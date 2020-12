God of War Ragnarok : date de sortie sur PS5, bande-annonce et actualités

Sony a lancé un teaser annonçant la suite de God of War en septembre dernier. Celui-ci confirme ce que nous espérions tous : un retour de Kratos et de son fils, toujours dans le monde de la mythologie nordique parcouru tout au long du jeu précédent.

L’avenir de la saga a était laissé au point mort après la célébration de God of War PS4 comme jeu de l’année 2018. Aujourd’hui, Cory Barlog, le directeur créatif de la série, se montre plus prolixe et révèle que le nouvel environnement donnera aux joueurs une sensation de froid intense.

Mis à part ces menus détails, nous ne disposons encore d’aucune révélation officielle sur l’histoire ou le gameplay - seul le titre du jeu a été arrêté : il s’appellera God of War: Ragnarok. C'est le nom d'une série d'événements cataclysmiques ayant surgi dans la mythologie nordique, comme un hiver de trois ans sans soleil. C’est une sorte de fin du monde qui peut donner le la dans un jeu où vous serez certainement amené à provoquer des ravages et trucider des dieux nordiques. C'est aussi le titre du troisième film Thor et celui d'une série Netflix.

Comme nous sommes curieux et fans de théories, nous avons rassemblé ici toutes les actualités et rumeurs concernant la suite de God of War. Dans le cas où vous feriez partie de ceux qui ne se sont pas remis de la fin du volet précédent.

A ce jour, nous ne connaissons pas la date de sortie précise du jeu. Mais nous savons qu'il sortira en 2021.

Le bref teaser suggère que les phases de gameplay ne sont pas suffisamment avancées pour être dévoilées, ce qui nous donne à penser que le jeu sortirait certainement en fin d'année 2021. Et probablement après Horizon Forbidden West, que nous avons examiné de manière beaucoup plus approfondie. Sony aime généralement échelonner ses jeux exclusifs.

Bande-annonce de God of War: Ragnarok

La bande-annonce a été diffusée en septembre, à la fin de l'événement live Sony consacré à la PS5. Il affiche un logo succinct et la promesse suivante : « Ragnarok arrive ».

Actualités et rumeurs autour de God of War: Ragnarok

Présentation PS5

God of War: Ragnarok a été brièvement présenté à la fin de l'événement PS5 du 16 septembre, où Sony a également introduit le prix et la date de sortie de la console PS5 next-gen.

Cory Barlog a également changé son avatar Twitter en une représentation d’un amas de glace, suggérant ainsi que nous nous déplaçons plus au nord, et dans des climats plus arctiques...

Offres d'emploi

Comme l'a remarqué GamesRadar, le studio SIE de Santa Monica a publié l'année dernière des offres d'emploi pour un certain nombre de postes au sein de ses équipes de programmation, d'art, de design et de modélisation - l'une d'entre elles mentionnant clairement la reprise de la saga God of War.

Les candidats au poste de concepteur senior « doivent posséder une connaissance accrue de God of War (2018) et être capables de parler en profondeur des systèmes de combat, des coups proposés et des ennemis rencontrés ».

La description du job de modélisateur facial mentionne aussi spécifiquement « l'expérience de la prochaine génération de plateformes de jeux vidéo ». Ce qui devrait grandement réduire le nombre de CV déposés.

Il y a aussi celle de l’animateur senior qui exige un expert capable de « repousser les limites de l'action et des mouvements de lutte, au-delà de ce qui était acquis sur PS4 ».

Le thème PS4 de God of War

En avril 2019, un nouveau thème dynamique est apparu sur PS4 pour célébrer l'anniversaire du reboot de God of War. Le thème montrait Kratos et Atreus en train de ramer, mais il contenait aussi un message secret (découvert par des fans aux yeux de lynx sur Reddit).

Sur le bateau dans lequel les deux hommes rament, on découvre des lettres gravées sur le flanc, qui se traduisent en français par « Ragnarok arrive », désormais devenu le slogan officieux du jeu.

Pas de DLC pour God of War

Cory Barlog, avait déclaré qu'il y avait à l'origine un calendrier de sortie destiné à de potentiels DLC de God of War (2018). Ils ont hélas étaient stoppés en plein élan, car considérés comme « trop ambitieux ». Cela signifie néanmoins que le studio peut depuis investir des ressources dans un jeu entièrement nouveau, par opposition à tout contenu post-lancement.

God of War 2 : ce que nous voulons y voir

[Attention : quelques spoilers sur la fin de God of War sont dévoilés ci-dessous].

Pour en savoir plus sur cette fin

A la fin de God of War, nous avons découvert que la femme de Kratos (et la mère d'Atreus), Faye, était en fait un Géant appelé Laufey. Cela signifie qu'Atreus est moitié Dieu et moitié Géant. Il porte un nom tout à fait différent : Loki, qui est aussi le nom du Dieu du mensonge dans la mythologie nordique.

Nous espérons que God of War 2 approfondira ce sujet et que nous en apprendrons plus sur le passé mystérieux de Faye, ainsi que sur les raisons qui l’ont poussé à garder tout cela secret au départ. Nous souhaitons également qu'Atreus adoptera les capacités de changement de forme qui ont fait la réputation de Loki, au lieu de rester sur la touche à tirer des flèches standards sur ses ennemis.

Atreus n'est plus un jeune homme

La suite de God of War peut démarrer directement à partir de l’épilogue du précédent opus. Cependant, nous pensons qu'il serait plus intéressant de découvrir comment la relation entre un Atreus adolescent et son éternel père grincheux, Kratos, a pu évoluer au fil des années.