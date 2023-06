Marvel's Spiderman 2 : tout ce qu'il faut savoir sur le prochain titre d'Insomniac Games

La date de sortie du jeu Marvel's Spider-Man 2 a récemment été annoncée. La suite prometteuse et tant attendue des aventures de Peter et Miles est prévue pour le 20 octobre 2023 sur PS5.

En attendant le lancement du jeu, nous avons réuni sur cette page tout ce que nous savons sur Spider-Man 2 jusqu'à présent. Vous y trouverez les derniers trailers et éléments de gameplay, ainsi que toutes les rumeurs sur le contenu du jeu. Cette page sera régulièrement tenue à jour, afin que vous soyez informé de toutes les nouveautés.

Marvel's Spider-Man 2 : En bref

Qu'est-ce que c'est ? La suite du jeu Marvel's Spider-Man : Miles Morales, acclamé par la critique.

La suite du jeu Marvel's Spider-Man : Miles Morales, acclamé par la critique. Quand pourrai-je y jouer ? Le 20 octobre 2023.

Le 20 octobre 2023. Sur quelle console pourrai-je y jouer ? En exclusivité sur PS5.

(Image credit: Playstation)

Marvel's Spider-Man 2 sortira le 20 octobre 2023, en exclusivité sur PS5. Bien que le jeu soit actuellement considéré comme une exclusivité PlayStation, il est possible que Marvel's Spider-Man 2 débarque sur PC à une date ultérieure. En effet, les deux précédents opus, qui étaient au départ des exclus Playstation, ont finalement tous deux sortis sur PC.

Les précommandes du jeu ont été lancées le 16 juin. Voici où vous pouvez précommander le jeu au meilleur prix.

Le jeu est proposé en trois éditions. L'édition standard qui contient uniquement le jeu de base est disponible en précommande au prix de 79,99 €. L'édition numérique Deluxe est quant à elle proposée au prix de 89,99 € et contient les éléments suivants en plus du jeu de base :

Cinq tenues uniques pour Peter ;

Cinq tenues uniques pour Miles ;

Éléments bonus pour le mode Photo ;

Deux points de compétence ;

Bonus de précommande : deux tenus, gadget attrape-toile et trois points de compétence.

Enfin, la troisième édition est la plus onéreuse de toutes, avec un prix de 249,99 €. Il s'agit de l'édition Collector, qui contient :

Le jeu de base ;

Un boîtier steelbook exclusif ;

Une statue de 48 cm mettant en scène Peter, Miles et Venom ;

Bonus de précommande : deux tenus, gadget attrape-toile et trois points de compétence ;

Les bonus de l'édition Deluxe.

Marvel's Spider-Man 2 : les trailers

(Image credit: Playstation)

Présentée à l'occasion de l'événement PlayStation Showcase du 24 mai 2023, la dernière bande-annonce dévoile un nouveau super vilain : Kraven le chasseur. Cette séquence de plus de 12 minutes nous montre également beaucoup de gameplay avec Spiderman. L'occasion d'appréhender les nouveaux mouvements et compétences offertes par le costume symbiote de l'homme araignée.

Vous pouvez visionner la bande-annonce ci-dessous :

Marvel's Spider-Man 2 a été révélé pour la première fois par une bande-annonce présentée au PlayStation Showcase de septembre 2021. Cette dernière tease le retour du méchant Venom, ainsi qu'une mystérieuse voix, qui s'avère finalement être celle de Kraven.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

Marvel's Spider-Man 2 : Gameplay

(Image credit: Playstation)

Concernant le gameplay de Marvel's Spiderman 2, l'accent est mis sur l'agressivité des combats et la puissance brute du nouveau costume, avec des affrontements qui s'annoncent plus intenses que dans les précédents épisodes. Les personnages auront accès à de multiples compétences pour diversifier leurs approches et pourront même se débarrasser de plusieurs ennemis à la fois avec des compétences spéciales.

Il sera également toujours possible de privilégier la furtivité au combat, grâce aux gadgets et autres compétences discrètes, qui permettront à Peter et Miles d'approcher leurs cibles le plus discrètement possible comme de véritables araignées tueuses. Les réflexes de l'araignée seront toujours de la partie, afin de vous permettre d'anticiper et d'esquiver les attaques.

(Image credit: Playstation)

Concernant les déplacements, les protagonistes bénéficient de combinaisons à ailes, qui leur permettent de planer dans les airs et de prendre de la vitesse entre les buildings newyorkais. La bande annonce nous montre qu'il est possible de suivre les courants d'air, symbolisés par les cercles qui apparaissent à l'écran. De cette manière, il sera possible d'aller encore plus vite que jamais grâce au web-swing.

Comme l'a révélé la dernière bande-annonce de gameplay, il sera visiblement possible de passer de Peter à Miles en cours de jeu. Reste à savoir s'il sera possible de le faire sur demande, ou seulement à quelques moments clés comme le prévoit le scénario. Il a également été révélé que la façon dont vous jouerez aura un impact sur Peter et ses capacités, ce qui est intéressant. Par ailleurs, Marvel's Spider-Man 2 n'inclura pas de mode coopératif.

Marvel's Spider-Man 2 : Histoire

(Image credit: Marvel Entertainment)

Sans surprise, Marvel's Spider-Man 2 se déroulera à nouveau sur l'île de Manhattan, à New York. Cependant, la carte a été élargie et il sera désormais possible d'explorer également les quartiers du Queens et de Brooklyn, ainsi que d'autres lieux comme Coney Island. La superficie de la suite de Miles Morales s'annonce étonnante, selon le doubleur de Peter Parker.

Les Spidermen devront par ailleurs unir leurs forces pour affronter des ennemis emblématiques tels que Venom, dans une nouvelle version du symbiote, Lézard, ou encore Kraven le chasseur. Ce dernier ennemi cherche un nouveau terrain de chasse et de nouvelles cibles surpuissantes à éliminer. Après avoir appris que de puissants adversaires se trouvaient à New-York, il décide d'envahir la ville avec ses hommes. Kraven cherche avant tout à trouver un adversaire à sa hauteur. De ce fait, il ne s'arrêtera probablement pas aux hommes araignées, et pourrait bien chercher des noises à d'autres protagonistes de l'univers, tels que Taskmaster, ou Wraith.

(Image credit: Playstation)

Peter Parker dispose désormais du costume symbiote, qu'il utilise dans le cadre de ses fonctions habituelles de super héro. Cependant, les propriétés du symbiote semblent le transformer peu à peu, comme on peut le constater dans la dernière bande-annonce de gameplay révélée. Au vu de ces éléments, il se pourrait bien que Peter s'improvise également comme super vilain, pour un temps du moins - ce qui serait une première dans la saga. Ceci reste pour l'heure une supposition. Il faudra attendre de voir comment les évènements se déroulent pour en avoir le cœur net.