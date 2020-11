Comment transférer vos sauvegardes de jeux PS4 vers la PS5 ?

Vous pouvez transférer vos précieuses données sauvegardées sur PS4 vers votre PS5 et poursuivre votre progression sur la console Sony nouvelle génération, grâce à la prise en charge de la rétrocompatibilité.

Il y a cependant quelques réserves : tous les jeux PS4 ne permettent pas de transférer vos données sauvegardées sur PS5, notamment Yakuza : Like a Dragon. Si vous n'avez pas non plus de compte PS Plus, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires pour tout installer.

Contrairement aux Xbox Series X/S, la PS5 ne récupère pas non plus automatiquement vos données de sauvegarde depuis le Cloud, donc lorsque vous démarrez un jeu pour la première fois, ne soyez pas surpris si l'on vous demande de recommencer à zéro.

Voici comment transférer vos données de sauvegarde de la PS4 à la PS5, pour vous permettre d'enfin terminer Bloodborne ou de remporter le trophée platine d’Horizon: Zero Dawn.

Option 1 : Utiliser le transfert de données lors de la configuration

Effectuez la dernière mise à jour du système sur votre PS4 afin qu'elle soit prête pour transférer vos données, et identifiez-vous sur le même compte utilisateur que vous prévoyez d'utiliser sur PS5. Connectez votre PS4 au même réseau Wi-Fi que votre PS5, et reliez les deux consoles par un câble Ethernet pour accélérer le processus de transfert.

Suivez les instructions à l'écran et vos applications, jeux et sauvegardes passeront alors de votre PS4 à la PS5. Vous pouvez même continuer à utiliser la PS5 pendant que ce processus se déroule.

Option 2 : Télécharger les sauvegardes PS4 à partir du Cloud PS Plus

Si vous êtes membre de PS Plus, il est probable que vos données sauvegardées sur PS4 soient automatiquement téléchargées dans le Cloud. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit d'allumer votre PS4 et de vous rendre dans Paramètres > Gestion des données d'application > Données sauvegardées dans le stockage système > Téléchargement vers le stockage en ligne. Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez télécharger et cliquez sur "oui".

Pour télécharger les données sauvegardées sur PS4 à partir du Cloud sur PS5, allez dans Paramètres > Données sauvegardées et Paramètres des jeux/applications, puis sélectionnez Données sauvegardées (PS4) > Stockage dans le Cloud. Apparaîtra alors apparaître l'option "Télécharger vers le stockage de la console", cliquez dessus et vous verrez tous vos fichiers de sauvegarde disponibles à télécharger vers le stockage de la console PS5.

Remarque : toutes les données sauvegardées ne sont pas compatibles avec la PS5, cela est laissé à la discrétion des éditeurs de jeux.

Image 1 sur 4 (Image credit: Sony) Image 2 sur 4 (Image credit: Sony) Image 3 sur 4 (Image credit: Sony) Image 4 sur 4 (Image credit: Sony)

Option 3 : Transférez vos sauvegardes PS4 vers PS5 via USB

Vous n'avez pas de compte PS Plus ? Vous pouvez transférer vos données sauvegardées sur PS4 via une connexion USB vers PS5. Connectez une clé USB sur votre PS4 et allez dans Paramètres > Gestion des données sauvegardées par l'application > Données sauvegardées dans le stockage système > Copier sur un périphérique de stockage USB. Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez copier et transférez-le sur le périphérique USB.

Une fois cela fait, débranchez la clé USB de la PS4 et branchez-la sur la PS5. Allez dans Paramètres > Données enregistrées et Paramètres des jeux/applications, puis sélectionnez Données enregistrées (PS4) > Lecteur USB. Vous verrez alors apparaître l'option Copier sur le stockage de la console.

Image 1 sur 2 (Image credit: Sony) Image 2 sur 2 (Image credit: Sony)

Vous savez tout ! Vous pouvez désormais poursuivre vos progressions vidéoludiques durement acquises sur PlayStation 4 depuis votre toute nouvelle PlayStation 5.