Princesse Peach Showtime : la bande-annonce présente de nouvelles transformations

Nintendo a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Princess Peach : Showtime, qui présente quatre nouvelles transformations pour le personnage principal.

À un peu plus d'un mois de la sortie de Princess Peach Showtime, les fans ont eu droit à une autre bande-annonce dévoilant des images inédites et les transformations supplémentaires qui seront accessibles dans le jeu.

La première à être présentée est Peach Patineuse, qui peut investir la patinoire et vaincre les ennemis en utilisant des pirouettes et des sauts chronométrés. Ensuite, on découvre Peach Voleuse, qui peut parcourir de grandes hauteurs dans un paysage urbain et se balancer à travers les obstacles pour atteindre sa destination, tout en passant à côté des défenses des voleurs de la Bande des Aigris, vêtue d'une cape noire et d'un masque parfait pour l'espionnage.

Peach Sirène permet au personnage de voyager sous la mer et, en utilisant sa voix magique, elle peut contrôler des bancs de poissons et harmoniser avec un orchestre aquatique qui révélera des chemins cachés et aidera à résoudre des énigmes.

La dernière transformation est Peach Super-Héroïne, une persona avec des coups de poing puissants et une force surhumaine, ainsi que la capacité de voler et de lancer des objets sur les ennemis.

Avec l'ajout de Peach Patineuse, Peach Voleuse, Peach Sirène, et Peach Super-Héroïne, cela porte le nombre total de transformations connues disponibles pour jouer dans Princess Peach: Showtime à 10.

Le dernier lot rejoint les précédemment révélées Peach Kung-Fu, Peach Détective, Peach Pâtissière, et Peach Escrimeuse, ainsi que Peach Ninja et Peach Cowgirl, chacune avec son propre ensemble de compétences et d'apparence uniques.

L'histoire de Princess Peach: Showtime concerne le personnage principal s'associant avec Stella, la gardienne du Théâtre Scintillant, pour sauver le théâtre de Raisin et la Bande des Aigris. En utilisant le pouvoir du Scintillement, Peach doit monter sur la scène de chaque spectacle, se transformer et affronter la troupe de théâtre maléfique de Raisin.

Princess Peach: Showtime est prévu pour être lancé le 22 mars pour Nintendo Switch. Il y a aussi un nouvel ensemble de manettes Joy-Con Rose Pastel qui ont été récemment dévoilées aux côtés d'une autre bande-annonce.

Pour en savoir plus, voici notre liste des meilleurs jeux Nintendo Switch que vous pouvez essayer dès maintenant, ainsi que notre liste des jeux Nintendo Switch à venir.