Final Fantasy 7 Rebirth : date de sortie, gameplay et dernières nouvelles

Final Fantasy VII Rebirth se rapproche de plus en plus. La suite du magnifique remake cinématographique de Final Fantasy VII de Square Enix est maintenant dans moins de 100 jours, et nous ne pourrions pas être plus impatients de mettre la main sur le deuxième volet de la trilogie.

Après Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth poursuit l'histoire de Cloud, Tifa, Aerith, Barret et Red XIII dans leur tentative de déjouer les plans apocalyptiques de Sephiroth et de l'infâme Shinra Corporation qui l'a fait naître. Comme son prédécesseur, Rebirth est un RPG d'action hybride où les combats se déroulent en temps réel mais peuvent être interrompus pour prendre des décisions et élaborer des stratégies.

Nous avons également été très impressionnés par notre prise en main d'une première version du jeu. Si ce que nous avons vu est emblématique de la qualité globale du jeu, Final Fantasy VII Rebirth pourrait s'avérer être l'un des meilleurs RPG et JRPG de 2024. Heureusement, il existe de nombreux détails sur le jeu à venir. Lisez la suite pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur Final Fantasy VII Rebirth.

Final Fantasy 7 Rebirth : l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La suite de Final Fantasy 7 Remake

La suite de Final Fantasy 7 Remake Quand sortira-t-il ? Le 29 février 2024

Le 29 février 2024 Sur quoi puis-je y jouer ? PS5

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 7 Rebirth sortira le 29 février 2024 sur PS5. Cette information a été révélée lors d'une nouvelle présentation à l'occasion d'un événement Sony State of Play diffusé le 14 septembre 2023, en même temps qu'une nouvelle bande-annonce de la date de sortie.

Final Fantasy 7 Rebirth sortira-t-il sur PS4 ou Xbox ?

Malheureusement pour les possesseurs de PS4, Final Fantasy 7 Rebirth ne sera pas une version cross-gen comme le premier volet de la trilogie. Nous pensons cependant que, comme Final Fantasy 7 Remake, Rebirth arrivera également sur PC à une date ultérieure, une fois que l'exclusivité PlayStation aura pris fin. Cependant, il convient de noter que cela n'a pas encore été confirmé. En revanche, il est peu probable que le jeu soit disponible sur Xbox Series X ou Xbox Series S, étant donné que Final Fantasy 7 Remake n'est toujours pas disponible sur les consoles de Microsoft.

Final Fantasy 7 Rebirth : bande-annonce

La dernière bande-annonce de Final Fantasy 7 Rebirth a été dévoilée lors des Game Awards 2023 et elle regorge de détails alléchants. La bande-annonce donne un aperçu de la façon dont Rebirth reprend plusieurs éléments clés du jeu original, notamment la rencontre avec Dio à la Gold Saucer, l'affrontement de Barret avec son vieil ami devenu ennemi Dyne et la rencontre du groupe avec le grand-père de Red XIII, le sage Bugenhagen.

Nous avons également eu droit à des aperçus de nouveaux contenus. L'avant-première a présenté de nombreuses scènes impliquant Zack, le mentor de Cloud qui périt dans la chronologie originale de Final Fantasy 7. Nous avons également eu droit à la chanson thème du jeu, une ballade émouvante intitulée No Promises to Keep. La bande-annonce mérite d'être regardée, mais nous vous conseillons d'avoir des mouchoirs à portée de main.

Les amateurs de Final Fantasy 7 Rebirth trouveront la bande-annonce du Summer Games Fest 2023, la bande-annonce de la date de sortie et la bande-annonce du premier aperçu sur la chaîne YouTube officielle de Final Fantasy.

Final Fantasy 7 Rebirth : gameplay

(Image credit: Square Enix)

Les bandes-annonces de Final Fantasy 7 Rebirth ont toutes montré les mécanismes de combat du jeu. À première vue, il semble que nous allons retrouver ce que nous avons eu avec Final Fantasy 7 Remake : un RPG d'action satisfaisant, avec des changements de personnages en douceur et une mécanique de pause pour aider à la prise de décision.

En effectuant des attaques normales, vous accumulez une jauge d'action qui peut être utilisée pour des techniques plus complexes via le menu de commande. Il peut s'agir de sorts ou d'attaques plus spécialisées liées à l'arme de votre personnage. Tout comme dans Remake, chaque personnage de Rebirth se manie différemment, chacun ayant ses propres capacités et approches du combat.

Lors de notre prise en main d'une première version du jeu, nous avons pu découvrir le système de combat de Rebirth. Plus perfectionné que son prédécesseur, la réactivité des commandes et la liberté de mouvement ont donné du fil à retordre à Devil May Cry 5 et Final Fantasy 16.

De plus, en améliorant les systèmes présentés dans Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Final Fantasy 7 Rebirth introduit de puissantes attaques synergiques - des coups spéciaux exécutés par deux personnages à la fois. En plus des mouvements d'équipe classiques que vous pouvez utiliser en dépensant des points d'action comme d'habitude, vous avez également accès à une série d'attaques synergiques plus puissantes qui offrent non seulement des effets puissants mais qui mettent également en valeur la dynamique entre les deux membres du groupe qui utilisent le mouvement.

En dehors du champ de bataille, Final Fantasy 7 Rebirth introduit de nouveaux mécanismes de chevauchée de Chocobo ainsi qu'une série de nouveaux mini-jeux, tous présentés dans la bande-annonce de la date de sortie ci-dessus.

Final Fantasy 7 Rebirth : histoire et contexte

(Image credit: Square Enix)

En termes d'histoire, nous ne savons pas grand-chose de Final Fantasy 7 Rebirth. S'il s'agissait d'un remake pur et simple, nous aurions une idée beaucoup plus claire de la direction que prend l'histoire. Bien que Final Fantasy 7 Remake s'en tienne pour l'essentiel au scénario de son homologue original, il existe quelques différences significatives qui pourraient signaler un changement radical dans l'intrigue. Quoi qu'il en soit, Final Fantasy 7 Rebirth nous emmènera hors de la ville dystopique de Midgar, à travers des forêts luxuriantes et des contrées inquiétantes.

Les Chuchoteurs, des antagonistes fantomatiques désireux de préserver la chronologie originale de Final Fantasy 7, étaient un élément clé du Remake. D'après un article de blog dans lequel le coréalisateur Motomu Toriyama parle de Final Fantasy 7 Rebirth, ces perturbateurs éthérés ne seront pas là pour maintenir l'ordre dans la chronologie cette fois-ci.

Comme il est dit à la fin du jeu, "Le voyage inconnu continue", et Cloud et ses amis poursuivront ce voyage pendant un certain temps encore", explique le coréalisateur Motomu Toriyama dans le dernier épisode de la série de blogs de Square Enix sur le remake de FF7. "À partir de maintenant, les Chuchoteurs ne peuvent plus agir pour maintenir la ligne temporelle, et les fans peuvent donc attendre avec impatience de voir quel genre de futur attend l'équipe.

Final Fantasy 7 Remake se terminant par la défaite des Chuchoteurs, cette décision narrative de Toriyama a beaucoup de sens.

La bande-annonce, diffusée lors des 2023 Video Game Awards, nous a également fourni de nombreux autres détails. Elle nous donne non seulement un aperçu de Vincent et de Cid, mais aussi des rôles de Zack et de Biggs dans ce nouveau scénario. Dans la chronologie originale, les deux personnages ont péri tragiquement, mais il semble que ces deux-là vont unir leurs forces après les événements du Remake. Dans la bande-annonce, on voit également Zack s'occuper d'un Cloud endormi. Cela signifie que les deux personnages se retrouveront dans Rebirth, une rencontre qui pourrait avoir d'importantes répercussions sur l'évolution de leurs personnages respectifs.

Final Fantasy 7 Rebirth : actualités

(Image credit: Square Enix)

Rendre Sephiroth jouable vous aidera à "comprendre son point de vue"

Lors d'une récente interview, le coréalisateur de Final Fantasy 7 Rebirth, Haoki Hamaguchi, a clairement indiqué qu'il souhaitait que les fans "ressentent plus d'empathie pour Sephiroth" lors de ses segments jouables. "Nous pensions que le rendre jouable était le meilleur moyen de créer un lien avec l'utilisateur", a-t-il poursuivi. "Avoir Sephiroth comme personnage jouable est le meilleur moyen de permettre au joueur de comprendre son point de vue, et ajoute ainsi une couche émotionnelle supplémentaire à toutes les rencontres futures avec le personnage."

Final Fantasy 7 Rebirth contient de la "violence" et un "bodacious beach bod"

L'ESRB a attribué à Final Fantasy 7 Rebirth la classification officielle "Teen", tout en révélant certaines des caractéristiques de la suite à venir. Le classement mentionne notamment que les personnages seront "empalés ou tailladés par des épées", ce qui a amené de nombreuses personnes à spéculer que la scène de mort emblématique d'Aerith dans le jeu original aura lieu dans Rebirth. L'évaluation nous apprend également que l'un des personnages se vante de son "magnifique corps sculpté pour la plage" - une citation qui, selon nous, parle d'elle-même (via GamesRadar).

La bande-annonce de Final Fantasy 7 Rebirth confirme le retour de Vincent

Le 14 septembre 2023, la présentation PlayStation State of Play nous a offert une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy 7 Rebirth qui a non seulement montré de nombreuses scènes palpitantes du jeu, mais qui a également confirmé le retour de Vincent, un membre du groupe très apprécié des fans. Personnage mystérieux et vampirique au passé tragique, Vincent est un élément essentiel de l'histoire de Final Fantasy 7. Nous avons hâte de voir comment sa quête de vengeance se déroulera dans le Remake (via GamesRadar).

La troisième partie du remake de Final Fantasy 7 a déjà une "première ébauche"

Le producteur Toshinori Kitase a révélé au Tokyo Game Show 2023 qu'une "première ébauche" avait été composée pour le troisième volet de la trilogie Final Fantasy 7 Remake. Cela dit, Kitase a également précisé que "bien que nous ayons accompli une partie du travail, il y aura encore des parties que nous créerons en combinant les réponses et les réactions des joueurs et en examinant ces commentaires".

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 7 Rebirth n'aura pas d'élevage de Chocobo

Bien que le titre inclue des courses de Chocobo et la personnalisation de Chocobo, le mini-jeu classique d'élevage de Chocobo du Final Fantasy 7 original ne fera pas son apparition. Tout cela a été confirmé dans une interview du directeur du jeu, Naoki Hamaguchi, qui a déclaré qu'à la place d'un système d'élevage, il y aurait une "nouvelle fonctionnalité améliorée de capture de Chocobo".

Final Fantasy 7 Rebirth est disponible en précommande

Depuis le 1er septembre, les précommandes de Final Fantasy 7 Rebirth sont disponibles sur la boutique de Square Enix. Malgré la disponibilité des précommandes, il n'y a toujours pas de date de sortie exacte pour le titre.

Microsoft déclare que Final Fantasy 7 Rebirth ne sera pas disponible sur les consoles Xbox

Alors que nous savons que Final Fantasy 7 Rebirth ne sera lancé que sur PS5, il était également espéré que le jeu puisse ensuite être lancé sur Xbox. Cependant, selon les commentaires de Microsoft (via Eurogamer), Sony a "conclu des accords avec des éditeurs tiers qui nécessitent l'exclusion de la Xbox". Le rapport donne ensuite des exemples de jeux dont parle Microsoft, parmi lesquels Final Fantasy 7 Remake.

Pour l'instant, rien ne confirme la réalité de ces accords d'"exclusion". Il convient toutefois de noter que Final Fantasy 7 Remake n'est toujours pas disponible sur les plates-formes Xbox, bien qu'il soit sorti en avril 2020.

Voici notre liste des meilleurs jeux à venir sur PS5 en attendant Final Fantasy 7 Rebirth, ainsi que notre classement des meilleures exclusivités PS5.