenant en charge le HDMI 2.1.

En comparaison, voici ce que nous savons des spécifications de la Xbox Series S aujourd’hui :

Fréquence d'images : Jusqu'à 120 images par seconde

Jusqu'à 120 images par seconde Résolution : 1440p avec upscaling 4K

1440p avec upscaling 4K Lecteur optique : sans

sans Stockage : SSD NVMe 512 Go

(Image credit: Twitter/@_h0x0d)

Alors que nous attendons toujours de connaître les détails exacts surle processeur, la carte graphique et la mémoire vive dédiés à la Series S, ce que nous savons déjà reste convaincant. La console vise une résolution de 1440p au lieu du 4K natif, mais elle est toujours capable de jouer à 120 fps.

Il n'y a pas de lecteur de disque, bien sûr, et la capacité de stockage est presque réduite de moitié par rapport à celle des Xbox Series X. C'est certes préoccupant pour un modèle uniquement numérique, mais là encore, Microsoft espère que les gens profiteront du Projet xCloud qui n'implique aucun téléchargement - les jeux étant diffusés en streaming à partir des serveurs de données distants de Microsoft.

Jeux sur Xbox Series X vs Xbox Series S

(Image credit: Microsoft)

Les Xbox Series X et Xbox Series S pourront jouer exactement aux mêmes jeux, bien qu'ils seront sans doute plus beaux sur les Xbox Series X.

Le type de compromis auquel nous nous attendons sur la Series S se concentrera sur la baisse de la résolution à 1440p, et peut-être quelques changements plus mineurs qui ne seront probablement pas aussi perceptibles. Les deux consoles sont censées inclure le même processeur AMD personnalisé à huit cœurs et 2,3 GHz.

Voici une liste des jeux qui ont été confirmés pour la Xbox Series X et, par défaut, la Xbox Series S :

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin's Creed: Valhalla

Senua’s Saga: Hellblade 2

Outriders

The Lord of the Rings: Gollum

Immortals: Fenyx Rising

Rainbow Six Quarantine

Battlefield 6

Dying Light 2

Gothic

WRC 9

Watch Dogs: Legion

Bright Memory Infinite

Dirt 5

Yakuza: Like a Dragon

Scorn

The Medium

The Ascent

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Scarlet Nexus

Second Extinction

Call to the Sea

Far Cry 6

FIFA 21

Hitman 3

Resident Evil 8

Les deux consoles offrent une rétrocompatibilité totale avec la Xbox One, la Xbox 360 et les jeux Xbox originaux. Ainsi, même si les jeux de la prochaine génération ne sont pas encore disponibles au moment du lancement, vous aurez de quoi vous occuper, surtout si vous disposez déjà d'une grande bibliothèque de titres. En revanche, si celle-ci est constituée de copies physiques, sachez qu’elles ne fonctionneront pas sur les Xbox Series S. En raison de l'absence de lecteur de disque.

Xbox Series X vs Xbox Series S : au final, laquelle choisir ?

(Image credit: Microsoft)

Microsoft est peut-être sur la bonne voie. En proposant deux consoles qui s'adressent à des publics différents, les consommateurs ont en fin de compte plus de choix et plus de moyens d'entrer dans l'écosystème Xbox. Si pour vous, seule la meilleure configuration peut faire l'affaire, choisissez une Xbox Series X. Mais soyez prêt à payer le prix fort. Vous voulez entrer dans la prochaine génération sans vous ruiner ? La Series S semble être un compromis fantastique, avec un prix très alléchant.

Microsoft a créé deux itérations intéressantes qui pourront lutter contre la PS5 sur deux fronts : le prix et les performances. La Xbox Series S coûtera probablement beaucoup moins cher que la PS5, et si la Xbox Series X coûte le même prix, sinon plus ou moins que la PS5, elle se définit comme plus puissante sur le papier.

Qui plus est, en développant un argumentaire en faveur des Xbox Series X contre les Xbox Series S, Microsoft détourne les consommateurs du traditionnel duel Xbox vs PlayStation pour attirer toujours plus d’attention sur son propre catalogue. Et c'est sûrement une victoire pour la Xbox dans son ensemble.