Final Fantasy 7 Remake Partie 2 : date de sortie, personnages, spoilers, ce que nous voulons voir

Si vous avez terminé Final Fantasy 7 Remake, vous vous demandez peut-être quand vous pourrez profiter du second segment de ce conte époustouflant.

Final Fantasy 7 Remake est une réinvention du JRPG classique des années 90 Final Fantasy 7. Plutôt que de mettre à disposition cette nouvelle édition en un seul et unique titre, le studio Square Enix a choisi de le proposer sous forme de duologie - dont la première partie est sortie en avril 2020.

Si Square Enix a annoncé en novembre 2019 que le développement de Final Fantasy 7 Remake Part 2 était en cours, aucune date de sortie n’a fuité à ce jour. Et, malheureusement, nous nous préparons à une attente d'au moins deux ans. En revanche, nous savons d’ores et déjà que ce second chapitre utilisera pleinement la puissance de la PS5.

Vous souhaitez en savoir plus ? Nous avons rassemblé ci-dessous toutes les informations dont nous disposons sur FF7 Remake Part 2 jusqu'à présent.

Final Fantasy 7 Remake Partie 2 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? La seconde partie du remake de Final Fantasy 7

La seconde partie du remake de Final Fantasy 7 Quand pourrai-je y jouer ? Probablement à la fin de l’année 2022, voire en 2023

Probablement à la fin de l’année 2022, voire en 2023 Sur quoi pourrai-je y jouer ? PS5 (et certainement PS4)

(Image credit: Square Enix)

Square Enix est actuellement en train de travailler sur la suite de Final Fantasy 7 Remake, sans pour autant avoir explicité une date de sortie prochaine.

Le directeur créatif du remake, Tetsuya Nomura, a déclaré qu’il visait un lancement « rapide et dès que possible ». Pour autant, il pourrait s'écouler encore un certain temps avant que nous ne mettions la main dessus.

Final Fantasy 7 Remake a été commercialisé, cinq ans après la première annonce du projet. Evidemment, nous ne patienterons pas autant entre les parties 1 et 2, Square Enix disposant déjà d’un moteur solide et de la majeure partie des environnements ainsi que des personnages. Selon IGN, la conception de l’histoire principales et des quêtes de la Partie 2 se déroule également sans heurt.

Le développement de Final Fantasy 7 Remake est comparé par l’éditeur à celui de Final Fantasy 13 - proposé en trois parties, avec un intervalle d'environ deux ans entre chaque chapitre. Si Final Fantasy 7 Remake suit ce processus, alors il faudra attendre environ deux ans avant de découvrir cette seconde partie, ce qui signifie que nous ne la verrons peut-être pas avant 2022.

Entre temps, l’éditeur mettra à disposition trois jeux se déroulant dans l’univers FF7, dont Intergrade, FF7: The First Soldier et FF7: Ever Crisis. Les trois serviront de transitions et seraient disponibles au courant de l’année 2021.

Actualités et rumeurs autour de FF7 Remake Partie 2

(Image credit: Square Enix)

FF7 Remake Partie 2 profitera-t-il des performances next-gen ?

Les fans de Final Fantasy 7 Remake, impatients de découvrir ce que la mise à niveau sur PS5 pourrait leur apporter, devront malheureusement attendre Final Fantasy 7 Remake Partie 2 pour voir comment Square Enix utilisera pleinement les fonctionnalités matérielles de la PS5.

La nouvelle provient d'une interview de Tetsuya Nomura, toujours pour le magazine Famitsu. Il y déclare que les avancées majeures de la PS5, notamment les gâchettes adaptatives de la manette DualSense, ne seront que « partiellement prises en charge ».

Lot de consolation, Final Fantasy 7 Remake Intergrade devrait nous parvenir le 10 juin 2021 sur PS5, avec un ensemble de mises à jour qualitatives comme un framerate plus élevé et des optimisations graphiques conséquentes. Nous pouvons d’ailleurs en voir un aperçu grâce à cette ultime bande-annonce en résolution 4K :

Des indices sur ce qui va se passer ensuite

Dans une interview accordée à Famitsu, le producteur de Final Fantasy 7 Remake, Yoshinori Kitase, a laissé entendre que beaucoup d’indices sur la suite se cachaient dans la première partie.



« Avec ce premier jeu, nous avons montré qu'il existe un grand potentiel pour l'avenir, et nous avons inclus de nombreux indices concernant le futur de nos personnages favoris », déclare Kitase. « Je suis impatient de voir les théories des fans pullulaient sur les réseaux sociaux ».

Une partie 3 possible ?



Si tout laisse à penser que FF7 Remake tiendra sur deux volets, il ne faudrait pas oublier que le jeu original PS1 est sorti sur trois disques. Tetsuya Nomura ne veut se prononcer encore sur la durée réelle du remake, mais n’exclut en rien une trilogie - et pourquoi pas une quadrilogie à condition que le succès de l’œuvre réponde toujours au rendez-vous. Plus d’informations quant à l’avenir du titre devraient nous parvenir après la sortie de la Partie 2.

Ce que nous voulons voir

(Image credit: Square Enix)

Plus de personnages jouables

Bien qu'il ait été très amusant de contrôler Cloud, Barret, Tifa et Aerith dans le premier volet de Final Fantasy 7 Remake, il y a toute une série de personnages dans l'original que nous aimerions pouvoir accompagner. Nous ne savons pas ce qu'il en est pour vous, mais incarner Vincent, un vampire solidement armé, promet un gameplay des plus passionnants.

Des rebondissements inédits

Vu la façon dont Final Fantasy 7 Remake s'est terminé, nous attendons de Tetsuya Nomura qu'il remodèle le jeu classique pour en faire quelque chose d'entièrement novateur. Si certains fans souhaitent une adaptation fidèle du jeu original, nous sommes plutôt intéressés de voir comment l'histoire va évoluer au cours des prochains épisodes.

Des courses de Chocobos

Parce que le prochain volet du jeu sera probablement un monde ouvert, nous souhaitons y trouver quelques mini-jeux incluant des courses de Chocobos. Au sein du titre original, cette activité secondaire était nécessaire pour débloquer certains des materias les plus puissants. Et vu à quel point elles ont gagné en ampleur dans Final Fantasy XV, nous avons hâte de voir à quoi elles ressembleront dans la prochaine itération du Remake.

Ray tracing et visuels next-gen

Comme le prochain volet de Final Fantasy 7 Remake sera disponible sur les consoles next-gen (et, espérons-le, sur PC), nous aimerions que le jeu soit encore plus beau que le premier volet. Le ray tracing devenant de plus en plus populaire, nous adorerions parcourir des décors fantastiques et les voir prendre vie de manière spectaculaire.