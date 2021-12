Les meilleurs jeux Steam en 2021

Le catalogue de Steam l’un des plus fourni, avec plus de 23 000 jeux PC, dont la plupart répondront à vos attentes. Cependant, réduire cette liste aux meilleurs jeux n'est pas une mince affaire, d'autant plus qu'il est impossible de tester chaque jeu et de donner à chacun une chance équitable d'obtenir une place dans ce top.

Nous avons essayé cependant, en testant les jeux les plus populaires de la plateformes, autant que les sorties les plus récentes. Avant de retenir uniquement la crème de la crème, en matière de gameplay, de direction artistique et d'expérience globale.

Des meilleurs jeux MMO aux meilleurs mondes ouvert, en passant par les meilleurs jeux PC coopératifs, nous avons rassemblé les titres les plus riches que Steam ait à offrir. Quel que soit le type de joueur que vous êtes, que vous recherchiez quelque chose de nouveau ou un classique, vous trouverez votre bonheur ci-dessous.

Resident Evil 8 conserve tout ce qui a rendu les jeux originaux si effrayants. (Image credit: CAPCOM Co., Ltd)

Resident Evil Village

Le dernier opus de la célèbre saga horrifique, Resident Evil 8, s'éloigne quelque peu de l'univers zombies pour s'ouvrir à d'autres types de monstruosités. Vous retrouvez le personnage principal de RE7, Ethan Winters, dont la fille vient d'être kidnappée. Qu'il s'agisse d'affronter des créatures ressemblant à des loups-garous ou de prendre vos jambes à votre cou parce que vous n'avez plus de munitions, cet ultime chapitre conserve tout ce qui a rendu les jeux originaux si captivants et effrayants. Tout en vous plaçant dans un décor exotique rappelant la Transylvanie du mythe de Dracula. Pour y jouer dans les meilleures conditions, assurez-vous simplement d'éteindre les lumières avant.

Briser une boucle temporelle est plus difficile qu'il n'y parait. Tout comme Deathloop. (Image credit: Bethesda Softworks)

Deathloop

Deathloop est un candidat idéal au titre de jeu de l’année 2021, offrant un mélange engageant entre FPS et infiltration. Vous vous réveillez dans la peau de Colt, sur l’île de Blackreef. Pas de chance : votre personnage est prisonnier d’une boucle temporelle et doit tuer huit "Visionnaires" dans la même journée pour en sortir. Cette quête est complexe, et il vous faudra collecter un maximum d’informations, d’armes et de capacités spéciales pour vous tirer de ce pétrin. Vous allez donc apprendre à cultiver une âme de détective et de la patience. Le maniement des armes, lui, se veut immersif et amusant, ce qui en fait un jeu innovant - mais qui ne conviendra pas forcément à tout type de joueurs. Furtivité, shoot, pouvoirs magiques… A vous de choisir vos capacités d’élite, à l’instar des deux volets de Dishonored, précédemment développés par Arkane Studios. Un mode multijoueur unique permettra de vous confronter à d’autres « tueurs », si la campagne solo ne vous suffit plus.

Dans Deltarune Chapitre 2, Kris se rend dans le "Monde des ténèbres" pour sauver notre réalité. (Image credit: tobyfox)

Deltarune Chapitre 2

Tous les grands jeux n'ont pas besoin de tirer parti du ray tracing pour être intéressants. Deltarune Chapitre 2, tout comme le jeu précédent de son développeur, Undertale, a plus de points communs avec les meilleurs RPG qui ont embelli les consoles Nintendo des années 90, avec leur point de vue original et leurs graphismes 8-bits, qu'avec les grands titres AAA de notre époque. Vous incarnez un mini-humain nommé Kris qui se rend dans le "Monde des ténèbres" pour sauver notre réalité. Ne vous attendez pas à un RPG typique, le gameplay évolue régulièrement, entre puzzles et combats. Le plus beau dans tout ça ? Les deux premiers chapitres sont gratuits.

Into the Breach est délicieux, intelligent et étonnamment profond.

Into the Breach

Parmi les meilleurs jeux Steam il n’y a pas que des mondes ouverts épiques qui vous coûteront 60 euros. Into the Breach est un jeu de stratégie dans un environnement SF, qui occupera pleinement vos pauses déjeuner.

Il est réalisé par l'équipe à l'origine de Faster than Light, qui reste l'un de nos jeux PC préférés de cette dernière décennie. Et pour les vétérans des jeux sur console portables, il y a aussi quelques inspirations issues d'Advance Wars.

La Terre a été attaquée - et presque occupée - par des extraterrestres. Dans Into the Breach, vous contrôlez des groupes de méchas envoyés du futur pour inverser ce destin. L'intrigue n'a pas trop d'importance. Nous savons que la Terre sortira vainqueur, la question est juste de savoir comment.

Chaque rencontre se déroule sur une grille de 8x8 blocs, votre champ de bataille. La partie s'effectue au tour par tour, et vos méchas doivent empêcher les extraterrestres de détruire un trop grand nombre de bâtiments et d'avant-postes. Ce jeu possède la pureté tactique des échecs. Au fur et à mesure que vous jouez, vous pouvez améliorer vos méchas pour augmenter vos chances de victoire. Comme FTL, Into the Breach est agréable, intelligent et étonnamment profond.

L'approche survivaliste de Surviving Mars est absorbante.

Surviving Mars

Certaines captures d'écran rapprochent Surviving Mars d'une édition Sim City qui se déroulerait sur la planète rouge. Vous construisez un avant-poste sur une parcelle aride de Mars et devez le faire fonctionner pour éviter que vos colons ne meurent. Un objectif plus difficile qu'il n'y paraît.

En effet, alors qu'une mauvaise gestion des ressources dans Sim City ou Civilization peut mettre votre population en colère ou faire baisser vos revenus, dans Surviving Mars, elle peut provoquer une réaction en chaîne qui entraînera la défaillance des systèmes de survie. Vous devrez alors vous démener pour éviter que vos colons ne meurent les uns après les autres, au simple contact du sol. L'interface de Surviving Mars laisse à désirer, mais son approche survivaliste se révèle réellement captivante.

Final Fantasy XV est quelque peu différent des anciens jeux de la licence.

Final Fantasy XV

Après l'énorme succès multijoueur Final Fantasy XIV, Square Enix est finalement revenu aux racines individualistes de sa série avec Final Fantasy XV. Il est arrivé sur PS4 fin 2016, mais n'a été porté sur PC qu'en mars 2018. Cependant, vous bénéficiez de tous les DLC sortis sur les consoles et, si votre PC s'avère suffisamment puissant, vous bénéficierez de meilleures fréquences d'images possibles.

Final Fantasy XV est quelque peu différent des anciens jeux FF. Vous voyagez dans un monde ouvert, souvent en voiture, rempli de mégalopoles impressionnantes, tous vos compagnons sont humains et les combats se déroulent en temps réel (non au tour par tour). Pourtant, il suffit d'une séquence cinématique de 15 secondes pour se rassurer : nous disposons bien ici de l'un des plus beaux jeux Final Fantasy.

Surmontez les défis conjointement dans It Takes Two. (Image credit: Electronic Arts)

It Takes Two

It takes Two est une aventure amusante et pleine d'humour qui offrira des heures et des heures de divertissement créatifs aux gamers affirmés comme à ceux qui ont du mal à tenir une manette plus de deux minutes. Reprenant différents types de jeux - entre autres plates-formes et cartes -, ainsi qu’un récit prenant du début à la fin, ce titre enchantera tous les profils, y compris les plus débutants.

Il convient de noter que ce jeu ne peut être exécuté qu’en mode coop (en ligne ou en local), mais qu'il est fourni avec un Pass qui vous permet d'inviter un ami à rejoindre votre partie, même s'il ne possède pas le jeu complet.

Descenders ressemble à un jeu mobile exécutable sur grand écran.

Descenders

Les jeux PC ont tendance à vous maintenir en position assise jusqu'à ce que vos yeux plissent de fatigue et que vous commenciez à regretter vos choix de vie. Avec Descenders, heureusement, vous pouvez jouer par à coups. Vous incarnez un free rider amené à descendre des parcours générés de manière aléatoire, en multipliant les figures de style. Cela vous rappellera peut-être l'âge d'or des titres Tony Hawk.

L'utilisation de "pistes random" signifie que vous ne pouvez pas maîtriser intégralement les parcours, ce qui prolonge la longévité du jeu. Un mode carrière vous permet de cumuler les épreuves et les objectifs, avec un nombre de vies limité. Autant dire que vos parties dureront quelques minutes à peine - et c'est tant mieux pour votre santé physique autant que mentale.

American Truck Simulator possède une certaine profondeur. De champ, tout du moins.

American Truck Simulator

Tous les jeux ne consistent pas forcément à détruire des extraterrestres ou à abattre des armées. Par exemple, American Truck Simulator ressemble à une séance de méditation en pleine conscience à côté des FPS et jeux d'action-aventure usuels.

Vous conduisez un gros camion de type 18 roues sur les longues autoroutes des États-Unis, transportant des marchandises d’un point A à un point B. Enfreindre le code de la route ne se termine pas par une poursuite policière à la GTA, mais par de simples amendes. C'est le genre de jeu lancé pour décompresser après une longue journée de travail.

Pourtant, il y a aussi un côté business qui lui donne de la profondeur. Vous commencez en tant que chauffeur modeste, mais vous pouvez gagner suffisamment d'argent pour bâtir votre propre empire des transports.

Pillars of Eternity 2 est un RPG stimulant, au design légèrement rétro. (Image credit: Obsidian Entertainment)

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Nous pourrions croire que les lettres de noblesse du RPG occidental (en opposition aux j-RPG portés par la franchise Final Fantasy) sont éteintes depuis la disparition des studios Black Isle en 2003. Les concepteurs des premiers Fallout, de la saga Baldur’s Gate ou de Planescape : Torment étaient les dieux du genre. En 2015, Pillars of Eternity a ressuscité ce dernier. Et sa suite a connu une réception critique plus positive encore.

A la recherche d’une divinité qui a tenté de vous assassiner, vous arpentez les mers d’un univers immense pour vous venger et/ou obtenir des réponses. Point de manichéisme dans Pillars of Eternity 2, vous choisissez la voie qui vous sied, obscure, lumineuse ou un mélange des deux. La 3D isométrique vous immerge dans des zones riches en détails et en interaction. Vous n’êtes pas obligé de vous battre pour avancer dans l’intrigue, souvent même le dialogue s’avère préférable. Mieux encore : même s’il s’agit d’une suite directe, vous pouvez commencer ce second opus sans avoir terminer le premier.

Legend of Grimrock II est un jeu d'exploration de donjons à la navigation originale.

Legend of Grimrock II

Autre retour à un style de jeu qui a pratiquement disparu, Legend of Grimrock 2 est un jeu d'exploration de donjon dans lequel vous vous déplacez par bloc, et non librement. Pourquoi s'imposer une telle navigation ? Cela change votre relation avec l'environnement, le faisant ressembler davantage à un puzzle complexe (mais avec une touche artistique) qu'à un monde ouvert réaliste.

Il y a aussi beaucoup d’énigmes à résoudre, disposées entre les combats classiques de style "Donjons et Dragons". De plus, aussi rétro que soit le style de jeu, Legend of Grimrock 2 possède une belle luminosité qui évitera de vous perdre dans des donjons mal éclairés.

PUBG reste l'un des jeux de tir les plus amusants sur le marché.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Lorsqu'il s'agit de jeux en vogue, peu de titres continuent de capter l'air du temps comme le fait PlayerUnknown's Battlegrounds. Son acronyme est peut-être l'un des pires qui soient, mais cela n'a pas empêché PUBG de faire connaître le sous-genre "battle royale" et de devenir un phénomène via ses multiples parties rediffusées en streaming sur Twitch.

Un principe simple : être parachuté sur une carte sans équipement, fouiller pour trouver des armes et des armures, et se battre pour survivre dans une carte qui rétrécit continuellement. Que vous fassiez équipe avec des amis ou que vous braviez cette zone mortelle tout seul, PUBG reste l'un des jeux de tir les plus amusants à votre disposition sur Steam.

Celeste est l'un des jeux les plus inoubliables de Steam.

Celeste

L'équipe indépendante qui nous a donné TowerFall et TowerFall Ascension nous offre l'un des jeux de plateforme les plus gratifiants de ces dernières années. Alors que vous escaladez la montagne éponyme, Madeline, l'héroïne, se bat contre ses démons intérieurs tout autant que contre les conditions difficiles et dangereuses qui l'entourent. Dans sa forme la plus simple, Celeste est un jeu de plates-formes en 2D, mais en réalité, c'est l'un des récits les plus marquants de l'histoire vidéoludique.

Aussi poignant dans sa narration qu'impitoyable dans son gameplay, Celeste compte plus de 700 "scènes" à traverser, une myriade de secrets à découvrir et une intrigue qui vous saisira au vol. Sautez, planez, escaladez et atteignez le sommet de Celeste pour donner un nouveau sens à votre existence de joueur.

Divinity: Original Sin 2 se démarque par la complexité de ses combats.

Divinity: Original Sin 2

Largement considéré comme l'un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps, Divinity: Original Sin 2 mérite une place particulière dans ce top.

Quel que soit votre genre favori, votre niveau et le temps que vous souhaitez consacrer à vos sessions gaming, le second épisode de Divinity: Original Sin - vous n’êtes pas obligé d’avoir joué au premier volet mais nous le recommandons également - s'adapte à l’ensemble de vos choix et vous permet de jouer comme bon vous semble. Une totale liberté d’action, couplé à un monde détaillé, une narration extrêmement riche et des centaines d'heures de quêtes… pas de doute : le titre du studio belge Larian vous plaira par son esthétique, mais aussi sa profondeur et une vraie volonté de vous divertir. Mieux encore : vous avez la possibilité de lancer vos parties en co-op avec un écran splitté pour convertir d’autres rôlistes.

Dota 2 est toujours l'un des titres les plus addictifs sur Steam.

Dota 2

L'univers de Dota est né à partir d'un mod de WarCraft 3 il y a sept ans. Aujourd’hui, Dota 2 se définit comme une entité à part entière et s'impose comme l'un des meilleurs jeux MOBA gratuits. En témoignent ses pics de fréquentation massifs - ses serveurs recensent plus de 900 000 membres connectés simultanément chaque jour. Ainsi que sa présence dans les plus grands tournois d’e-Sport.

Si vous aimez les parties endiablées à 5 joueurs contre 5, avec des cartes régulièrement mises à jour, un immense catalogue de contenus gratuits ou payants (vous avez le choix) et un gameplay axé aussi bien sur la stratégie que les réflexes, Dota 2 devrait vous plaire. A condition de bien acquérir les mécaniques complexes lors des premières heures du jeu. Fort heureusement pour vous, de nombreux tutos sont mis à disposition par la communauté Steam.

Brutal et magnifique à parts égales, Cuphead est un titre Steam incontournable.

Cuphead

Cuphead est un Objet Vidéoludique Non Identifié qui a le pouvoir de vous ramener expressément en enfance. Vous vous reverrez béat de contemplation devant les aventures de Popeye, Betty Boop mais aussi Mickey, Donald, Dingo et l’ensemble du bestiaire Disney. Avec son esthétique de dessin animé des années 30, et la bande-son jazz qui l’accompagne, Cuphead s’avère l’un des plus beaux jeux vidéo récents. C’est aussi l’un des plus difficiles, ce qui signifie durée de vie et de rejouabilité conséquente.

Ce shoot’em up moderne vous mettra face à des boss ingérables et comptant parmi les plus stressants de l’histoire du jeu vidéo. Il vous faudra faire preuve d’une adresse maximale et apprendre à maîtriser tous les mouvements spéciaux de vos personnages pour vous en sortir. Compliqué lorsque vos rétines sont hypnotisées par la direction artistique aux petits oignons. Par chance, Cuphead dispose d’un mode coopératif et se veut beaucoup plus drôle à deux.

Subnautica est un jeu de survie qui se déroule dans les profondeurs d'un océan extraterrestre.

Subnautica

Subnautica est un jeu de survie qui se déroule dans les profondeurs d'un océan extraterrestre. Fascinant à regarder et stimulant par ses nombreux gameplays interconnectés, vous explorerez des récifs peu profonds, de dangereuses tranchées au fond des abysses et ce qui se trouve entre les deux. Tout en devant gérer votre précieuse réserve d'oxygène.

Oh, et il y a tout un écosystème de vie marine extraterrestre à affronter. Un grand nombre de poissons et de mammifères veulent vous ajouter à leur menu. A vous de faire preuve d'ingéniosité et de discrétion, pour les éviter, récupérer des ressources et construire de nouveaux équipements. Car, comme dans tous les meilleurs jeux de survie, le meilleur arsenal se trouve dans les endroits les plus dangereux.

Wolfenstein II : The New Colossus gagne en violence comme en narration.

Wolfenstein II: The New Colossus

Alors que tant de jeux multijoueurs se partagent la vedette dans cette rubrique, il était grand temps de rendre hommage à l'un des meilleurs FPS solo jamais réalisés. MachineGames a offert à Wolfenstein une résurrection brillante avec l'épisode The New Order sorti en 2014. Déjà en superposant une (vraie) histoire à l'action gore du titre original. Puis est arrivé The New Colossus en 2017, qui a augmenté la violence et la profondeur de la narration, au point de pousser la plupart des titres Call Of Duty sur le banc de touche.

Ce qui rend The New Colossus si génial, c'est qu'il ne s'éloigne pas de sa formule classique, mais la peaufine et la développe à presque tous les niveaux. Des boss plus grands et plus complexes, des scènes intenses, une myriade d'armes, un scénario qui pose beaucoup plus de questions et présente des réponses audacieuses. C'est aussi un jeu très dur, qui ne pardonne jamais, alors faites le plein de munitions et chargez à vos risques et périls...

Civilization VI vous offre plus de liberté et de contrôle que jamais.

Sid Meier’s Civilization VI

Comment instaurer une liste d'achat Steam, sans y inclure la référence de la stratégie au tour par tour et de la simulation tactique ? La série Civilization a pris de nombreuses formes au fil des ans, mais le sixième opus reprend les meilleurs éléments de ces prédécesseurs, en adoucit les contours et propose l'un des jeux vidéo les plus gratifiants jamais réalisés.

Il n'y a rien de tel que de construire une nation à partir d'une colonie naissante et d'en faire une puissance mondiale. Civilization VI vous offre plus de liberté et de contrôle que jamais. En éliminant les chemins préétablis qui entravaient l'excellent Civ V, Civ VI se transforme en un paysage ouvert qui récompense les explorateurs intrépides et les conquérants sûrs d'eux, grâce à de nouvelles technologies et alliances. Ce petit bijou brille plus que les autres sur Steam.

Undertale réunit tous les meilleurs éléments du genre RPG, dans un monde fondé sur vos choix et leurs conséquences.

Undertale

Défini comme un RPG, Undertale est en réalité un jeu qui ne possède aucun équivalent à ce jour. Petit titre indépendant développé par Toby Fox, un jeune étudiant en sciences de l’environnement, il a depuis gagné ses galons pour devenir l’un des principaux lauréats au titre de meilleur jeu de la décennie. Le jeu mêle différents styles de jeu : exploration, puzzles, choix interactifs et même shoot’em up.

L’histoire commence avec votre chute dans l’Underground, un monde souterrain rempli de magie et peuplé de monstres. Pour remonter à la surface, il vous faut venir à bout de nombreuses épreuves et faire des choix qui vont affecter vos relations et dialogues avec les personnages non joueurs mais aussi la difficulté du jeu. Attendez-vous à une succession de retournements de situation.

Undertale est un jeu empathique qui va vous questionner longtemps sur votre condition de gamer ainsi que sur votre rapport aux autres. Il vous incitera à rejouer votre partie principale encore et encore.

The Witcher 3 a tellement de bonnes qualités qu'il demeure parmi nos jeux PC préférés de tous les temps.

The Witcher 3: Wild Hunt

Rares sont les titres vidéoludiques qui vieillissent aussi bien que The Witcher 3: Wild Hunt. Même plusieurs années après sa sortie sur PC (à peine quelques mois après celle sur Nintendo Switch), il culmine toujours comme l'un des open-worlds les plus impressionnants du jeu vidéo. Sa force ? Allier une carte incroyablement variée et vivante, comme celle de Skyrim, avec des intrigues et personnages d’une profondeur sans pareil, à l’instar des histoires de Grand Theft Auto V.

C'est un jeu tellement déconcertant et chronophage qu’il doit forcément occuper la première place sur notre guide des meilleurs jeux à rattraper en 2021. The Witcher 3: Wild Hunt n'est pas seulement notre recommandation majeure pour bien commencer l’année devant votre écran. Ni le meilleur open-world sur PC. Ce pourrait être, sans exagération, l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.

Ce n'est pas pour rien qu'Inside a remporté de nombreux prix GOTY en 2016.

Inside

Inside va vous briser le cœur. Si cela ne vous rebute pas, lancez ce jeu de plates-formes, remplis d'énigmes à résoudre scène après scène. Créé par le même studio responsable du magnifique Limbo ( vous savez, le jeu 2,5D où vous incarnez un petit garçon coincé dans un monde cauchemardesque, avec une araignée géante vous pourchassant). Comme son prédécesseur, Inside va vous tirer de grosses larmes.

C'est avant tout une œuvre d'art brillante. Sans un seul dialogue, vous explorerez un monde, en venant à bout de puzzles environnementaux ingénieux... et en évitant la milice d'un gouvernement oppressif.

Chaque seconde en vaut la peine. Il y a une raison pour laquelle Inside a remporté de nombreux prix GOTY en 2016. N'oubliez pas de vous équiper de quelques mouchoirs en papier avant d'y jouer.

Rocket League se targue d'une physique affinée et d'une plus grande attention portée au multijoueur.

Rocket League

Il était une fois un petit jeu sur PlayStation 3 appelé Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars. Il s'agissait d'utiliser des voitures télécommandées pour frapper un ballon de football géant sur un terrain improvisé. Le problème, c'est que personne n'y jouait et que le titre est lentement tombé dans l'oubli.

Puis est arrivé Rocket League. Fondamentalement la même chose, mais avec une physique plus fine et un accent plus important accordé au multijoueur. Un seul passage dans la gamme PS Plus et le jeu s'est transformé en supernova.

Et pour cause. C'est un concept modeste, mais qui fonctionne parfaitement. Votre habileté au volant est ici mise en valeur, autant que vos talents footballistiques. Une association qui donne de somptueuses compétitions en ligne (que ce soit face à des amis ou une bande d'inconnus).

Portal 2 réussit à rendre encore plus attractive une recette déjà brillante.

Portal 2

Portal, à son époque, était révolutionnaire. En 2007, cette succession de portails à traverser et d'IA sociopathes à éviter ne cessaient de nous épater. Puis Portal 2 est arrivé et a fait passer l'original en arrière plan.

D'accord, le premier Portal est toujours remarquable, mais Portal 2 a fait naître un concept vraiment révolutionnaire. Tout dans ce jeu fonctionne sans accroc : son histoire, la difficulté croissante des énigmes et les possibilités d'exploration / navigation les plus improbables. Il y a même Stephen Merchant et JK Simmons qui viennent enrichir vocalement le titre !

Portal 2 réussit à rendre encore plus attractive une recette déjà brillante, en y ajoutant de nouvelles plates-formes et énigmes. Si vous n'y avez pas joué, achetez-le maintenant. Si vous y avez déjà joué, rejouez-y.

Les graphismes rétro de Stardew Valley, sa bande-son unique et ses personnages loufoques en font un jeu apaisant et amusant.

Stardew Valley

ous élevez toute une batterie de Sims depuis au moins une décennie ? Conduire un tracteur dans Farming Simulator vous apaise ? Vous devriez très rapidement devenir accro à Stardew Valley. Ce jeu de simulation agricole vous plonge dans un mini-monde où vos interactions sociales comptent autant que la gestion et l’expansion de vos récoltes.

Le succès de Stardew Valley, titre multi-récompensé depuis 2016, c’est sa liberté de mouvement totale. La carte est modeste mais vous avez le choix de vous contenter d’activités redondantes comme la pêche à la ligne, la cueillette ou l’élaboration de recettes de cuisine, d’étendre votre empire en vous mariant et en fondant une dynastie, ou de partir à l’aventure en réalisant des quêtes secondaires façon RPG.

S’ennuyer est la seule activité impossible dans Stardew Valley, tant les personnages et les histoires qui l’occupent sont d’une richesse incroyable.