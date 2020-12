Comment utiliser la manette PS5 DualSense sur un PC ?

Si vous aimez l'aspect de la manette next-gen de Sony et que vous souhaitez utiliser la manette DualSense sur un PC, c'est relativement facile à faire. La manette PS5 fonctionne à la fois avec et sans fil si votre PC supporte le Bluetooth, et vous aurez besoin d'un câble USB-C vers USB-A si vous prévoyez d'utiliser la manette avec un câble.

Si vous utilisez votre manette DualSense sur un PC, il est important de se rappeler que les gâchettes adaptatives ne fonctionnent pas sur PC, et que le retour haptique sera également désactivé en l'état. Certains jeux affichent cependant les mêmes commandes que ceux présentes sur l’édition PlayStation.

La manette DualSense est néanmoins très confortable à tenir. Il est de même plaisant de jouer à certains titres PC avec une manette au lieu d'une souris et d'un clavier - surtout si vous affichez ces derniers sur votre téléviseur plutôt que sur un moniteur.

Alors, sans plus attendre, voici comment utiliser la manette DualSense sur un PC.

Notez que la prise jack 3,5 mm du contrôleur n'est actuellement pas prise en charge sur les PC, vous devrez donc brancher vos écouteurs directement sur votre ordinateur ou utiliser une paire d'écouteurs sans fil à la place.

La plateforme Steam vous permet dorénavant d'utiliser la manette PS5 pour contrôler divers jeux du catalogue sur votre PC - et c'est un excellent choix si vous avez décidé d’activer le mode « Big Picture » de Steam, compatible avec un téléviseur.

Pour ce faire, ouvrez Steam et naviguez en haut à gauche. Cliquez sur Steam > Paramètres > Contrôleur > Paramètres généraux du contrôleur. Connectez votre DualSense en utilisant une connexion câblée ou sans fil (voir comment se connecter via Bluetooth ci-dessous). Une fois connecté, Steam vous montrera qu'un dispositif générique est branché et pourra même vous demander de le configurer. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'appareil et sélectionnez « Définir les contrôles ».

De là, vous pouvez faire correspondre chaque bouton de la manette à l’action de votre choix. Le pavé tactile, par exemple, peut être configuré comme un bouton, mais assurez-vous que les gâchettes (boutons R2 et L2) sont définies comme une entrée analogique et non comme un bouton.

(Image credit: Resetera)

Lorsque vous avez fini de régler les commandes selon vos préférences, enregistrez et nommez l'appareil (il est probablement plus facile de l'appeler DualSense). Enfin, dans le menu « Réglages du contrôleur », cochez les cases « Generic Gamepad Configuration Support » et « PlayStation Configuration Support ».

Votre manette PS5 devrait maintenant fonctionner sur tous vos jeux Steam, assurez-vous cependant qu'il charge bien le programme Steam au préalable, sous peine de vous retrouver avec un périphérique non reconnu.

2. Connecter la manette DualSense à votre PC via USB

(Image credit: Sony)

Vous devrez utiliser un câble USB-C vers USB-A, car la DualSense utilise un port USB de type C au lieu d'un micro USB comme le DualShock 4.

Il suffit de brancher le câble à la fois sur la manette et sur votre PC, Windows devrait le détecter automatiquement. Si votre PC est équipé d'un port USB-C dédié, vous pouvez également utiliser un câble USB-C vers USB-C.

3. Connecter la manette DualSense à votre PC via Bluetooth

(Image credit: Sony)

La DualSense peut se connecter à votre PC via Bluetooth, si vous souhaitez vous libérer des câbles. Vous devrez vous assurer que votre PC ou votre ordinateur portable est équipé d'un récepteur Bluetooth intégré. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous procurer une variété de clés USB Bluetooth bon marché, comme le mini adaptateur sans fil Bluetooth Tiny USB 2.0.

Pour connecter la manette DualSense via Bluetooth, appuyez sur le bouton PS central et sur le bouton « Créer » pendant trois secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse au milieu de la manette commence à clignoter.

Ensuite, vous devrez ouvrir les paramètres Bluetooth de votre PC. Dans Windows 10, cliquez sur l'icône de la bulle de dialogue dans la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de votre écran. Cela ouvrira le Centre d'action, à partir de là, cliquez sur « Bluetooth » et sélectionnez « Manette sans fil ».

Si on vous demande d'entrer un code, tapez 0000. La manette DualSense doit maintenant être connectée à votre PC via Bluetooth. Ainsi, plus besoin de câble !