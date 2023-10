Super Mario Bros. Wonder est le jeu Mario qui s'est le plus rapidement vendu en Europe

Super Mario Bros. Wonder est officiellement le jeu Mario le plus rapidement vendu en Europe de tous les temps.

Selon Nintendo, qui a annoncé cette nouvelle sur les réseaux sociaux aujourd'hui (26 octobre), cette étape impressionnante a été franchie au cours des trois premiers jours de lancement du jeu.

"Wowie zowie ! Au cours de ses trois premiers jours de commercialisation, Super Mario Bros. Wonder est devenu le jeu Super Mario qui s'est vendu le plus rapidement en Europe", a déclaré Nintendo. "Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ce lancement une réussite."

Super Mario Bros. Wonder a été lancé le 20 octobre sur Nintendo Switch et est rapidement devenu le troisième plus gros lancement physique pour un jeu de plateforme Mario de tous les temps, arrivant derrière Super Mario Odyssey et Super Mario 3D All-Stars (via GamesIndustry.biz).

Wonder occupe actuellement la cinquième place des sorties de jeux conditionnés les plus importantes de l'année et a récemment été dépassé par Marvel's Spider-Man 2, qui a connu un succès massif et s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires, ce qui en fait le jeu PlayStation Studios le plus rapidement vendu de tous les temps.

Nintendo n'ayant pas encore révélé les statistiques pour l'Amérique du Nord et le Japon, il est difficile de savoir comment les ventes mondiales de Super Mario Bros. Wonder se situent par rapport à ce nouveau jalon pour l'Europe.

L'année est chargée pour les jeux, mais Nintendo a déjà présenté ses plans pour un certain nombre de nouveaux titres qui sortiront dans les mois à venir et l'année prochaine.

Les fans peuvent s'attendre à la sortie du remake de Super Mario RPG le 17 novembre, ainsi qu'à Side Order, la deuxième vague du Splatoon 3 : Expansion Pass, qui devrait arriver au début de l'année 2024. Nous avons également eu droit récemment à de nouveaux détails - et à une nouvelle illustration mise à jour - pour Princess Peach : Showtime, dont le lancement est prévu pour le 22 mars 2024.

