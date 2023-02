DualSense vs Razer Wolverine V2 Pro : quelle manette PS5 choisir ?

Si vous êtes à la recherche d'une manette PS5 supplémentaire, vous pouvez vous contenter de la manette officielle de Sony ou examiner ce que proposent les fabricants tiers. Les marques tierces adaptent souvent leurs manettes à des jeux spécialisés, comme la Wolverine V2 Pro de Razer, qui est conçue pour les jeux eSports compétitifs. Nous comparons les deux manettes DualSense vs Razer Wolverine V2 Pro dans ce guide pour que vous aider à découvrir laquelle est la meilleure pour vous.

Contrairement aux meilleures manettes Xbox, il y a moins d'options sur PS5, ce qui permet à la Razer Wolverine V2 Pro de se démarquer. Il s'agit d'une manette sous licence officielle qui supprime une grande partie de ce que Sony a ajouté avec la DualSense, pour en faire une manette de jeu plus fine et plus spécialisée. Nous avons analysé les caractéristiques, le design et le prix pour vous aider à prendre une décision d'achat éclairée.

La chose la plus importante qu'une manette PS5 doit faire est de gérer avec précision vos actions sur les meilleurs jeux PS5. Cependant, avec des jeux de genres différents qui exigent des manettes différentes, et en tenant compte du prix, il n'est pas facile de déterminer laquelle est la meilleure, la DualSense ou la Razer Wolverine V2 Pro.

DualSense 69,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 70 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 71,83 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) La DualSense est une véritable révolution par rapport à la formule établie que Sony utilise depuis plus de 20 ans. Avec un design ergonomique raffiné et des fonctionnalités telles que les gâchettes adaptatives et le retour haptique, il y a beaucoup de choses intéressantes pour le prix demandé. Cependant, l'ajout de ces fonctionnalités se fait au détriment de l'autonomie de la batterie, qui n'est pas à la hauteur de celle des autres fabricants de consoles. For Des gâchettes adaptatives géniales

Excellent design ergonomique

Excellente qualité de fabrication Against Mauvaise autonomie de la batterie

Le micro intégré n'est pas génial Razer Wolverine V2 Pro La Razer Wolverine V2 Pro est la première tentative de la société dans le domaine des manettes PS5, après avoir connu le succès avec la gamme Raiju sur la PS4. Doté d'une croix directionnelle à microswitchs, de boutons d'action méca-tactiles et d'une faible latence, cette manette de jeu axée sur l'eSport est faite pour satisfaire les passionnés, mais son prix élevé et sa qualité de fabrication insatisfaisante lui font du tort en tant que manette généraliste. For Boutons meca-tactiles

Boutons reconfigurables

Grande autonomie de la batterie Against Manque de sensation et de finition haut de gamme

Gâchettes de qualité moyenne

Prix trop élevé

Sony a commercialisé la DualSense en même temps que la PS5 le 12 novembre 2020 aux États-Unis et en Australie. La France (tout comme le reste de l'Europe) a reçu la console et la manette une semaine plus tard, le 19 février 2020. Au lancement, la DualSense était uniquement disponible dans la couleur blanche standard, mais de nouvelles variantes sont apparues depuis. Il est désormais possible de mettre la main sur la manette en Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue, Galactic Purple ou encore Grey Camouflage. Vous pouvez même en obtenir une sur le thème de God of War Ragnarok. Une manette DualSense est vendue 69,99 € bien que certaines couleurs soient plus chères dans certaines régions.

En revanche, la Razer Wolverine V2 Pro est beaucoup plus chère que la DualSense, puisqu'elle est vendue 299,99 €. Elle est disponible directement auprès de Razer dès maintenant. Les grandes surfaces du monde entier devraient commencer à recevoir progressivement la manette en stock. Pour l'instant, vous pouvez opter pour la version blanche ou noire.

DualSense vs Razer Wolverine V2 Pro : design et caractéristiques

De multiples éléments distinguent la manette Wolverine V2 Pro de Razer de la DualSense. À première vue, les deux manettes présentent les mêmes composants essentiels : le pavé tactile est là où on l'attend, ainsi que les quatre boutons frontaux, les deux sticks, les bumpers et les gâchettes. Là où Razer s'écarte, c'est dans le placement asymétrique du stick de la Wolverine V2 Pro.

Les différences ne s'arrêtent pas là ; retournez le Razer Wolverine V2 Pro et vous remarquerez l'ajout de six boutons qui peuvent être remapper - deux au niveau des gâchettes et quatre au dos du contrôleur. Grâce à l'application Razer Controller sur votre smartphone Android ou votre iPhone, vous pouvez attribuer un profil adapté à votre style de jeu : jeux de tir, jeux de course, titres d'action, etc.

Une différence importante par rapport au DualSense de Sony est que le Wolverine V2 Pro est dépourvu de gâchettes adaptatives et de grondement HD. Si les vibrations ne sont pas essentielles, les gâchettes le sont. Vous perdez la résistance adaptative au profit de gâchettes standardisées, ce qui rapproche cette manette pro de la Wolverine Ultimate de Razer. La possibilité de passer du déclic à la course complète est certes louable, mais ce n'est pas très high-tech, et la plus petite taille pourrait laisser beaucoup à désirer si vous avez de grandes mains.

L'autonomie de la batterie est l'une des caractéristiques les plus importantes de toute manette sans fil, et si on les compare directement, la Razer Wolverine V2 Pro détrône facilement la DualSense. Lorsque nous l'avons testée, la Wolverine V2 Pro pouvait tenir 9 à 10 heures grâce à la mise en œuvre du dongle sans fil HyperSpeed de 2,4 GHz au lieu du Bluetooth. Razer affirme qu'en désactivant l'éclairage Chroma RGB du gamepad, vous pouvez augmenter significativement cette durée de jeu à 28 heures, ce que nous avons pu confirmer lors de nos tests.

L'autonomie de la batterie DualSense n'est tout simplement pas géniale. Nous avons longtemps souhaité pouvoir utiliser des piles AA dans la manette de la PS5 pour augmenter la durée de jeu comme avec la manette sans fil de la Xbox, mais cela n'est tout simplement pas possible. La durée de vie officielle de la manette est de cinq à huit heures selon l'utilisation, mais selon le jeu, nous avons vu la manette durer un peu plus longtemps. Cependant, nous avons constaté que nos manettes DualSense semblaient perdre leur charge totale maximale avec le temps.

Nous avions bon espoir que la prochaine DualSense Edge de Sony, une manette pro à 239 €, dispose d'une meilleure autonomie. Cependant, notre essai de la DualSense Edge a révélé que l'autonomie de la batterie est en fait pire que celle du modèle original. Si la durée de vie de la batterie est la seule chose qui vous importe, la Wolverine V2 Pro est la gagnante.

Dois-je acheter la DualSense ou la Razer Wolverine V2 Pro ?

Compte tenu du prix élevé de la Razer Wolverine V2 Pro et de ses fonctionnalités de niche, la DualSense est un meilleur choix pour la plupart des joueurs. Cependant, si vous souhaitez bénéficier de la croix directionnelle à microswitchs 8 directions rapides comme l'éclair, de boutons d'action méca-tactiles et de boutons reconfigurables, vous devriez sérieusement envisager la Wolverine V2 Pro.

Ces fonctionnalités pour joueurs professionnels vous coûteront cependant environ cinq fois le prix d'une manette DualSense. La manette coûte plus cher que la DualSense Edge et que la Scuf Reflex Pro conçue sur mesure, la première de 239€ et la seconde de 249 €. Cela fait de la Wolverine V2 Pro une manette difficile à recommander à quiconque ne prend pas le jeu sur console au sérieux. C'est la manette de jeu Razer la plus chère jamais fabriquée, et de loin.

Si vous voulez augmenter votre ratio K/D dans des jeux comme Overwatch 2 ou Call of Duty : Modern Warfare 2, ou si vous voulez être prêt lorsque Street Fighter 6 sortira, le Razer Wolverine V2 est une option pertinente, bien que coûteuse.