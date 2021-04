Comment jouer aux jeux Yakuza dans l'ordre ?

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour jouer aux jeux Yakuza. La série a fait ses débuts dans les pays occidentaux en 2006, et était auparavant exclusive aux plateformes de Sony pendant plusieurs années. Mais tout cela a changé récemment, puisque le style unique d'action-aventure de Yakuza est désormais disponible sur un grand nombre de plateformes : PS4, PS5, Steam et Xbox Game Pass pour console et PC.

Les jeux Yakuza s'articulent autour de l'impitoyable protagoniste Kazuma Kiryu, que vous suivez dans un voyage plein d'émotions au cœur de la pègre du Japon. Vous découvrirez ce qu'est la vie d'un Yakuza pur et dur, et bien qu'il y ait beaucoup d'argent à gagner (et de personnes à racketter), ce n'est pas que du travail sans plaisir. Il y a une quantité incroyable d'activités récréatives proposées, que ce soit chanter au karaoké, manger au restaurant ou jouer aux classiques de Sega dans les salles d'arcade - vous finirez même par diriger un cabaret.

Le combat est au centre du jeu, comme on peut s'y attendre dans un monde où les conflits sont souvent réglés par la violence. Vous vous battrez avec toutes sortes de voyous, en réalisant des combos dévastateurs et des mouvements de " chaleur " qui briseront les os, ce qui fera grimacer même les joueurs les plus endurcis.

Yakuza est donc une série mature dans l'âme, mais elle peut aussi être parfaitement hilarante. Il est surprenant de constater qu'elle réussit à trouver un équilibre aussi subtil entre la brutalité absolue et la folie totale.

C'est pourquoi il est également difficile de le définir. Yakuza est souvent appelé le "Grand Theft Auto japonais" ou le successeur spirituel de la série Shenmue de Sega, mais cela ne lui rend pas vraiment justice. C'est un méli-mélo de nombreux systèmes et de mécanismes différents - de la progression du RPG aux mini-jeux basés sur le rythme - et il est également beaucoup plus axé sur l'histoire que la franchise GTA de Rockstar. Le tout est si bien ficelé qu'il n'y a rien de comparable.

Yakuza: Like A Dragon, huitième opus de la série, est désormais disponible sur Xbox Series X et PS5. Nous allons vous montrer comment jouer aux jeux Yakuza dans l'ordre, leurs classements par les critiques et enfin vous lister tous les jeux Yakuza sortis à ce jour.

Prêt à prouver votre dévouement au clan ? Il est temps d'arpenter les rues de Kamurocho et de découvrir ce que signifie être un Yakuza...

(Image credit: SEGA)

Même si vous êtes familier avec la longue série de Sega, la chronologie de Yakuza peut être un peu déroutante. Pour jouer aux jeux dans l'ordre chronologique, vous devrez commencer par Yakuza 0, où le jeune Kazuma Kiryu commence à faire ses preuves. Viennent ensuite Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 (d'excellents remakes de Yakuza et Yakuza 2). Pour la suite, voici comment jouer à tous ces jeux dans l'ordre chronologique :

Yakuza 0 (se déroule en 1988)

Yakuza Kiwami (remake de Yakuza sur PS2, se déroule en 2005)

Yakuza Kiwami 2 (remake de Yakuza 2 sur PS2, se déroule en 2006)

Yakuza 3 (se déroule en 2009)

Yakuza 4 (se déroule en 2010)

Yakuza 5 (se déroule en 2012)

Yakuza 6 : The Song of Life (se déroule en 2016)

Yakuza : Like A Dragon (se déroule en 2019)

(Image credit: SEGA)

Vous voulez jouer aux jeux Yakuza dans l'ordre de leur sortie ? Il vous faudra dépoussiérer votre vieille PlayStation 2 pour jouer au premier jeu dans toute sa gloire en définition standard. Nous vous le déconseillons, car vous pouvez jouer à Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 sur PS4, Xbox One et PC, qui sont des remakes modernes des deux premiers jeux. Cela devrait également vous éviter un voyage au grenier.

Yakuza (2006, PS2)

Yakuza 2 (2008, PS2)

Yakuza 3 (2010, PS3)

Yakuza 4 (2011, PS3)

Yakuza : Dead Souls (2012, PS3)

Yakuza 5 (2015, PS3, PS4)

Yakuza 0 (2017, PS4, Xbox One, PC)

Yakuza Kiwami (2016, PS4, Xbox One, PC)

Yakuza Kiwami 2 (2018, PS4, Xbox One, PC)

Yakuza 6 (2018, PS4, Xbox One, PC)

The Yakuza Remastered Collection (2019, PS4, Xbox One, PC)

Yakuza : Like A Dragon (2020, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC)

(Image credit: Microsoft)

Le nouvel opus de la série Yakuza, Yakuza: Like A Dragon, est très différent des jeux précédents en raison de son système de combat. Au lieu de proposer un système de combat en temps réel, Yakuza: Like A Dragon propose un gameplay RPG au tour par tour, ce qui donne lieu à des rencontres uniques. Les personnages ont également des métiers (pensez aux classes de personnages) et vous devez gérer les membres de votre groupe en fonction de votre style de jeu.

Autre changement majeur : Yakuza: Like A Dragon se déroule dans le quartier Isezaki Ijincho de Yokohama, basé sur le vrai quartier Isezakicho de Yokohama. Les précédents jeux Yakuza se sont principalement concentrés sur Tokyo, et sa recréation fictive de Kubukicho, il est donc rafraîchissant de voir un nouveau lieu. Nous avons également la possibilité d'incarner un tout nouveau protagoniste, Ichiban Kasuga, à la place de Kazuma Kiryu, le pilier de la série.

Yakuza: Like A Dragon est disponible dès maintenant sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. La version PS4 du jeu sera mise à niveau gratuitement vers la version PS5, mais votre fichier de sauvegarde ne sera pas transféré.

Yakuza: Like A Dragon prend également en charge la fonction Xbox Smart Delivery, ce qui signifie que si vous achetez la version Xbox One, vous obtiendrez gratuitement la version Xbox Series X. Il s'agit également d'un titre de lancement de la Xbox Series X et l'un des meilleurs jeux de cette série.

Les jeux Yakuza sont disponibles sur Xbox Game Pass pour console et PC

(Image credit: SEGA)

L'une des plus grandes surprises de l'événement X019 de Microsoft a été l'annonce de l'arrivée de la série Yakuza sur Xbox et, plus important encore, sur Xbox Game Pass. Yakuza: Like a Dragon arrive également sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 et PC, et constitue un titre de lancement pour la nouvelle console de Microsoft.

Microsoft a également révélé que la collection Yakuza Remastered serait disponible sur Xbox Game Pass, ce qui signifie que vous pourrez jouer à tous les jeux Yakuza sur les consoles Xbox pour la toute première fois après la sortie de Yakuza 6.

Si vous êtes abonné à la formule Xbox Game Pass, voici les jeux Yakuza que vous pouvez télécharger dès maintenant.

Yakuza 0 (disponible dès maintenant sur Xbox One, PC)

Yakuza Kiwami (disponible dès maintenant sur Xbox One, PC)

Yakuza Kiwami 2 (disponible dès maintenant sur Xbox One et PC)

Yakuza 6 : The Song of Life (25 mars 2021, Xbox One et PC)

Yakuza Remastered Collection (disponible dès maintenant sur Xbox One et PC)

Le classement des meilleurs jeux Yakuza

(Image credit: SEGA)

Bien que les critiques d'un jeu soient entièrement subjectives, nous avons répertorié les meilleurs jeux Yakuza en fonction de leur note Metacritic. Si vous ne connaissez pas encore la série, nous vous recommandons vivement de commencer par Yakuza 0, car il s'agit de la version la plus aboutie du jeu et elle constitue une excellente introduction. C'est également le jeu le mieux noté par les critiques, avec Yakuza Kiwami 2.