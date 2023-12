Marvel's Wolverine - tout ce que nous savons à ce jour sur cette exclusivité PS5

Marvel's Wolverine est le prochain jeu d'action super-héroïque d'Insomniac Games. Connu pour la série Marvel's Spider-Man, dont Marvel's Spider-Man 2 qui a été très bien accueilli cette année, Insomniac a de bons antécédents dans ce genre de jeu. Nous avons donc hâte de voir comment le studio va s'attaquer au côté sombre de Marvel.

Passer de Spider-Man, plus familial, à la violence grinçante de Wolverine constitue un saut ambitieux. Cependant, à ce stade, nous n'en savons pas encore beaucoup plus sur la manière dont Insomniac prévoit de réaliser ce changement. Cela dit, le studio a à son actif certains des meilleurs jeux de super-héros de ces dernières années, qui font également partie des meilleures exclusivités PS5. Cela suggère que Marvel's Wolverine sera entre de bonnes mains, même s'il représente un changement de ton pour Insomniac.

Bien que nous n'ayons eu droit qu'à une seule bande-annonce pour le jeu jusqu'à présent, le teaser cinématographique regorge de références et d'indices, qui pourraient tous indiquer les plans d'Insomniac pour Marvel's Wolverine. Vous trouverez ci-dessous une analyse complète de la bande-annonce, ainsi que nos prédictions sur ce que nous pouvons attendre du prochain jeu. Lisez la suite pour en savoir plus.

Marvel's Wolverine: l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Un jeu Wolverine par les créateurs de Marvel's Spider-Man

Un jeu Wolverine par les créateurs de Marvel's Spider-Man Quand sortira-t-il ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? PS5

Marvel's Wolverine n'a pas encore de date de sortie sur PS5. Étant donné que Marvel's Spider-Man 2 n'est sorti qu'il y a quelques mois, nous ne nous attendons pas à entendre parler d'une date de sortie potentielle pour Wolverine avant la fin de l'année 2024, au plus tôt.

Marvel's Wolverine sera une exclusivité pour la console PS5, tout comme Marvel's Spider-Man 2, et ne sera donc pas disponible sur les Xbox Series X ou Xbox Series S. Ce n'est pas une surprise, étant donné que Sony a racheté Insomniac Games en 2019. Nous savons également que l'entreprise ne prend plus en compte les consoles de dernière génération, ce qui signifie que les possesseurs de PS4 ne seront pas non plus de la partie.

Cependant, il y a de fortes chances qu'il arrive sur PC, puisque Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-Man : Miles Morales sont tous deux sortis en version PC, bien après leurs lancements initiaux sur les consoles de Sony.

Marvel's Wolverine : bande-annonce

Marvel's Wolverine a été annoncé lors du PlayStation Showcase de Sony en septembre 2021, avec une brève bande-annonce nous donnant un premier aperçu de la version de Logan créée par Insomniac.

La bande-annonce montre un bar en ruines, avec des hommes blessés allongés sur le sol, avant de passer à une vue de dos d'un homme portant un chapeau de cow-boy et une chemise à carreaux qui boit au bar - ses phalanges et la zone environnante sont couvertes de sang. À l'arrière-plan, on voit l'un des blessés se lever et sortir un couteau. Sentant l'assaillant, l'homme au bar - notre héros - serre le poing, révélant les griffes métalliques classiques.

La bande-annonce ne nous donne pas un aperçu du gameplay ou de Logan lui-même, mais elle donne le ton de Marvel's Wolverine qui, à première vue, semble être une alternative plus sanglante et plus mature à la série Spider-Man d'Insomniac Games. Vous pouvez visionner la bande-annonce ci-dessous :

Pour l'instant, la bande-annonce est le seul aperçu auquel nous avons accès. En attendant, nous vous recommandons de garder un œil sur la chaîne YouTube officielle de PlayStation pour toute mise à jour future.

Marvel's Wolverine : histoire et contexte

Bien que nous n'ayons pas encore de détails concrets sur ce qui nous attend dans Marvel's Wolverine, la bande-annonce offre plusieurs indices qui fournissent quelques pistes intéressantes.

Tout d'abord, le décor de la bande-annonce semble donner un indice important sur la date et le lieu de tournage de Marvel's Wolverine. Logan boit un verre au Princess Bar, situé à Madripoor (que vous reconnaîtrez peut-être dans Le Faucon et Le Soldat de l'Hiver), comme en témoignent l'enseigne du bar et l'affiche touristique de Madripoor.

Dans Marvel Comics Presents Volume 1 #1 (1988), Wolverine se rend au Princess Bar alors qu'il traque un seigneur du crime appelé Roche. Après avoir essuyé les coups des hommes de main de Roche, qui tentaient de soutirer de l'argent au propriétaire du bar, O'Donnell, pour sa protection, Wolverine devient un habitué du bar, sous le nom de "Patch", et en devient même copropriétaire pendant un certain temps. Le bar était essentiellement la maison de Logan pendant une période où les X-Men étaient inactifs. Insomniac Games laisse-t-il entendre que c'est à cette époque que se déroulera Marvel's Wolverine ? Verrons-nous Logan s'attaquer au monde criminel ?

Un autre indice possible est l'affiche de Radio Lowtown 104.8. Lowtown est un quartier de Madipoor, il est donc fort probable que Madipoor soit le lieu de tournage. Il est également possible que le nombre 104.8 soit une référence à Marvel Earth-1048, l'univers dans lequel se déroule Marvel's Spider-Man. Cela semble suggérer que les jeux Spider-Man d'Insomniac et Wolverine se déroulent dans le même univers, ce qui signifie que nous pourrions assister à des croisements potentiels à l'avenir.

La station de radio n'est pas le seul numéro qui semble faire référence à une bande dessinée spécifique. La plaque d'immatriculation du bar indique "HLK 181", ce qui semble faire référence à l'Incroyable Hulk n° 18, dans lequel Wolverine fait une apparition. Cela signifie-t-il que nous pourrions voir Hulk dans Marvel's Wolverine ? Encore une fois, nous l'espérons.

Marvel's Wolverine : actualités

Un jeu "à part entière" avec un "ton mature"

Selon le directeur créatif de Marvel's Wolverine, Brian Horton, l'aventure autonome de James 'Logan' Howlett sur PS5 sera un jeu à part entière avec un "ton mature". Horton a confirmé cette information en réponse à un fan qui demandait sur Twitter si Wolverine sur PS5 serait "grand ou un [plus petit] jeu de la taille de Miles Morales".

Réalisé par les responsables créatifs de Spider-Man : Miles Morales

Dans un article du blog de PlayStation, Insomniac Games a révélé que Marvel's Wolverine est réalisé par Brian Horton (directeur créatif) et Cameron Christian (directeur de jeu), qui ont dirigé les efforts créatifs sur Marvel's Spider-Man : Miles Morales.

Respecter l'ADN, avec un regard neuf

Insomniac Games a déclaré que, bien qu'il ait l'intention de respecter l'"ADN" de la popularité de Wolverine, il apportera sa propre touche de fraîcheur à Logan.

"Dans la veine de nos jeux Spider-Man, notre objectif ici est non seulement de respecter l'ADN de ce qui rend le personnage si populaire, mais aussi de chercher des occasions de lui donner un air frais et de refléter véritablement l'esprit Insomniac", a écrit Insomniac Games dans un article publié sur le blog PlayStation. Selon le développeur, Marvel's Wolverine, qui n'en est qu'à ses débuts, se targue d'une "narration émotionnelle et d'un gameplay de pointe". Nous espérons que le jeu de mots était intentionnel.

Marvel's Wolverine : ce que nous voulons voir

Embrasser le côté sombre de Wolverine

Bien que Marvel's Spider-Man 2 et Miles Morales soient acclamés par la critique, ils sont tous deux assez familiaux par moments. Ce n'est pas une critique - après tout, Spider-Man lui-même est le "gentil Spidey du quartier", connu pour ses frasques et ses boutades. Cependant, Wolverine n'est pas que soleil et arc-en-ciel. Son histoire et son caractère sont, comparativement, plutôt sombres.

Nous espérons qu'Insomniac explorera cette facette de Logan dans le jeu Wolverine, en offrant une expérience plus mature que celle de Spider-Man. Nous ne demandons pas de violence gratuite, mais pour vraiment creuser l'histoire de Wolverine (en fonction de la date à laquelle le jeu se déroule), vous ne pouvez pas éviter les moments plus sombres. De plus, Logan ne pourrait guère trancher ses ennemis avec ses griffes emblématiques sans faire couler un peu de sang.

L'apparition d'autres héros Marvel...

Nous ne voulons pas qu'ils monopolisent l'attention, mais il serait agréable de voir Insomniac faire apparaître d'autres héros Marvel dans le jeu Wolverine en tant que personnages secondaires. Les détails dépendront de l'histoire qu'Insomniac souhaite raconter, mais nous espérons voir certains X-Men faire des apparitions, notamment Jean Grey, Professeur X, ou peut-être même Rogue.

...et d'infâmes méchants

Nous ne savons pas encore qui sera l'adversaire principal de Marvel's Wolverine, mais il y a beaucoup de méchants tristement célèbres parmi lesquels choisir - et nous imaginons que certains pourraient apparaître dans des rôles plus modestes. Nous espérons voir Logan affronter Dents-de-Sabre, Lady Deathstrike ou même le Samouraï d'argent. Ou peut-être le verrons-nous simplement se battre pour mettre fin au programme Arme X qui l'a soumis aux douloureuses expériences de son histoire angoissante.

Un univers de jeu Marvel

Insomniac Games travaillant actuellement sur un autre titre Marvel pour la PS5, nous espérons qu'un univers de jeu Marvel verra le jour à l'avenir.

Comme pour le Marvel Cinematic Universe, Insomniac a créé des produits autonomes qui nous permettent de mieux connaître les super-héros de son univers. De plus, Insomniac serait en mesure d'apprendre des succès et des échecs du MCU, ce qui lui permettrait de construire un récit partagé plus fort.

