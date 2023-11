Princess Peach Showtime : date de sortie, gameplay et tout ce que nous savons

Princess Peach : Showtime est prévu pour le 22 mars 2024, marquant le lancement du premier jeu mettant en vedette la princesse Peach en tant que protagoniste depuis près de 20 ans, et il y a beaucoup à attendre. S'éloignant de l'emplacement traditionnel du Royaume Champignon que nous voyons généralement dans les jeux Mario, cette aventure avec la Princesse Peach devrait être sur votre radar des jeux Nintendo Switch à venir si ce n'est pas déjà le cas.

Initialement annoncé en juin 2023 comme un jeu Princess Peach sans titre, nous avons maintenant une date de sortie et un titre, nous pouvons donc commencer à compter les jours jusqu'au lancement et nous enthousiasmer sur la façon dont ce jeu sera différent d'un titre Super Mario Bros. standard.

Avec Super Mario Bros. Wonder et le remake de Super Mario RPG lancés à la fin de l'année 2023, nous avons déjà eu droit à beaucoup de contenu Mario passionnant cette année, mais voici tout ce que nous savons sur Princess Peach : Showtime pour vous donner envie de vivre une nouvelle aventure.

Princess Peach Showtime - L'essentiel

Un nouvel épisode de la série Mario avec Peach comme protagoniste.

Le 22 mars 2024

Nintendo Switch

Nintendo

Princess Peach : Showtime ! sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 22 mars 2024. Étant donné qu'il s'agit d'une histoire adjacente à Mario Bros, ce jeu ne devait être qu'une exclusivité pour les consoles Nintendo.

En tant que premier jeu centré sur la princesse Peach pour la série depuis 18 ans, il a de sacrées responsabilités à assumer. Le dernier jeu Mario dont le protagoniste était la princesse Peach, Super Princess Peach, est sorti en 2005 sur Nintendo DS. Bien qu'il ne fasse pas partie des meilleurs jeux Nintendo DS, il vaut la peine d'être testé si vous cherchez un jeu tout rose pour passer le temps en attendant le lancement de Showtime.

Princess Peach Showtime : bandes annonces

La dernière bande-annonce de Princess Peach : Showtime ! nous fait découvrir l'histoire du jeu, où Peach et deux crapauds se rendent au Théâtre Sparkle après avoir reçu un prospectus pour une pièce de théâtre. Cependant, lorsqu'ils arrivent, le méchant raisin et la bande d'aigris apparaissent avant que la bande-annonce ne commence à nous montrer des séquences du jeu où Peach se lance dans l'action pour sauver le théâtre. La vidéo se termine par la révélation de la date de sortie. Découvrez la bande-annonce complète ci-dessous :

Princess Peach Showtime : Jouabilité

Comme le montre la bande-annonce ci-dessus, tout au long de Princess Peach : Showtime !, vous endosserez plusieurs rôles grâce à différents costumes, chacun doté de capacités uniques qui vous aideront à progresser dans le jeu et à affronter les Sour Bunch. Stella, la gardienne du théâtre, est également la forme d'attaque de Peach dans le jeu. Elle brise les parties du décor qui vous empêchent de progresser dans les différents niveaux.

Cependant, Stella ne suffit pas à elle seule pour terminer Showtime et sauver les pièces qui ont été volées, et c'est là que les capacités théâtrales de Peach s'avèrent incroyablement utiles : Peach peut prendre plusieurs alter ego au cours du jeu et ceux-ci sont la clé du succès.

Selon la pièce que vous essayez de sauver, Peach changera de tenue et prendra de nombreuses capacités différentes pour coïncider avec chaque nouvelle zone. Par exemple, la dernière bande-annonce montre Kung-Fu Peach, qui attaque rapidement et s'engage dans des combats rapides similaires à ceux de l'épée Peach, tandis que Detective Peach s'appuie sur sa capacité à découvrir des indices et à résoudre des mystères plutôt que de s'occuper de Sour Bunch. Ces différents décors et capacités sont destinés à dynamiser le contenu du jeu et à rendre les choses passionnantes, plutôt que de laisser le jeu suivre l'élément de plateforme traditionnel des titres Mario.

En outre, chaque environnement semble comporter un certain nombre de mini-jeux, comme ce qui semble être des événements rapides pendant les combats, ou le glaçage d'un gâteau en tant que Patisserie Peach, si bien que nous nous attendons à une grande variété dans les différentes zones que vous explorerez et dans les nombreuses formes de Peach. Beaucoup de ces mini-jeux semblent fonctionner de la même manière que Mario Party, où les choses sont chronométrées et rapides pour garder les joueurs en éveil, sans pour autant perturber le rythme du jeu.

Enfin, il semble qu'un combat contre le boss conclue chaque épisode volé, ce qui est incroyablement similaire au fait d'atteindre la fin d'un monde dans un jeu Mario Bros. traditionnel et d'affronter le boss dans le Château de Bowser. C'est pourquoi nous nous demandons si chaque partie aura la même fonction que ces mondes, et s'il s'agit du début d'une série de jeux Peach.

Princess Peach Showtime : l'histoire et le contexte

L'histoire de Princess Peach : Showtime ! suit la princesse Peach au théâtre, affrontant le Wicked Grape et le Sour Bunch qui ont pris le devant de la scène et transformé la performance parfaite de Peach en une terrible tragédie. Pour cette raison, elle devra revêtir son plus beau costume et sauver la pièce.

Stella, la gardienne du théâtre, a remarqué ce qui s'est passé et souhaite aider Peach dans ses efforts. Elle lui offre un ruban, qui confère à Peach une série de capacités qui deviendront essentielles au cours de l'aventure et l'aideront à effectuer des attaques.

Comme le suggère le titre du jeu, Princess Peach : Showtime ! se déroule sur scène, au Théâtre Sparkle, ce qui se reflète dans les différents niveaux et capacités que Peach adoptera tout au long de l'histoire. D'après les bandes-annonces que nous avons vues jusqu'à présent, il semble que Peach ne s'aventurera pas hors du théâtre, et chaque nouveau décor et pièce que Peach tentera de sauver sera construit à l'aide de pièces de décor coïncidant avec le thème et la compétence active.

Nous avons eu un bref aperçu de certaines des pièces que Peach devra sauver, comme un musée et une boulangerie, mais nous espérons voir plus de décors à explorer au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie, avec, espérons-le, une autre bande-annonce en jeu quelques mois avant le lancement du jeu.

Princess Peach Showtime : nouvelles

L'illustration de la pochette de Princess Peach : Showtime ! a été modifiée, changeant l'apparence de Peach.

L'illustration de la pochette de Princess Peach : Showtime ! a été mise à jour, modifiant l'apparence de Peach pour qu'elle ressemble davantage à son homologue de Super Mario Bros Movie qu'à son apparence dans le jeu. Il n'a pas encore été annoncé dans un Nintendo Direct ou une bande-annonce si cette modification sera également apportée dans le jeu lui-même.

Princess Peach : Showtime ! reçoit un titre et une date de sortie.

Après une bande-annonce incroyablement courte, Princess Peach : Showtime ! a reçu une bande-annonce plus détaillée explorant l'histoire et le cadre du jeu, ainsi que plusieurs fonctionnalités et capacités que la princesse Peach pourra acquérir au cours du jeu. En outre, le jeu a reçu son titre complet - Princess Peach : Showtime - et une date de sortie fixée au 22 mars 2024.

Un jeu Princesse Peach en préparation.

Lors du Nintendo Direct de juin 2023, un jeu Princess Peach sans titre a été annoncé. Nous n'avons pas vu de contenu en jeu, ni reçu de titre ou de date de sortie, et la bande-annonce elle-même était incroyablement courte.