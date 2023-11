Black Friday 2023 - Profitez de ces réductions sur les jeux vidéo !

Gardez un œil sur votre calendrier : cette semaine, c'est officiellement le Black Friday. Ce grand événement commercial annuel devrait donner lieu à d'énormes réductions et à des offres exceptionnelles sur à peu près tout ce qui vous passe par la tête, y compris les jeux vidéo. Amazon a déjà lancé ses offres pour le Black Friday, et nous nous attendons à ce que la plupart des détaillants lui emboîtent le pas.

Pour les joueurs, c'est un moment fantastique pour récupérer les principaux jeux PS5, Xbox Series X / Series S et Nintendo Switch qui sont sortis tout au long de l'année et qui étaient tout simplement trop chers pour justifier leur achat lors de leur sortie.

Alors que le Black Friday lui-même arrive le 24 novembre, il y a déjà des tas d'offres de jeux du Black Friday disponibles. Si vous êtes donc à la recherche de jeux vidéo pas chers, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez ici notre collection triée sur le volet de quelques-unes des meilleures offres sur les jeux vidéo de la génération actuelle qui sont disponibles à l'achat dès maintenant, ainsi que quelques informations concernant ce à quoi vous pouvez vous attendre en cette fin de semaine, lorsque le Black Friday démarrera pleinement.

Liens rapides sur les offres de jeux vidéo du Black Friday

Offres de jeux vidéo pour le Black Friday - PlayStation

Mortal Kombat 1 - PS5: Il était à 74.99€ et maintenant à 37.99€ chez Amazon Economisez 37€ - Si vous êtes un fan de jeux de combat, Mortal Kombat 1 mérite votre attention. Le jeu de NetherRealm Studios n'étant sorti qu'en septembre, son prix n'a pas eu le temps de baisser, mais avec une réduction de 49 %, il est très proche du meilleur prix jamais obtenu sur Amazon.

Octopath Traveler 2 - PS5: Il était à 59.99€ et maintenant à 34.99€ chez FNAC Economisez 25€ - Octopath Traveler 2 est sorti en début d'année en tant que suite autonome du RPG en 2D HD Octopath Traveler de Square Enix, et propose un nouveau casting de huit personnages, chacun ayant sa propre histoire à suivre. Si vous aimez les RPG, c'est un excellent titre à essayer, et ce prix correspond à la meilleure offre jamais proposée par Amazon.

A Plague Tale: Requiem - PS5: Il était à 59.99€ et maintenant à 29.99€ chez Amazon Economisez 30€ - L'un des jeux de l'année 2022, A Plague Tale : Requiem suit deux frères et sœurs voyageant dans le sud de la France pendant la peste noire. Si vous avez manqué le jeu au lancement, c'est le moment de l'essayer, car ce prix est équivalent à la meilleure offre jamais proposée par Amazon.

Star Wars Jedi: Survivor - PS5: Il était à 49.99€ et maintenant à 39.99€ chez Cdiscount Économisez 10€ - Star Wars Jedi : Survivor est le dernier volet de la passionnante saga de Cal Kestis, et a reçu les éloges de la critique lors de son lancement en début d'année. Pour un succès en 2023, il s'agit d'un prix phénoménal. Si vous ne l'avez pas encore acheté, c'est une affaire à ne pas manquer.

Offres de jeux vidéo pour le Black Friday - Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Il était à 79.99€ et maintenant à 48.99€ chez Cdiscount Economisez 31€ - The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est sans aucun doute l'un des meilleurs jeux Nintendo Switch à ce jour, et comme il n'est sorti qu'en mai de cette année, nous n'avons pas vu beaucoup d'offres énormes sur ce jeu jusqu'à présent. Cependant, ce prix bat le meilleur prix d'Amazon à ce jour, et les grandes réductions sur les nouveaux jeux Switch ont tendance à être assez rares, alors ce prix vaut vraiment la peine d'être examiné.

Super Mario Bros. Wonder- Nintendo Switch: Il était à 66.34€ et maintenant à 44.99€ chez Cdiscount Economisez 21€ - Super Mario Bros. Wonder est également un jeu très récent, et si vous ne l'avez pas acheté au lancement, il s'agit d'une remise assez importante. Ce nouveau jeu de plateforme en 2D a reçu des critiques élogieuses, y compris de notre part. Les jeux Nintendo Switch n'ont pas l'habitude de subir de grosses baisses de prix, alors obtenir 21€ de réduction si près du lancement est une affaire qui mérite d'être considérée.

Mario, The Lapins Crétins - Sparks Of Hope [ÉDITION COSMIQUE] - Il était à 29.99€ et maintenant à 19.99€ chez Amazon Economisez 10€ - Si vous ne connaissez pas les jeux Mario + Lapins Crétins, c'est que vous avez raté quelque chose. Cette série de stratégie au tour par tour, criminellement sous-estimée, est un croisement entre le célèbre plombier à chapeau rouge de Nintendo et les Lapins Crétins d'Ubisoft, et propose des batailles captivantes au milieu de la bêtise générale des Lapins Crétins.

Offres de jeux vidéo pour le Black Friday - Xbox

Resident Evil 4 - Xbox Series X: Il était à 69.99€ et maintenant à 47.00€ chez Amazon Economisez 23€ - Le remake de Resident Evil 4, l'un des jeux d'horreur les plus excitants de cette année, est à son prix le plus bas sur Amazon. Nous avons attribué la note de 5 sur 5 à la version moderne du classique de Capcom de 2005 dans notre test, alors si vous ne l'avez pas encore acheté, nous vous le recommandons.

Diablo 4 Cross-Gen Bundle: Il était à 79.99€ et maintenant à 48.00€ chez Cdiscount Economisez 32€ - Diablo 4 est l'un des jeux les plus importants de cette année, et avec des mises à jour continues et de nouvelles saisons, il n'y a jamais eu de mauvais moment pour s'y plonger. Cette version du jeu peut être utilisée sur Xbox One ou Series X|S.

Star Wars Jedi: Survivor - Xbox Series X: Il était à 49.99€ et maintenant à 39.99€ chez FNAC Economisez 10€ - La suite directe de Star Wars Jedi : Fallen Order, la dernière aventure de Cal Kestis sortie en début d'année, Jedi : Survivor est un jeu incontournable si vous êtes un grand fan de Star Wars. Il s'agit du meilleur prix que nous ayons jamais vu pour ce titre d'action-aventure de 2023, et à ce stade de son cycle de vie, il est peu probable qu'il descende beaucoup plus bas.

Starfield Standard Edition - Xbox Series X: Il était à 59.99€ et maintenant à 49.99€ chez FNAC Economisez 10€ - Le dernier et énorme RPG de Bethesda, qui permet aux joueurs d'explorer plus de 1000 planètes, de construire des vaisseaux spatiaux et de se lier d'amitié avec d'autres explorateurs, a été lancé en septembre, il n'a donc pas eu le temps de baisser de prix. Cela dit, il s'agit de la meilleure offre que nous ayons vue jusqu'à présent. Il convient de noter que la version numérique peut être jouée via le Xbox Game Pass, mais si vous voulez que cette boîte reste sur votre étagère pour toujours, cette offre mérite d'être prise en compte.

Assassin's Creed Mirage- Xbox One/Series X: Il était à 47.99€ et maintenant à 39.99€ chez FNAC Economisez 8€ - Le dernier jeu Assassin's Creed permet aux joueurs d'entrer dans la peau du Basim de Valhalla dans une aventure se déroulant dans le Bagdad du 9ème siècle, et c'est le meilleur prix d'Amazon à ce jour. Cette édition de lancement est exclusive au site, et comprend également une carte de Bagdad et trois lithographies dans la boîte.

Offres de jeux vidéo pour le Black Friday - FAQ

Quand les offres de jeux vidéo du Black Friday commencent-elles ? Officiellement, le Black Friday débute chaque année le dernier vendredi de novembre. En 2023, ce sera le 24 novembre. Habituellement, les offres des détaillants commencent bien avant cette date, et cela a été le cas cette année encore, certaines remises apparaissant même en octobre.

Dois-je attendre les offres de jeux vidéo du Black Friday ? Si vous souhaitez profiter des meilleures réductions sur les jeux vidéo, il est préférable d'attendre l'événement principal du 24 novembre pour effectuer vos achats. Bien sûr, il y a encore beaucoup de bonnes affaires disponibles, comme celles énumérées ci-dessus, alors si vous voulez éviter le stress de l'attente, commencer tôt est une option. Toutefois, ne soyez pas surpris si ces réductions s'améliorent encore en fin de semaine.

Offres de jeux vidéo pour le Black Friday - À quoi s'attendre

Comme à peu près partout pendant le Black Friday, vous pouvez vous attendre à des offres exceptionnelles sur les jeux vidéo à la fin du mois de novembre. Si vous attendez de pouvoir vous procurer l'un des jeux les plus importants de 2023, il y a de fortes chances que votre patience soit récompensée par des réductions importantes, voire par les prix les plus bas jamais pratiqués pour certains d'entre eux.

Jeux PlayStation 5

En novembre prochain, la PS5 fêtera ses trois ans, et comme le problème de la pénurie de la console est enfin résolu et que de plus en plus de gens possèdent la console de nouvelle génération de Sony, il y a plus de chances que jamais de voir des remises intéressantes sur les jeux PS5.

En juillet dernier, lors de l'événement Prime Day d'Amazon, nous avons constaté des réductions importantes sur Sonic Frontiers, le jeu Sonic en 3D de l'année dernière. Nous avons également connu une baisse de prix importante sur God of War Ragnarök, et maintenant que nous avons dépassé le premier anniversaire du dernier jeu de Kratos, il est plus probable que jamais qu'il puisse bénéficier d'une réduction encore plus importante pour le Black Friday.

Jeux Nintendo Switch

Bien que la Nintendo Switch ait presque sept ans, les jeux de la première génération de Nintendo n'ont pas tendance à faire l'objet de remises importantes la plupart du temps. Heureusement, les événements commerciaux comme le Black Friday ont souvent tendance à faire émerger certains des meilleurs prix jamais obtenus pour les jeux de la console hybride.

Lors du Prime Day en juillet, nous avons vu les meilleurs prix pour Pokémon Scarlet et Violet, donc si vous les avez manqués, il est probable qu'ils soient à nouveau en promotion. Nous avons également constaté une réduction mineure sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, bien qu'il n'ait que quelques mois d'existence. Maintenant qu'il s'est écoulé plus de temps depuis sa sortie, il est probable que nous ayons droit au meilleur prix jamais obtenu pour la dernière aventure de Link.

Jeux Xbox Series X

Tout comme la PS5, les séries X et S de la Xbox ont presque trois ans - en fait, elles les auront au moment du Black Friday. Il est donc probable que les prix des jeux de ces consoles soient plus avantageux que jamais.

Cette année, le Prime Day a proposé des offres exceptionnelles sur les jeux de base de la Xbox Series X|S tels que Forza Horizon 5 et Halo Infinite, mais aussi d'énormes réductions sur certaines des plus grandes sorties de l'année, telles que Star Wars Jedi : Survivor et Street Fighter 6. Étant donné que nous voyons déjà apparaître des réductions sur ces produits avant l'événement principal du Black Friday, il semble que nous puissions nous attendre à ce que les prix de ces produits soient encore plus bas lorsque la fin du mois de novembre arrivera.

Si vous souhaitez étoffer votre liste de jeux avant le Black Friday, ne manquez pas de consulter nos recommandations sur les meilleurs jeux PS5, les meilleurs jeux Xbox Series X et les meilleurs jeux Nintendo Switch qui sortent en ce moment.