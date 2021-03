Falcon et le Soldat de l’Hiver : à quelle heure pourrez-vous découvrir le premier épisode sur Disney Plus ?

Falcon et le Soldat de l’Hiver est prêt à être mis en ligne sur Disney Plus. Si, comme nous, vous ne pouvez contenir votre excitation à l'idée de son arrivée, vous voudrez sans doute visionner le premier épisode à la seconde même où il apparaîtra sur la plateforme de streaming vidéo.

Et pour ne pas faire les choses à moitié, nous vous livrons également les dates de diffusion des épisodes suivants. La mini-série suit le destin de Sam Wilson et Bucky Barnes après les événements d’Avengers: Endgame, pendant six semaines à partir du vendredi 19 mars.

Falcon et le Soldat de l'hiver arrive deux semaines après l’épilogue de la première série issue du Marvel Cinematic Universe, WandaVision. Le show devrait précéder un autre feuilleton Marvel programmé pour le 11 juin : Loki (où nous retrouverons le malicieux demi-frère de Thor). Il faudra ensuite patienter jusqu’à la fin de l’année, voire 2022, avant que de nouvelles séries du MCU rejoignent le catalogue Disney Plus. A l’instar d’Hawkeye et de Moon Knight.

Quand l'épisode 1 de Falcon et le Soldat de l'Hiver sortira-t-il sur Disney Plus ?

L'épisode 1 de Falcon et le Soldat de l’Hiver sera diffusé sur Disney Plus le vendredi 19 mars à minuit en Californie… mais à 8h du matin en France. Du moins, pour les deux premiers épisodes.

En effet, les téléspectateurs français doivent savoir que les deux premiers épisodes de Falcon et le Soldat de l’Hiver seront disponibles une heure plus tôt que d'habitude. Cela s'explique par le fait que l'heure d'été aux États-Unis est déjà entrée en vigueur, alors que ce n'est pas encore le cas en France. Ici, nous passerons à l’heure d’été le dimanche 28 mars au petit matin. Après cette date, la France enregistrera de nouveau neuf heures de retard sur le fuseau horaire américain du Pacifique. Les épisodes 3 à 6 de Falcon et le Soldat de l'Hiver seront alors programmés à partir de 9h du matin.

Découvrez le calendrier de diffusion complet de la série

Vous souhaitez connaître la liste intégrale des dates de diffusion de Falcon et le Soldat de l’Hiver ? Histoire d’ajouter des alertes et éviter de vous faire spoiler à chaque jour J ? Jetez un coup d'œil ci-dessous, et n'oubliez pas d'ajouter cet article à vos favoris afin de pouvoir le consulter régulièrement.

Chaque épisode devrait durer entre 45 et 55 minutes. Cela signifie que chaque nouveau chapitre sera plus long que la plupart des épisodes de WandaVision, générique inclus.