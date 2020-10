Horizon Forbidden West sur PS5 : date de sortie, bande-annonce, actualités et rumeurs

Horizon Forbidden West est la suite très attendue d’Horizon Zero Dawn, un jeu exclusif PS4 acclamé par la critique et depuis sorti sur PC. La production de ce second épisode a été confirmé lors de la conférence « Future of Gaming » organisée par Sony en juin dernier.

Comme son prédécesseur, Horizon Forbidden West constituera également une exclusivité PlayStation. Il narrera la suite de l’odyssée d'Aloy, partie explorer les côtes sauvages d’une Amérique post-Apocalyptique. Grande nouveauté : la bande-annonce nous laisse clairement entendre qu’une bonne partie du jeu se passera… sous l'eau.

Nous n'avons malheureusement pas eu accès à plus d’images du titre pendant le second événement PS5 de septembre 2020, si ce n’est un aperçu de l’immensité de son open world. Et l’annonce d’une version PS4 qui sortirait en même temps que son homologue PS5. La date de sortie reste floue : l’année 2021 est évoquée, avec la possibilité d’un pack PS5 aux couleurs du nouveau jeu. Peut-être même un bundle qui inclurait une édition remasterisée d’Horizon Zero Dawn, spécifiquement pour la PS5.

Le premier épisode de l’épopée imaginée par le studio Guerrilla Games s’est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires sur PS4. Une séquelle n’était pas forcément envisagée, jusqu’à ce que Sony fasse part de son intérêt pour le projet, se servant même d’Horizon Forbidden West comme d’une vitrine promotionnelle pour la PS5. Bien évidemment, l’actrice Ashly Burch reprendra le rôle clé d'Aloy, tandis que la bande-annonce nous fait espérer le retour de Lance Reddick, dans celui de Sylens, le fondateur de l’Eclipse.

Vous souhaitez connaître plus de détails juteux sur le jeu ? Voici tout ce que nous savons, à ce jour, sur la version PS5 d’Horizon Forbidden West.

(Image credit: Sony)

Horizon Forbidden West en résumé

Qu'est-ce que c'est ? La suite du jeu Horizon Zero Dawn, sorti en 2017 sur PS4

Quand sortira-t-il ? A l’horizon… 2021

Sur quelles plateformes sera-t-il disponible ? PS5 / PS4

(Image credit: Sony)

Les plus attentifs ont passé et repassé minutieusement chaque milliseconde de la première bande-annonce d'Horizon Forbidden West. Sans jamais obtenir le moindre indice sur la date de sortie du jeu. Finalement, l’éditeur Guerrilla Games a publié une vidéo de son journal de bord confirmant que la suite d'Horizon Zero Dawn sortira exclusivement sur PlayStation 5. En 2021. Nous avons appris entre temps qu'elle sortira également sur PS4, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous équiper de nouveau matériel pour découvrir Horizon Forbidden West.

Bande-annonce et vidéos d’Horizon Forbidden West

Sony et Guerrilla Games ont révélé la première bande-annonce d'Horizon Forbidden West lors de l'événement PS5 « Future of Gaming » du 11 juin. Ces images inédites donnent un aperçu de trois minutes sur les différents types d’environnements que nous pourrons explorer dans le second titre Horizon. Mais aussi sur les machines que vous serez probablement amené à combattre (attendez-vous à croiser des mammouths et des alligators, parmi les nouveaux spécimens).

La vidéo fait aussi la part belle à un gameplay innovant - où il est question de plongée sous-marine. A 1mn40s de celle-ci, vous apercevrez Aloy, avec un équipement adéquat, se frayait un chemin dans les ruines d’une nouvelle Atlantide.

Horizon Forbidden West a l’air sublime, mais il est complexe, à travers cette première bande-annonce, de séparer ce qui relèvera du gameplay et ce qui correspond aux cinématiques.

Actualités et rumeurs autour d’Horizon Forbidden West

(Image credit: Sony)

Nous avons compilé ci-dessous toutes les dernières informations ayant attrait au développement d'Horizon Forbidden West, avant son lancement officiel l’année prochaine.

Il n’y aura pratiquement aucun écran de chargement

Dans une vidéo issue du journal de bord de Guerrilla Games (voir ci-dessous), le directeur en charge d’Horizon Forbidden West, Mathijs de Jonge, a expliqué comment le second opus profitera des améliorations du SSD super rapide de la PS5.

« Avec le SSD de la PS5, il n'y aura pratiquement aucun écran de chargement », a déclaré catégoriquement Jonge. « Dans un monde ouvert comme celui d’Horizon Forbidden West, si vous ouvrez la carte pour vous déplacez rapidement d'une zone à l'autre, ou si vous redémarrez à partir d'un point de contrôle précis, vous n’attendrez plus. Quand vous démarrez le jeu, vous êtes déjà au cœur de l'action ».

Une histoire imbriquée et complexe

La bande-annonce fait beaucoup d'allusions aux ennemis auxquels Aloy sera confrontée dans ce chapitre deux. Mais, à vrai dire, nous ne savons pas encore grand-chose du synopsis original. La description officielle d’Horizon Forbidden West fait état d’une continuité dans la bande-annonce : « Nous poursuivons le voyage d’Aloy, alors qu’elle se déplace vers l’Ouest dans une Amérique toujours plus sauvage. Elle explorera les frontières majestueuses (et dangereuses) du continent, où elle devra faire face à plus de machines gigantesques et à un nouveau mal qui menace l’Humanité ».

Les origines d’Aloy, narrées dans Horizon Zero Dawn, vont laisser place à celle de son environnement. Comment l’Amérique a sombré ? Qui a fondé les premières tribus ? De même, il sera probablement fait référence à HADES, HEPHAESTUS et d’autres ennemis laissés en sommeil.

A la manière d’un The Last of Us Part 2, Horizon Forbidden West fera grandement écho aux aventures précédentes d’Aloy, y compris celles de l’extension The Frozen Wilds. Il est donc grandement recommandé d’avoir joué et terminé les premiers titres de la saga avant d’attaquer cette séquelle.

Un monde ouvert incroyablement dense

Dans Horizon Forbidden West, Aloy se rendra sur la Côte Pacifique des Etats-Unis. La bande-annonce fait mention de San Francisco et de la Vallée de Yosemite, plus ancrée dans les terres californiennes. Une seconde vidéo du journal de bord sous-entend que le monde ouvert du jeu pourrait nous pousser (ou commencer ?) dans l’Utah. Nous pourrions ainsi traverser le Nevada et donc Las Vegas, ce qui donnerait à ce Far West post-apo des faux airs de Fallout 1 et 2, en passant par New Vegas.

La carte d’Horizon Forbidden West sera, à n’en pas douter, plus immense que celle offerte par Horizon Zero Dawn, déjà somptueuse en 2017.

Des actions bien plus réalistes

Vous pouvez vous attendre à une meilleure utilisation du retour haptique et des gâchettes adaptatives sur la PS5. Horizon Forbidden West s’avérerait même un formidable terrain d’expérimentation avec la possibilité de sentir arcs et frondes se tordre avant de tirer. Mathijs de Jonge a d’ailleurs ajouté que « les gâchettes de la manette Dualsense rendraient les armes encore plus uniques et satisfaisantes à utiliser ».

(Image credit: Sony)

Une sortie sur PC ?

Horizon Zero Dawn a été lancée comme une exclusivité PlayStation, avant de conquérir le cœur des joueurs PC en 2020. Il fait désormais partie de nos meilleurs jeux de l’année sur ce support. Rien n’interdit à l’histoire de se répéter pour Horizon Forbidden West. Il faudra probablement se montrer patient et viser 2024 pour une sortie potentielle sur PC.

Des extensions et un mode multijoueur sont-ils prévus ?

Guerrilla Games n’a fait aucune déclaration à ce sujet. Nous pouvons le penser, d’autant que les créateurs du jeu ont parfois évoqué leur désir d’instaurer un mode co-op sans préciser pour quel volet de la franchise (une trilogie Horizon est vaguement envisagée). Peut-être que des parties multijoueur seront débloquées dans une extension à part. Tout est envisageable actuellement. Mais rien n’est officiel.