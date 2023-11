Test de la PlayStation Portal - une évolution brillante de la lecture à distance

Le PlayStation Portal excelle en tant qu'appareil de lecture à distance. Offrant un moyen fluide et stable de jouer à votre bibliothèque PlayStation 5 dans vos mains, le design, la construction, les fonctionnalités et l'ergonomie de cet appareil portatif sont remarquables. Un succès retentissant.

Le PlayStation Portal est le dernier né de la gamme de matériel PlayStation 5 de Sony. Il est présenté comme un accessoire de la PS5 qui permet d'accéder de manière portable à la console et à la bibliothèque de jeux par le biais d'une connexion Internet. Il s'agit d'une idée simple qui reprend le concept de l'application PS Remote Play de Sony, mais qui le déploie brillamment dans un appareil dédié.

Pour être clair, le PlayStation Portal est exactement cela : une petite fenêtre sur votre PS5. S'il ne fait pas strictement partie des meilleures consoles de jeux portables puisqu'il n'a pas la capacité de jouer à des jeux en natif comme la Nintendo Switch, le PlayStation Portal n'essaie pas d'être cela. Elle propose quelque chose d'entièrement différent. La formidable nouvelle est qu'elle tient absolument ses promesses et constitue un magnifique appareil pour ceux qui utilisent le Remote Play ou qui veulent un moyen portable d'accéder à leur PS5.

Offrant une superbe ergonomie ainsi qu'un design et une qualité de fabrication excellents, avec toutes ces caractéristiques exquises de la manette DualSense, ce Remote Play et son écran LCD de 8 pouces clair et net offrent une merveilleuse expérience portable de la PS5.

Test de la PlayStation Portal - prix et disponibilité

Le PlayStation Portal est disponible dès maintenant au prix de 219,99 €. Vous devriez pouvoir acheter le PlayStation Portal sur PlayStation Direct ou auprès d'un certain nombre de revendeurs, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, les stocks s'avèrent difficiles à trouver dans la plupart des pays.

En termes de comparaison, la Steam Deck la moins chère (le modèle 64 Go) est maintenant à 369 €, la ASUS ROG Ally commence à 599,00 €, et la Nintendo Switch Lite est la plus proche en termes de prix avec un prix de vente conseillé de 196,25 €.

Cependant, il convient de rappeler que la Portal n'est pas une console capable de jouer à des jeux en mode natif comme les appareils ci-dessus. Son seul but est d'utiliser le système Remote Play pour Streamer votre PS5 - dans laquelle vous devez déjà avoir investi.

Test de la PlayStation Portal - design et caractéristiques

Essentiellement une manette DualSense entourant un écran LCD de 8 pouces, la PlayStation Portal a un design, une construction et un toucher immédiatement familiers. Entre les mains d'un possesseur de PS5, on se sent rapidement à l'aise, facile à manipuler et il est agréable d'interagir avec. Elle est aussi un peu plus lourde et plus grande que ce à quoi on pourrait s'attendre. Son poids de 529 g ne semble pas excessif, mais il est perceptible, surtout lorsqu'on la tient d'une seule main.

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Cela est dû en grande partie à la taille globale de l'appareil. Avec une longueur de 30,5 cm, la Portal a un poids notable auquel il faudra s'habituer au début. Sinon, elle mesure 6 cm de haut jusqu'au sommet des manettes, qui sont plus petites que celles du DualSense et que celles des contrôleurs PSVR 2 Sense, et environ 12 cm de l'avant à l'arrière.

Les ailes de la manette présentent toutes les caractéristiques d'une DualSense normale, à la seule différence de l'emplacement des boutons : le bouton PS Home est placé dans le coin supérieur droit de l'aile gauche, et le bouton de coupure du micro bénéficie du même traitement dans le coin supérieur gauche de l'aile droite. Pour le reste, la prise en main est identique, les boutons sont actionnés de la même manière et la seule différence matérielle réside dans les manettes plus petites mentionnées plus haut.

Sur le dessus, on trouve deux haut-parleurs stéréo, le bouton d'alimentation, les boutons d'augmentation et de réduction du volume et le bouton PlayStation Link. Ce dernier ne sera utile que lorsque vous pourrez coupler votre Portal avec le casque Pulse Elite ou les écouteurs Pulse Explore à venir. Pour compléter l'ensemble, à l'arrière, on trouve le port USB-C pour la recharge et une prise audio de 3,5 mm pour les casques filaires ; cela permet de garder les câbles bien à l'écart lorsque vous jouez.

Le PlayStation Portal semble également robuste, comme si elle pouvait survivre à un ou deux chocs si elle tombait de vos genoux. Cependant, il semble judicieux d'investir dans un protecteur d'écran et éventuellement dans un étui pour lui donner une protection supplémentaire. Du point de vue de l'ergonomie, c'est l'une des meilleures consoles de jeu portables qui soient. Comme elle a été conçue et fabriquée autour d'une manette, le toucher, l'ajustement et la forme peuvent passer en premier, contrairement à d'autres consoles portables qui doivent donner la priorité à un système de jeu avant d'ajouter des boutons et des commandes.

Test de la PlayStation Portal - performances et autonomie

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

En un mot, la PlayStation Portal fonctionne à merveille. Elle remplit parfaitement sa fonction et, au cours de toutes les heures de test que nous avons effectuées jusqu'à présent, elle s'est révélée très agréable à utiliser, sans aucun problème de connectivité ni aucun décalage d'entrée à signaler.

Le processus d'appairage et d'ouverture de session est très rapide. Vous êtes ensuite accueilli par un écran lumineux avec une interface utilisateur et des menus d'apparence familière. Lorsque vous vous connectez (et déconnectez) à votre PS5 à partir du portail, vous obtenez même un graphique de portail sympa, ce qui est une touche agréable.

Lorsque vous allumez la Portal alors que votre PS5 est en mode repos, elle démarre automatiquement la console et vous permet d'entrer directement dans le jeu. Vous pouvez également désengager ou réengager la console principale lorsque la Portal est allumée.

Pour en venir à la façon dont elle fonctionne en tant qu'appareil de jeu à distance, la console Portal offre une expérience de lecture à distance sublime. C'est nettement mieux que d'utiliser la fonctionnalité Remote Play sur un PC ; la différence est comme le jour et la nuit. Alors que le PC présente parfois un décalage visuel et des craquements audio, la connexion avec le Portal est transparente et fluide. De plus, lorsque nous comparons l'image avec celle de la télévision pour tester le décalage d'entrée, il n'y en a pratiquement pas.

Pour donner un ordre d'idée, la vitesse de l'internet utilisée lors de notre test est d'environ 150 Mbit/s en aval et de 30 à 40 Mbit/s en amont, et alors que la PS5 est câblée via un câble Ethernet, le routeur Wi-Fi principal se trouve dans un placard sous l'escalier. Mais même avec notre routeur caché, la Portal continue de fournir une expérience de qualité, sans décalage, sans jamais perdre de temps, quelle que soit la pièce dans laquelle on se trouve.

En la testant pour le jeu en ligne Back 4 Blood, nous avons constaté que l'expérience était identique à celle du jeu avec des amis sur la console principale. Il est même possible, moyennant un léger délai de reconnexion à la PS5, de passer d'une connexion Internet à l'autre en cours de session.

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

L'écran est net et lumineux - un peu trop parfois, notamment lorsque nous démarrons un jeu pour la première fois. Les mondes de Star Wars Jedi : Survivor et les lumières de New York de Marvel's Spider-Man 2 sont un régal. Il y a cependant quelques moments où l'écran LCD montre ses limites et donne envie d'un écran OLED ; sur des images comme les écrans de sauvegarde sombres, on peut identifier les lignes et les bords des blocs de couleur au lieu d'un dégradé lisse. Dans l'ensemble, cependant, l'écran est clair, vif et parfait pour la Portal. Elle gère également les différents modes de qualité ou de performance dans les jeux de manière fluide.

Les haut-parleurs de la Portal sont puissants et font leur travail, mais, comme on peut s'y attendre, ils ont du mal dans les basses fréquences, puisqu'il ne s'agit que de deux petits haut-parleurs stéréo intégrés dans le format étroit de la Portal. Il n'y a pas de support Bluetooth sur l'appareil, mais l'absence de cette fonctionnalité ne pose pas de problème, lorsque vous êtes branché et que vous portez un casque, que vous jouez sur le canapé ou au lit, l'expérience est la même que lorsque vous utilisez un DualSense : vous oubliez rapidement et totalement que vous êtes connecté.

Les fonctions DualSense fonctionnent également comme prévu, garantissant que la Portal offre la même expérience de jeu immersive qu'avec votre console principale. La fonctionnalité de l'écran tactile est également une réussite : il suffit de quelques pressions pour reproduire l'appui sur le pavé tactile normal, et il est agréable et réactif lorsqu'on l'utilise pour naviguer dans l'interface utilisateur de la console. Ajoutez à cela le confort général de jouer avec la Portal pendant des heures, et la qualité de son facteur de forme et de son design s'en trouve encore renforcée.

L'autonomie de la batterie est à peu près équivalente à celle de la manette DualSense. En activant les fonctions haptiques du contrôleur, une charge complète donne un peu plus de six heures d'autonomie. Il faut parfois modifier la luminosité de l'écran, car elle est très forte à son niveau le plus élevé. Le signal de batterie faible est apparu au bout de quatre heures et demie, mais la Portal a continué à fonctionner pendant une heure et demie de plus. Vous pouvez également réduire la luminosité de l'écran et désactiver certaines fonctions pour augmenter l'autonomie de la batterie. La PlayStation Portal met plus de deux heures à se recharger complètement, ce qui mérite d'être pris en compte dans vos habitudes de jeu avec l'appareil.

Il faudrait que l'on introduise une échelle de luminosité variable, car elle est assez binaire en l'état actuel. Il serait également souhaitable que l'indicateur de batterie comporte des chiffres visibles, car pour l'instant, le symbole de la batterie se résume à trois blocs.

Faut-il acheter la PlayStation Portal ?

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

La PlayStation Portal est une excellente console de jeu portable. Elle excelle dans son créneau, offrant un design et une forme ergonomiques, un écran merveilleusement lumineux et une multitude de fonctionnalités PS5 en standard. La Portal est un accessoire PS5 essentiel pour les utilisateurs de Remote Play et pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur console, et nous ne saurions trop la recommander.

Comme Sony nous l'a dit pour la manette PlayStation Access, il convient d'ajouter que la Portal fait partie de l'écosystème de la PS5 et qu'elle pourrait donc bénéficier de modèles ultérieurs. Cela pourrait ouvrir la voie à un écran OLED, au Wi-Fi le plus récent, à la prise en charge du Bluetooth, et à bien d'autres choses encore à l'avenir.

La Portal n'a pas la prétention d'être autre chose qu'un dispositif de lecture à distance de qualité pour votre PS5, et elle remplit parfaitement son rôle. Tant que vous savez ce dont elle est capable et ce qu'elle peut vous offrir, elle réussit de manière spectaculaire, sans hésitation et sans réserve.

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'un moyen pratique pour jouer à votre bibliothèque de jeux PS5 Si vous cherchez un moyen supplémentaire de jouer à votre PS5, les performances et les fonctionnalités de la Portal constituent le meilleur moyen de le faire.

Vous voulez une console de jeu portable ergonomique Basée sur le DualSense, la PlayStation Portal est l'une des consoles de jeu portables les plus ergonomiques et les plus accessibles du moment.

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez un ordinateur de poche natif ou permettant le streaming sur le cloud. La Portal n'est pas conçue pour la diffusion sur le cloud ou pour jouer à des jeux en mode natif ; elle sert uniquement à refléter et à diffuser votre PS5.

Depuis qu'elle est arrivée il y a quelques jours, on ne joue qu'avec la Portal, et nous avons passé plus de 12 heures à la tester. Nous avons utilisé la Portal pendant deux charges complètes de batterie, tout autour de notre maison et des maisons des voisins, et nous l'avons testée sur la connexion 5G de notre téléphone portable. Pendant des heures, nous avons utilisé les haut-parleurs du Portal ainsi qu'un casque filaire Razer Kaira X. Nous avons joué à une multitude de jeux, dont Marvel's Spider-Man 2, Star Wars Jedi Survivor et Atomic Heart, et nous avons également testé le multijoueur en ligne dans Back 4 Blood.

