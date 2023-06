Kraven le Chasseur : découvrez le nouveau méchant de Spider-Man dans cette nouvelle bande-annonce

Le succès des nombreux films Spider-Man est indéniable. Il est même parfois difficile de s'y retrouver, entre les films de Tobey Maguire et ceux de Tom Holland . Amazon Prime Video préparerait d'ailleurs une nouvelle série noire Spider-Man . Et tandis qu'un jeu vidéo Spider-Man 2 pourrait bientôt débarquer sur PS5 , l'homme araignée revient dans ce nouveau spin-off, dans lequel nous suivrons les aventures d’un méchant inédit.

Dans les comics, Kraven acquiert ses pouvoirs après avoir consommé un sérum mystique qui lui donne une force accrue et ralentit considérablement le processus de vieillissement. Cela fait bien évidemment penser à l'anneau unique de la saga de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Mais dans la bande-annonce, il semblerait qu'il obtienne ses pouvoirs grâce au sang d'un lion.

Kraven porte son costume classique de bande dessinée. On peut voir le héros (ou plutôt l'anti-héros) être confronté à des dizaines d'araignées tombant du ciel, à son grand effroi. On peut ainsi supposer que, traumatisé par celles-ci, Kraven voue une haine toute particulière à l'égard de Spider-Man. Il pourrait également s'agir d'un moyen assez peu subtil de la part de Sony de nous rappeler qu'il s'agit d'un spin-off de Spider-Man.

Ces spin-offs, comme les précédents films Venom et Morbius, se déroulent dans un univers distinct du MCU. Dans les derniers instants de la bande-annonce, nous avons un aperçu d'un autre protagoniste. On peut ainsi y voir Rhino, interprété par Alexsei Sytsevich. Dans les comics, c'est un membre de la mafia russe qui a subi une série de traitements chimiques et de radiations qui lui ont donné une peau artificielle lui conférant une force surhumaine.

The Foreigner, un autre méchant de Spider-Man qui est un mercenaire et un assassin, pourrait également apparaître dans Kraven le Chasseur. Le film devrait sortir en salle le 4 octobre prochain. Patience, donc.