Test de la manette sans fil Xbox Series (2020)

La manette sans fil Xbox a connu quelques améliorations au fil des ans, mais la plus récente s’avère la meilleure à ce jour. La manette de jeu spécifique aux consoles next-gen Xbox Series X/S offre ainsi une expérience tactile réhaussée, a contrario de son prix. Plus raffinée et confortable, elle rend vos sessions de jeu Xbox (et même PC) bien plus agréables. Seul bémol : nous aurions aimé que la manette soit capable de se recharger sans avoir à investir dans un accessoire supplémentaire.

La manette Xbox Series en résumé

La nouvelle manette sans fil Xbox n'est pas une innovation à part entière dans la gamme de contrôleurs Microsoft. Il s'agit plutôt d'une révision de la manette associée à la génération Xbox One, comportant quelques mises à jour essentielles pour mieux servir les fonctions avancées des consoles Xbox Series X et Xbox Series S.

Si elle porte le même nom que le modèle précédent et que sa conception demeure similaire, la manette sans fil Xbox constitue tout de même une nette amélioration par rapport aux manettes de jeu standards proposées par Microsoft.

La manette sans fil Xbox Series semble familière lorsque vous la prenez en main… tout en étant subtilement différente, avec des textures tactiles améliorées et une géométrie raffinée qui rendent l'expérience de jeu plus ergonomique (et plus confortable). Nous sommes également heureux de constater que Microsoft a enfin inclus un bouton « Partage » sur la manette, ce qui facilite considérablement la prise de captures d'écran et de vidéos en cours de jeu.

Cependant, ce bouton « Partage » s’avère difficile à atteindre parfois, et nous avons été frustrés de constater que la manette de jeu ne se recharge pas automatiquement.

Il semble que le nouveau gamepad de Microsoft s'inspire de la manette sans fil Xbox Elite Series 2, offrant certaines des caractéristiques de pointe de ce modèle haut de gamme, à un tarif plus abordable. Le résultat est une manette élégante et accessible, dont l’utilisation vous séduira pleinement, quel que soit votre support de jeu privilégié - console comme PC.

Prix et disponibilité de la manette Xbox Series

Prix conseillé : 59,99 €

3 couleurs : Carbon Black (noire), Robot White (blanche), Shock Blue (bleue)

Le prix de la manette sans fil Xbox est de 59,99 € si vous décidez de l’acheter seule pour jouer directement sur PC ou si vous souhaitez jouer à plusieurs sur la même console de salon. Il est à noter que chaque Xbox Series X ou S est livrée avec un exemplaire dans la boîte.

Vous ne devriez pas non plus avoir trop de mal à trouver des unités supplémentaires, car la manette sans fil Xbox est disponible chez la plupart des grands détaillants, en ligne et en magasin.

En plus d'être disponible en noir ou en blanc, la manette sans fil Xbox peut aujourd’hui arborer un coloris bleu aussi original que chic.

Design de la manette Xbox Series

(Image credit: Microsoft)

Très simple à prendre en main

Textures améliorées et géométrie raffinée

Nouveau bouton Partage

À première vue, la nouvelle manette sans fil Xbox ne semble pas se distinguer radicalement du modèle précédent. Elle possède une forme similaire et conserve la disposition traditionnelle des boutons et des gâchettes. Mais en y regardant de plus près, on commence à remarquer des différences subtiles disséminées par Microsoft.

Tout d'abord, l'extérieur de la manette présente désormais une finition mate qui se rapproche du design des nouvelles consoles. Bien que cette finition soit très élégante, elle présente des inconvénients : la manette noire fournie avec les Xbox Series X rend les rayures et les éraflures bien plus visibles. Compte tenu du nombre de manipulations auxquelles les manettes sont soumises, il est possible que vous ayez du mal à conserver la vôtre en parfait état pendant de nombreuses années. Il existe cependant d'autres coloris plus durables à l’instar des versions blanches et bleues moins sensibles à l’usure.

Hormis ce léger détail, nous avons constaté que, dans l’ensemble, la manette sans fil Xbox s’apparente à un contrôleur haut de gamme, tant au niveau de l'aspect que de la convivialité. Le pad révisé présente désormais une texture tactile sur les gâchettes, les poignées et les bumpers, ce qui donne une sensation de sécurité plus rassurante.

(Image credit: Future)

De plus, si la manette est de la même taille que le modèle précédent, les bumpers et les gâchettes ont été arrondis et réduits de quelques millimètres, ce qui rend l’appareil moins encombrant. Si vous avez de petites mains, les manettes Xbox précédentes se révélaient légèrement massives - cette simple modification améliore la prise en main de façon subtile mais perceptible.

Les changements les plus notables apportés à la manette sont peut-être l'ajout du bouton Partage et du D-pad hybride. Le bouton Partage agit essentiellement comme un bouton d’enregistrement, vous permettant de prendre facilement des captures d'écran de votre jeu - un simple clic suffit pour prendre une photo, tandis que le fait de maintenir le bouton enfoncé plus longtemps permet d'enregistrer une vidéo de 15 secondes (vous pouvez ajuster la durée de la vidéo dans les paramètres de capture).

La procédure est plus simple que sur la manette Xbox One, où il est nécessaire d’appuyer sur le bouton d'accueil puis sur X ou Y. Trop long et décourageant !

Le D-pad hybride, pour sa part, mixe le D-pad des manettes Xbox classiques et celui en forme de disque de la Xbox Elite Serie 2 sans fil. Une modification mineure qui vous donnera plus de contrôle sur les déplacements pris en charge par la croix multidirectionnelle.

Celle-ci peut émettre un claquement plus intense, que nous n'avions jamais entendu auparavant sur n’importe quel contrôleur de jeu. Vous le trouverez soit stimulant, soit agaçant, tout dépend si vous êtes familier - ou non - des claviers mécaniques.

Certains aspects demeurent plus classiques sur la nouvelle manette Xbox, comme la présence d’une prise jack 3,5 mm et le port d'extension depuis la base, d’un port de charge USB et d’un bouton d'appariement au sommet, ainsi que des boutons Vue, Menu et Xbox sur la face avant.

Performances de la manette Xbox Series

(Image credit: TechRadar)

Fonctionne sur toute une série d'appareils

Une latence plus faible

Nécessite des piles rechargeables à acheter séparément

Outre les évolutions cosmétiques, la nouvelle manette sans fil Xbox apporte également des améliorations en termes de fonctionnalité. Nous avons constaté que la manette de 2020 est plus réactive, du fait de la latence plus faible promise par les consoles next-gen de Microsoft. Tandis que sa connectivité Bluetooth lui permet de se coupler à toute une variété d’appareils polyvalents, dont la Xbox One, un iPhone 12, un PC ou même un Mac.

Hélas, la manette sans fil Xbox fonctionne à nouveau avec des piles AA (ordinaires ou rechargeables). Il existe toutefois une option, et même deux, pour éviter de changer ou recharger constamment les piles. Vous pouvez investir dans un kit « Play and Charge » (qui permet de recharger la manette pendant que vous jouez, voire entre deux sessions), ou connecter votre contrôleur à la console via USB-C (ce qui limite bien sûr votre liberté de mouvement).

Il est aussi possible de configurer un peu plus votre manette sans fil, par le biais de l'application Xbox Accessories - mais le niveau de personnalisation s’avère quelque peu limité. L'application vous permet de redéfinir un certain nombre de boutons de la manette selon vos goûts et vous donne même le contrôle sur les vibrations et l'inversion automatique des manches. Nous avons trouvé ce « remapping » assez simple, même si certains contrôles - comme le bouton Xbox et les gâchettes - ne peuvent pas être modifiés.

Étant donné que la manette sans fil Xbox utilise la fonction de gâchette par impulsion que l'on retrouve dans les précédentes versions des contrôleurs Xbox, cette limitation se veut plus que légitime.

Faut-il acheter la nouvelle manette sans fil Xbox Series ?

(Image credit: Microsoft)

Achetez-la si...

Vous recherchez une manette polyvalente, que vous pourrez utiliser sur tous vos supports de jeu (ou presque)

La manette sans fil Xbox (2020) fonctionne idéalement avec les Xbox Series X/S. Mais elle se veut aussi compatible avec la Xbox One, les PC Windows 10, les appareils Android - la prise en charge d'iOS étant même prévue pour l'avenir.

Vous avez de petites mains

La manette sans fil Xbox s'adapte à une large gamme de paumes, en particulier celles qui sont menues. Ainsi, quelle que soit la taille de vos mains, la manette reste confortable en tout point.

Vous désirez une manette haut de gamme sans être prêt à payer le prix requis

Avec la manette sans fil Xbox Elite Series 2 vendu au prix faramineux de 179,99 €, les joueurs exigeants devront investir lourdement dans leur matériel. C’est déjà nettement moins le cas avec la nouvelle manette Xbox de 2020 qui offre quelques fonctions premium sans vous ruiner.

Il vous faut une manette de secours

Si vous souhaitez jouer à plusieurs sur votre console Xbox, la nouvelle manette sans fil est aujourd’hui l'option la plus abordable et la plus fiable - ce qui en fait un choix évident.

(Image credit: Future)

Ne l'achetez pas si...