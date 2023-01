PS5 vs Xbox Series X : quelle console next-gen acheter ?

Le débat PS5 vs Xbox Series X reste d'actualité depuis la sortie des deux consoles, ce qui continue de causer beaucoup de confusion pour les consommateurs qui cherchent à ajouter un côté next-gen à leur installation. Les deux consoles possèdent un certain nombre de caractéristiques qui les rendent uniques tout en étant aussi puissantes l'une que l'autre. C'est donc une décision difficile à prendre pour mettre à niveau votre console de salon, et si vous ne vous y connaissez pas, cela peut être assez décourageant.

Tout d'abord, dans le cas de la PS5 contre la Xbox Série X, les préférences personnelles jouent un rôle important dans votre choix. Les marques PlayStation et Xbox étant toutes deux connues, il y a de fortes chances que vous ayez déjà essayé l'une des deux consoles avant la génération actuelle. Si c'est la première fois que vous achetez une console, notre test de la PS5 et notre test de la Xbox série X vous fourniront des informations précieuses sur les caractéristiques qui font de ces deux consoles de parfaites concurrentes.

Mais, pour faire court, il n'y a pas de vainqueur absolu quand on place les deux consoles côte à côte. Les deux consoles sont bien conçues et capables d'exécuter des jeux en 4K à 120 fps. La PS5 et la Xbox Series X sont donc toutes deux des consoles fantastiques. De plus, les meilleurs jeux PS5, ainsi que les meilleurs jeux Xbox Series X, offrent des heures de plaisir à chaque joueur.

(Image credit: Microsoft)

Cela signifie que la décision dépend vraiment de vos préférences personnelles et de ce que vous voulez retirer de votre expérience de jeu. Des jeux exclusifs comme God of War : Ragnarok, Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7 sur PS5 promettent une expérience de jeu de haute qualité et intéressante, mais la Xbox Series X offre de nombreuses améliorations comme la reprise rapide et le FPS Boost.

Microsoft et Sony ont fait tout leur possible pour créer une nouvelle génération de consoles de salon qui tient la route et il est indéniable qu'elles ne cessent de s'améliorer. Associée à certains des meilleurs accessoires pour la Xbox Series X ou les meilleurs accessoires pour la PS5, votre expérience ne pourra que s'améliorer. Microsoft et Sony s'affrontent chaque semaine avec une nouvelle fonctionnalité, un nouveau jeu ou une nouvelle offre, mais pour les joueurs, cela signifie simplement qu'ils peuvent profiter de cette concurrence.

La bonne nouvelle, c'est que chaque console est un ajout valable à votre installation, et vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec ce que vous choisirez. Nous avons analysé les deux consoles en les comparant l'une à l'autre pour que vous ayez l'impression de prendre la meilleure décision pour vos jeux.

PS5 VS XBOX SÉRIE X : INFORMATIONS CLÉS

Crédit photo : Sony (Image credit: Sony)

De quoi s'agit-il ? La Xbox série X et la PlayStation 5 sont les consoles de jeux de la génération actuelle conçues par Microsoft et Sony. Elles offrent des expériences de jeu plus ambitieuses et graphiquement impressionnantes que jamais.

La Xbox série X et la PlayStation 5 sont les consoles de jeux de la génération actuelle conçues par Microsoft et Sony. Elles offrent des expériences de jeu plus ambitieuses et graphiquement impressionnantes que jamais. Date de sortie de la Xbox Series X et de la PS5 : La PS5 est sortie le 12 novembre 2020 dans certains pays, et le 19 novembre dans le reste du monde. La Xbox série X est sortie le 10 novembre 2020.

: La PS5 est sortie le 12 novembre 2020 dans certains pays, et le 19 novembre dans le reste du monde. La Xbox série X est sortie le 10 novembre 2020. À quoi puis-je jouer ? Nous avons vu de grands jeux, comme Marvel's Spider-Man Miles Morales sur la PS5 et Halo Infinite sur la Xbox Series X, et d'autres sont à venir. Les deux consoles sont également rétrocompatibles.

Nous avons vu de grands jeux, comme Marvel's Spider-Man Miles Morales sur la PS5 et Halo Infinite sur la Xbox Series X, et d'autres sont à venir. Les deux consoles sont également rétrocompatibles. La PS5 est-elle plus puissante que la Xbox série X ? Les capacités de traitement des deux consoles sont très similaires, mais Microsoft a un léger avantage en matière de puissance de traitement.

Les capacités de traitement des deux consoles sont très similaires, mais Microsoft a un léger avantage en matière de puissance de traitement. Quel est le prix de la PS5 et de la Xbox Series X ? La PS5 coûte actuellement 549,99 €, ce qui est plus élevé dans la plupart des pays que la Xbox série X.

PS5 vs Xbox Series X: design

(Image credit: Shutterstock/Joshua Seiler)

Les deux sociétés ont essayé de différencier leurs consoles l'une de l'autre, notamment au niveau du design, même si elles restent assez similaires au final. La PS5 est une machine imposante et la plus grande console jamais fabriquée par Sony. La Xbox Series X, quant à elle, ressemble davantage à un PC de jeu grâce à sa forme cubique. Mais quelle que soit votre opinion sur la taille et la forme de chaque console, les deux restent froides et silencieuses en fonctionnement.

Sony a mis l'accent sur une immersion accrue dans les jeux avec sa nouvelle manette DualSense, tout en continuant à proposer des expériences exclusives. De son côté, Microsoft mise sur le Xbox Game Pass (et Xbox Game Pass Ultimate) pour attirer les gens dans son écosystème.

Les deux systèmes sont rétrocompatibles, ce qui signifie que vous pouvez jouer à des jeux plus anciens sur eux - bien que la PS5 se limite aux titres PS4. La Xbox Series X, quant à elle, peut lire les jeux de toutes les générations de Xbox, y compris la bibliothèque complète de la Xbox One, ainsi que certains jeux Xbox 360 et Xbox d'origine. Si vous avez gardé vos anciens jeux 360, il est bon de savoir que vous pouvez y jouer sur le nouveau système de Microsoft.

(Image credit: Sony)

La PS5 standard de Sony (avec le lecteur de disque) coûte actuellement 549,99 euros tandis que la PlayStation 5 Digital Edition (sans le lecteur de disque) coûte 449,99 euros. Les deux versions de la PS5 ont été lancées le 12 novembre aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, tandis que la PS5 est sortie dans le reste du monde le 19 novembre. Au lancement, les consoles coûtaient respectivement 499,99 euros et 399,99 euros, mais elles ont subi une augmentation de 50 euros il y a quelques mois.

La Xbox Series X et la Xbox Series S ont été lancées le 10 novembre 2020, respectivement pour 499 euros et 299 euros. Heureusement, Xbox ne suit pas pour l'instant PlayStation avec des hausses de prix comme celles que nous avons vues aussi chez Nintendo pour la Switch. Certains affirment que c'est le pire moment pour acheter une PS5, mais il est bon de rappeler que Xbox n'exclut pas de futures hausses de prix.

Pourtant, il ne s'agit pas d'une comparaison à l'identique entre ces quatre consoles. La console numérique de Microsoft est plus faible que les autres - elle se concentre sur une résolution de 1440p au lieu de 4K, et vise 60/120 fps. Avec la PS5 Digital Edition, on retrouve exactement les mêmes spécifications qu'avec l'édition standard, à l'exception du lecteur Blu-ray 4K absent.

En termes de valeur, c'est la Xbox Series S qui l'emporte ici, mais elle est assortie de quelques réserves. La PS5 numérique et la Xbox Series S perdent toutes deux la possibilité de lire les disques Blu-ray 4K. En réalité, il semble que le choix se résume cette fois à votre fidélité à l'une ou l'autre des marques de consoles - et à leurs services, ainsi qu'à l'engagement de chaque société à respecter la bibliothèque de jeux que vous avez déjà constituée avec elle.

PS5 VS XBOX SÉRIE X : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(Image credit: Microsoft)

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, Sony et Microsoft ont adopté une approche similaire, bien qu'il y ait quelques différences importantes à souligner.

La PlayStation 5 est alimentée par une version personnalisée de la troisième génération de puces AMD Ryzen, dotée de huit cœurs, de la nouvelle architecture Zen 2 de la société et de puces graphiques Navi. Le processeur tourne à 3,5 GHz. Le GPU offre 36 unités de calcul tournant à 2,23 GHz et offrant 10,28 TFLOPs. Ces éléments sont associés à 16 Go de GDDR6 avec une bande passante de 448 Go/s. Cela signifie que la PS5 peut prendre en charge des fonctionnalités telles que le ray tracing - une technique d'éclairage gourmande en performances qui était jusqu'à présent réservée aux GPU PC haut de gamme coûteux, et dont nous savons maintenant qu'elle a été "intégrée au matériel GPU" de la PS5.

La PS5 prend également en charge des résolutions d'écran allant jusqu'à 8K - bien plus élevées que la HD 1080p standard des téléviseurs présents chez la plupart des gens, sans parler de la 4K qui commence à devenir populaire. Elle fonctionne également à des taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet des mouvements très fluides dans les jeux si vous disposez d'un écran conforme à la norme HDMI 2.1. Il s'agit de spécifications très exigeantes en termes de performances, il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'un jeu atteigne ces normes régulièrement (sans parler du fait qu'il faut un téléviseur coûteux pour les supporter), mais la PS5 rendra au moins les images 4K/60fps plus fréquentes.

La PS5 prend également en charge le son 3D immersif lorsqu'on utilise un casque pour jouer. Sony diffuse ce son par le biais de son nouveau moteur Tempest, qui peut gérer des centaines de sources sonores pour un environnement audio plus réaliste. Il s'agit d'une expérience comparable au Dolby Atmos, si vous avez déjà utilisé ce format audio spatial.

Marvel's Spider-Man (PS4) (Image credit: Insomniac Games)

L'élément le plus intéressant de la construction de Sony est peut-être son engagement à utiliser un stockage SSD. Celui de la PlayStation 5 est une pièce de matériel personnalisée, offrant 825 Go de stockage avec un débit brut de 5,5 Go/s (et jusqu'à 9 Go/s pour les données compressées). Il en résulte des temps de chargement exceptionnellement rapides au démarrage d'un jeu, ce qui permet aux développeurs de surmonter de nombreux problèmes de flux et de données rencontrés par le passé.

La manette DualSense, cependant, est sans doute l'élément le plus excitant de la PS5, car elle utilise le retour haptique. Remplaçant la technologie de vibration de la DualShock 4, elle peut simuler toutes sortes de vibrations subtiles dans la main. Le retour haptique permet aux développeurs d'affiner les sensations ressenties par les joueurs, comme la sensation de pluie ou de course sur une plage de sable. Cette technologie fonctionne incroyablement bien et améliore considérablement la rétroaction et l'immersion.

Manette PS5 DualSense (Image credit: Sony)

La manette PS5 DualSense dispose également de gâchettes adaptatives, permettant aux développeurs de programmer la résistance des gâchettes, simulant ainsi les actions avec plus de précision. Vous pouvez ressentir la tension de la corde d'un arc ou le recul d'une arme à feu, par exemple. Là encore, c'est une sensation merveilleuse.

La manette dispose toujours d'une prise casque, mais surtout d'un microphone intégré. Si vous n'avez pas de casque à portée de main, vous pouvez discuter en soirée en utilisant simplement la manette ou envoyer un message vocal à un ami.

Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, il n'est peut-être pas surprenant que Sony ait confirmé (via PlayStation Blog) que l'ancienne manette DualShock 4 ne fonctionnera pas avec les nouveaux jeux exclusifs à la PS5. La DualShock 4 fonctionne toujours avec les jeux PS4 auxquels vous jouez sur la console grâce à la rétrocompatibilité, mais ne vous attendez pas à l'utiliser lorsque vous jouerez à la version PS5 de Horizon Forbidden West.

Microsoft, de son côté, a fait en sorte que la Xbox Series X fonctionne avec toutes les manettes Xbox sur tous ses jeux.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

La Xbox Series X est vraiment impressionnante. Elle utilise des composants internes AMD personnalisés qui reposent sur la même architecture Zen 2 et RDNA 2 que la PS5, ce qui la rend deux fois plus puissante que la Xbox One X, le matériel de jeu le plus impressionnant de la précédente génération sur le plan technique.

Le GPU Xbox Series X affiche des performances de calcul de 12 teraflops, avec 3328 shaders répartis sur 52 unités de calcul. Il fonctionne à une fréquence verrouillée de 1,825 GHz et, contrairement à la plupart des GPU, ne fluctue pas entre les vitesses. Au lieu de cela, il fournit la même vitesse d'horloge quelle que soit la température de l'unité ou le jeu auquel vous jouez. Le processeur est un processeur AMD Zen 2 personnalisé, avec huit cœurs et 16 threads. Il est intéressant de noter que les développeurs peuvent désactiver le multithreading simultané (SMT) pour atteindre une vitesse maximale de 3,8 GHz, ou atteindre une vitesse de base de 3,6 GHz lorsqu'il est activé.

La Xbox Series X prend en charge la résolution 8K, et des taux de rafraîchissement de 120 Hz en 4K, si vous disposez d'un téléviseur compatible HDMI 2.1. La Xbox Series X égale aussi la PS5 en offrant des capacités de ray-tracing DirectX, et elle est équipée d'un SSD NVMe interne super rapide de 1 To (qui peut être étendu avec une carte NVMe propriétaire), et peut être utilisé comme RAM virtuelle pour améliorer les temps de chargement jusqu'à 40 fois.

La mémoire vive standard est de type GDDR6, et la Xbox Series X comprend 16 Go, ce qui constitue une amélioration agréable par rapport aux 12 Go de GDDR5 de la Xbox One X. Ces spécifications montrent une légère avance de la Xbox Series X sur la PS5 en termes de performances brutes, mais jusqu'à présent, l'écart en termes de performances réelles est indiscernable.

Microsoft vise à faire de la latence une chose du passé sur la Xbox Series X, avec des fonctionnalités avant-gardistes telles que le mode de faible latence automatique (ALLM), des améliorations de la communication avec la manette Xbox, et la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) tirant parti des téléviseurs prenant en charge la norme HDMI 2.1. Vous pouvez également régler la résolution sur 1440p si vous jouez sur un moniteur.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

La Xbox Series X est rétrocompatible avec les accessoires de la Xbox One, il n'est donc pas nécessaire de se précipiter pour acheter de nouveaux pads ou un nouveau casque. La manette sans fil Xbox, bien que familière au premier coup d'œil, comprend de nouvelles fonctionnalités, comme un bouton de partage dédié, ainsi que des pare-chocs et des gâchettes texturés. Elle n'est pas aussi innovante que la manette DualSense - elle fonctionne exactement comme la manette Xbox One - mais elle est plus accessible que jamais, grâce à ses dimensions affinées et à son ergonomie améliorée.

Les jeux Xbox One existants, comme Gears 5, ont été améliorés pour tirer pleinement parti de la puissance de la Xbox Series X. Et, si vous êtes un adepte de l'achat de jeux en boîte plutôt que de l'achat numérique, elle est livrée avec un lecteur de disque physique. Tout comme la PS5, elle peut également lire les disques Blu-ray 4K UHD.

La Xbox Series X dispose aussi de quelques fonctions astucieuses comme la livraison intelligente, qui met à niveau votre jeu vers la "meilleure version possible" lorsqu'elle arrive sur le marché. Ainsi, si vous avez acheté un jeu comme Cyberpunk 2077 sur Xbox One, Xbox One S ou Xbox One X, vous êtes sûr de pouvoir jouer à la version améliorée de la Xbox Series X dès sa sortie, sans frais supplémentaires.

La nouvelle Xbox de Microsoft dispose également d'une fonction appelée "reprise rapide". Elle vous permet de suspendre plusieurs jeux à la fois, de sorte que vous pouvez commencer à jouer à autre chose et reprendre là où vous vous êtes arrêté dans un autre titre en quelques secondes. C'est super utile.

Cyberpunk 2077 (2020) (Image credit: CD Projekt Red)

PS5 vs Xbox Series X : jeux

Fable (Xbox Series X) (Image credit: Microsoft)

Après d'importants retards, Halo Infinite est désormais disponible sur la Xbox Series X. Il était prévu à l'origine comme un titre de lancement pour la nouvelle console, mais il est enfin arrivé en décembre 2021. Il valait toutefois la peine d'attendre. Nous avons apprécié son histoire captivante et son gameplay libérateur. Le développeur 343 Industries a créé une expérience qui fait écho aux fans vétérans de Halo et inspire une nouvelle génération de joueurs.

Au lancement, la Xbox Series X proposait Dirt 5, Yakuza : Like a Dragon, et Assassin's Creed Valhalla sur le thème des Vikings. Nous pourrons nous attendre prochainement à d'autres titres, tels que Redfall et Starfield, et bien d'autres encore. Voici la liste actuelle des meilleurs jeux Xbox Series X.

Microsoft a ensuite acquis ZeniMax Media, la société mère de Bethesda, annonçant des plans similaires pour Activision Blizzard également. Cela signifie que des jeux tels que The Elder Scrolls 6 deviendront probablement des exclusivités Xbox, et que de nombreux jeux des studios ZeniMax et Activision Blizzard arriveront sur le Xbox Game Pass dans un avenir proche, comme Doom Eternal.

Le fait que la Xbox Series X soit rétrocompatible avec toutes les plateformes Xbox existantes est peut-être tout aussi important que les nouveaux jeux. Si vous avez des jeux sur la Xbox originale, la Xbox 360 et la Xbox One, il y a de fortes chances qu'ils fonctionnent sur la Xbox Series X, en particulier votre bibliothèque Xbox One.

En outre, Microsoft tient à soutenir le jeu cross-gen pendant un bon moment après le lancement de la Xbox Series X. Cela signifie que la Xbox Series X n'aura pas beaucoup d'exclusivités spécifiques à la plate-forme qui vous pousseront à la mettre à niveau pour le moment. Il s'agit d'une approche accessible et adaptée au consommateur, et la Xbox Series X offrira toujours la meilleure qualité d'expérience parmi les appareils de la famille Xbox.

Bien sûr, les jeux qui n'ont pas été développés par les studios de Microsoft relèvent d'une autre logique : c'est à ces studios de décider s'ils veulent développer leur jeu à la fois pour la Xbox One et pour la Série X. Même les studios de Microsoft ont commencé à passer à la Série X après presque deux ans.

Godfall (PS5) (Image credit: Gearbox)

En ce qui concerne les jeux PS5, Astro's Playroom est préinstallé sur toutes les consoles, et il y a des exclusivités alléchantes comme Marvel's Spider-Man : Miles Morales et Demon's Souls. Les propriétaires de PS5 ont également accès à Ratchet and Clank : Rift Apart, Horizon : Forbidden West et Gran Turismo 7. Final Fantasy 16 est confirmé comme étant une exclusivité PS5, tandis qu'une nouvelle suite de God of War (2018), God of War : Ragnarok, est également sortie.

Si vous ne voulez pas vous ruiner en nouveaux jeux immédiatement, la PS5 est rétrocompatible. La console prend en charge la quasi-totalité de la ludothèque de la PS4 et, grâce au service PlayStation Plus remanié, toute personne s'abonnant au niveau Premium peut accéder aux jeux PS1, PS2 et PS3 (via le cloud streaming), ce qui pourrait résoudre l'absence actuelle de rétrocompatibilité.



Les propriétaires de PS5 peuvent profiter d'un nouveau bonus pour les abonnés de PS Plus, appelé PlayStation Plus Collection. Elle donne actuellement aux propriétaires de PS5 un accès gratuit à 19 des meilleurs jeux PS4 de tous les temps à télécharger sur leur nouvelle console dès le premier jour, notamment des titres comme God of War (2018), Uncharted 4 et Bloodborne.

Un peu à l'opposé de l'inclusivité cross-gen de Microsoft, Sony a souligné qu'il croit encore aux générations, en insistant sur l'importance de ses exclusivités new-gen pour tirer le meilleur parti des capacités de la PS5. Cependant, dans un revirement assez brutal, certaines exclusivités de la PS5, comme Spider-Man Miles Morales et Horizon Forbidden West, ont été rendues disponibles pour la PS4, ainsi que GT7.

Bien sûr, il y a aussi la question du streaming de jeux. Alors que Google s'est lancé dans le jeu avec sa plateforme de streaming de jeux Google Stadia (qui est en train de fermer) et qu'Amazon propose Luna, Microsoft et Sony ont conclu un partenariat pour partager et collaborer sur les technologies de streaming de jeux pour la nouvelle génération. Reste à savoir comment cela se passera exactement.

Mais le service de streaming Xbox Cloud Gaming de Microsoft est déjà disponible et est inclus gratuitement dans les abonnements Xbox Game Pass Ultimate. Cela permet aux propriétaires de Xbox de jouer aux jeux Xbox Game Pass sur leurs appareils Android et iOS pris en charge, ainsi que sur PC et via la console elle-même. EA Play fait également partie de Xbox Game Pass Ultimate, ce qui rend l'offre encore plus intéressante qu'auparavant.

L'ajout de Xbox Cloud Gaming, qui offre déjà un bon rapport qualité-prix, fait du Game Pass et de la Xbox une option encore plus attrayante pour ceux qui aiment la flexibilité de la plateforme.

PS5 vs Xbox Series X: verdict

(Image credit: Future)

La PS5 et la Xbox Series X sont toutes deux des consoles fantastiques, mais nous avons été séduits par l'excellente manette de la PlayStation 5, par son interface utilisateur amusante et originale, et par son offre plus importante de jeux exclusifs. Mais il ne s'agit que de nous. La Xbox Series X reste une merveilleuse console avec d'excellents titres comme Forza Horizon 5, et les similitudes entre les deux consoles impliquent qu'il n'y a pas un énorme fossé entre elles. Elles sont également uniques sur de nombreux points.

Du point de vue du design, les deux consoles ne pourraient pas être plus différentes. Toutes deux sont silencieuses et extrêmement puissantes, mais la PS5 est de taille massive. La Xbox Series X est plus petite, mais sa forme carrée ne plaira pas à tout le monde, notamment lorsque la console est posée horizontalement.

Grâce à l'engagement conjoint de Sony et de Microsoft en faveur de la technologie SSD, les jeux se chargent plus rapidement que jamais, le démarrage s'effectuant souvent en quelques secondes au lieu de quelques minutes. Les deux consoles offrent également un support de rétrocompatibilité fantastique, bien que l'engagement de Microsoft aille actuellement plus loin, notamment en termes d'accessoires et de générations précédentes.

Quelle que soit la console que vous décidez d'acheter, rappelez-vous que la nouvelle génération de consoles vient à peine d'être lancée - il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les années à venir et la concurrence risque d'être féroce.

PS5 vs Xbox Series X - Questions fréquemment posées

La PS5 et la Xbox Série X ont-elles un lecteur de disque ? La PS5 et la Xbox Series X sont équipées d'un lecteur de disque. Si le principal argument de vente d'une console est de collectionner des supports physiques plutôt que de compter sur les téléchargements numériques, votre décision ne sera pas influencée par ces consoles nouvelle génération puisqu'elles sont toutes deux équipées de lecteurs de disque. Cependant, pour une alternative légèrement moins chère pour les joueurs qui préfèrent les téléchargements numériques, la PS5 Digital Edition ou la Xbox Series S pourraient répondre à vos besoins.

La PS5 dispose-t-elle d'une capacité de stockage supérieure à celle de la Xbox Série X ? La PS5 dispose d'un espace de stockage interne d'environ 667 Go, une fois les fichiers système pris en compte, tandis que la Xbox Series X dispose d'un espace d'environ 1 To. Ainsi, si les deux consoles disposent d'un espace de stockage interne généreux, capable de stocker un certain nombre de vos titres préférés, la Xbox Series X est légèrement supérieure. Mais, bien sûr, vous pouvez toujours acheter un SSD ou un disque dur externe si le stockage est une préoccupation, donc vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter.