Une série de bugs absurdes sur Pokémon Scarlet et Violet

La récente sortie de Pokémon Écarlate et Violet fait parler les fans de la série - mais pas forcément pour les bonnes raisons.

Passez en revue les fils Twitter des dresseurs de Pokémon férus de technologie, qui ont déjà commencé leur voyage à Paldea, et vous trouverez un mélange de critiques mitigées. Parmi les habituels vidéos de Pokémon mignons et les opinions avisées, on trouve des exemples de bestioles Pokémon parmi les plus farfelues jamais vues dans la série vieille de 26 ans à ce jour - dont certaines que nous avons nous-mêmes expérimentées. Dans sa critique de Pokémon Scarlet et Violet, Cat Bussell de TRG a déclaré que les jeux étaient "truffés de baisses de fréquence d'images, de problèmes de performance et d'un bug occasionnel".

Heureusement pour le développeur japonais Game Freak, de nombreux fanatiques de Pokémon voient le côté amusant de ces bugs et problèmes - en fait, certains sont même utiles. Qu'il s'agisse d'astuces utiles ou de bêtises, nous avons rassemblé ici, pour votre plus grand plaisir, les bugs et les problèmes les plus étranges de Pokémon Écarlate et Violet que nous avons repérés en ligne.

Pokémon-ster mash

LMAOOOOOOOOO THIS GLITCH pic.twitter.com/I9Y8qwHHgCNovember 19, 2022 See more

Jouer à Pokémon est aussi facile que de faire du vélo ; si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire. Mais pour Écarlate et Violet, certains joueurs se posent la question suivante : et si ce vélo était invisible ?

C'est ce que le joueur OoCPokemon nous montre dans le clip sur Twitter ci-dessus, où l'on voit le joueur se déplacer sur une machine invisible qui semble ressembler à un vélo.

Mais attendez : et si le vélo n'était pas un vélo, mais un Pokémon légendaire appelé Koraidon ou Miraidon ? Et si vous pouviez le conduire à travers le corps de vos amis (sans les blesser, bien sûr) tout en grandissant d'un mètre cinquante comme une sorte d'horrible Slenderman à vélo ?

a thread of my favorite pokemon scarlet violet hardware performance glitches starting with this one :D pic.twitter.com/BYaGoKe8J6November 18, 2022 See more

Les deux bugs ci-dessus semblent s'activer lorsque vous basculez votre fidèle ami véhicule-objet-Pokémon qui vous accompagne depuis la sortie de la boîte - Koraidon pour les possesseurs de Pokémon Scarlet, et Miraidon si vous avez pris Pokémon Violet. Les joueurs ont constaté des problèmes vraiment étranges en mode coopératif, alors cela vaut la peine de s'associer à un ami pour voir ce que votre pauvre Nintendo Switch surmenée peut bien inventer.

Dans l'oeil du bug

もうポケモン怖くて出来んw pic.twitter.com/GV1lg7ii9ENovember 21, 2022 See more

Oh, et en parlant du mode coopératif, ce problème a probablement fait écarquiller les yeux de nombreux joueurs lorsqu'ils sont tombés dessus. Sur Twitter, Kocha8164 a partagé ce clip bizarre du jeu où l'un des deux personnages à l'écran semble avoir ses atouts physiques complètement déformés, avec ses yeux qui sortent de son visage comme dans une vieille animation de Cartoon Network.

C'est à la fois effrayant et drôle, mais nous voyons comment cela pourrait devenir ennuyeux après un certain temps.

Ce qui monte...

This is probably the silliest, but most useful trick in Scarlet/Violet. You can easily get up slopes you're not supposed to by just going backwards. pic.twitter.com/RRwveA1m9jNovember 20, 2022 See more

Si vous recherchez quelque chose d'un peu plus sérieux, l'utilisateur de Twitter ZullieTheWitch vous a devancé avec la découverte de ce bug qui est en fait utile.

Selon la vidéo ci-dessus, vous pouvez manipuler le jeu pour vous permettre de grimper sur des terrains élevés simplement en sautant sur un mur et en reculant rapidement. Cela vous permet de contourner totalement des zones de la carte, ce qui n'est pas forcément une bonne chose si vous explorez le jeu pour la première fois, mais vous fera gagner beaucoup de temps si vous devez revenir en arrière.

La triple peine

This character has been exposed to the gravity of the sun. pic.twitter.com/k7NoG37blTNovember 20, 2022 See more

Enfin, ce dernier pépin donne un tout nouveau sens à l'expression "air guitare". Le joueur Kalhan R a partagé une vidéo sur Twitter dans lequel l'un de ses personnages semble avoir des difficultés à se mouvoir, les bras et la tête s'agitant de façon comique.

MissingNo-thing

(Image credit: Game Freak)

Il est trop tôt pour dire si Pokémon Écarlate et Violet sera bien classé dans les listes des meilleurs jeux Pokémon de tous les temps, mais ce n'est pas parce que le jeu est en proie à une litanie de bugs qu'il ne le sera pas.

On peut en dire autant du classement élevé de Pokemon Go, qui a connu sa juste part de bugs par intermittence depuis sa sortie en 2016.

Bien qu'ils soient largement considérés comme négatifs, les jeux Pokémon sont connus pour leurs bugs. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute le cas mystérieux du 152e Pokémon de Pokémon Rouge et Bleu, MissingNo (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Ce bug créait un Pokémon entièrement nouveau si le joueur suivait un ensemble d'instructions spécifiques, et MissingNo vous permettait même de dupliquer vos objets – ce qui constitue en fait un autre bug en soi (s'ouvre dans un nouvel onglet) dans Écarlate et Violet.

Malgré les bugs, glitches et autres problèmes techniques, qui sont très révélateurs de la structure peu robuste de la Switch, Scarlet and Violet a tout de même récolté des fonds en se vendant à plus de dix millions d'exemplaires (s'ouvre dans un nouvel onglet) en trois jours.

Il y a beaucoup de choses à faire pour limiter les dégâts, mais si Game Freak peut se rattraper auprès des utilisateurs qui se sentent mis à l'écart par ces bugs tout en nous permettant de conserver cette manœuvre de montée furtive, j'en serai heureux.