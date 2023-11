Test de Super Mario RPG - La magie moderne d'un classique de la SNES

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Info sur le test Console utilisée : Nintendo Switch

Disponible sur : Nintendo Switch

Date de sortie : 17 novembre 2023

Super Mario RPG n'est pas un jeu qui se prend au sérieux. C'est un jeu dans lequel Bowser, l'ennemi juré de Mario, sanglote quand les choses ne vont pas dans son sens, les personnages font d'adorables pirouettes quand ils montent en niveau, et les gâteaux se transforment en véritables boss. Sans oublier que Mario, Bowser et un autre homme qui tient au cœur de Peach partagent un tendre baiser de groupe. C'est aussi ce qui a rendu la version Super Nintendo Entertainment System si populaire, et c'est également ce qui fait du remake Nintendo Switch un jeu incontournable pour tous ceux qui n'ont jamais connu le jeu de rôle au tour par tour d'origine.

L'aventure commence comme vous vous attendez probablement à ce qu'une histoire de Mario commence : Bowser a une fois de plus enlevé la princesse Peach et c'est à Mario de la sauver. Cependant, les choses ne se passent pas exactement comme prévu pour tout le monde, car une force connue sous le nom de Smithy Gang s'abat sur le Royaume Champignon, détruisant la Route des Étoiles - un endroit mystérieux où les souhaits se réalisent - dans la foulée. Bowser est expulsé de son propre château et Peach disparaît.

Mario part alors à la recherche de la princesse, mais il finit par s'allier à Mallow, un homme émotif au grand cœur, puis à Geno, un guerrier de la Route des étoiles qui habite une poupée de bois. Son objectif est de rassembler sept pièces d'étoile dispersées à travers le pays afin de réparer la route des étoiles et de permettre aux souhaits de se réaliser à nouveau. Ce trio finit par recruter la princesse elle-même et même Bowser pour rétablir la normalité dans le Royaume Champignon et son processus de réalisation des vœux.

Il est temps de se battre pour Mario

(Image credit: Nintendo / Future)

Le combat est un élément essentiel de cette quête, et des améliorations ont été apportées au système de pression des boutons temporisés dont les joueurs chevronnés se souviennent bien. Comme dans la version SNES originale, le fait d'appuyer sur le bouton "A" juste avant qu'une attaque ne vous atteigne ou au moment où l'un des membres de votre groupe entre en contact avec un ennemi réduira les dégâts que vous subissez ou augmentera votre puissance d'attaque - c'est ce qu'on appelle officiellement les commandes d'action. En fonction de votre timing, les dégâts que vous subissez peuvent être totalement annulés, et en ce qui concerne les attaques, des pressions parfaitement synchronisées sur les boutons permettent d'infliger des dégâts d'éclaboussure à tous les ennemis présents à l'écran.

L'exécution de ces commandes d'action augmente la toute nouvelle jauge d'action, et lorsqu'elle est remplie, les trois membres actifs du groupe peuvent déclencher un puissant coup triple. Ces mouvements varient en fonction des personnages qui sont sur le terrain. Notre coup préféré est le coup de la carapace invincible, qui permet à Peach de lancer une Super Étoile sur Bowser et à Mario de lui asséner un coup de pied tombant directement sur tous les ennemis qui se dressent contre eux.

L'exécution de plusieurs commandes d'action à la suite permet également de créer un enchaînement, qui applique progressivement des améliorations au groupe en fonction de la durée de celui-ci. Tout cela, combiné au fait que le timing des commandes d'action varie en fonction des mouvements utilisés, donne un système de combat engageant et satisfaisant qui ne s'essouffle jamais.

Cela dit, le niveau de difficulté de Super Mario RPG est plutôt bas. Ayant joué en mode normal, nous n'avons eu à déplorer qu'un seul cas de chute au cours d'un combat. La plupart des boss sont rapidement éliminés, et il se trouve que certains ennemis dotés de pouvoirs (que l'on peut rencontrer au hasard dans le monde) représentaient une plus grande menace que la plupart des boss principaux.

Même si ce n'est pas la meilleure nouvelle pour ceux qui espèrent un défi, cela signifie également que le grinding n'est pas une obligation. Aucun combat ne fut nécessaire pour monter en niveau. En fait, de nombreux combats ont été évités car les ennemis non essentiels peuvent être évités dans l'overworld.

Un jeu amusant et convivial

(Image credit: Nintendo / Future)

Si les combats sont extrêmement amusants, la plus grande force de Super Mario RPG réside dans son cœur et sa fantaisie. Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit d'un jeu très léger. La plupart des adversaires sont très ridicules, et chaque PNJ vaut la peine qu'on lui parle grâce aux phrases amusantes qu'il sort. Un commerçant, Toad, s'est énervé parce que l'on passait derrière son comptoir, un boulanger, Torte (un Koopa Troopa blindé), nous a reproché d'avoir sauté sur son gâteau, et un autre Toad, pris au hasard, a fait une référence à James Bond sans crier gare.

Meilleur élément (Image credit: Nintendo) Littéralement à chaque fois que Bowser était à l'écran. Son personnage est délicieusement loufoque, et tous ceux qui n'ont pas pu jouer à la version originale mais qui sont tombés amoureux de sa représentation dans le film Super Mario Bros. l'adoreront.

Nous ne savons pas pourquoi cela nous a tant amusé de rencontrer un Toad costaud avec des lunettes de soleil, une barbe et des bracelets en cuir cloutés, mais trouver le gars qui se cache dans le Volcan Baril a été un vrai moment de plaisir. Il en va de même pour le moustachu Chancelier Toad et le robuste Yoshi bleu de Yo'ster Isle, Boshi. Dans les jeux Mario modernes, il est rare de voir des variations aussi distinctes sur les personnages de base de la série, c'est pourquoi il est génial de les voir revenir dans une nouvelle version.

Comme on peut s'y attendre d'un remake créé environ 27 ans après l'original, tout a l'air, sonne et se sent bien mieux que jamais. Bien que la bande-son remastérisée soit très appréciée, il est possible de revenir à la musique originale de la SNES à tout moment dans le menu principal, ce qui plaira aux nostalgiques. Les couleurs sont éclatantes sur l'écran OLED de la Nintendo Switch, ce qui fait de chaque zone du monde un véritable plaisir à parcourir.

Trésors et désagréments

(Image credit: Nintendo)

Malheureusement, certaines zones sont un peu trop dépourvues de choses à faire. La principale motivation pour parcourir les lieux est l'existence de coffres à trésors cachés - des boîtes contenant des objets complètement invisibles jusqu'à ce que vous sautiez en dessous. Bien qu'il soit possible d'équiper des objets pour les localiser, quiconque les cherche doit s'attendre à passer beaucoup de temps à sauter sur chaque tuile d'une zone dans l'espoir de trouver quelque chose. Cela devient vite fastidieux, et les trésors eux-mêmes ne valent souvent pas la peine d'être découverts.

L'autre reproche que je fais à Super Mario RPG est son angle de caméra fixe : en dehors des cinématiques et de certains mini-jeux, vous pouvez vous attendre à ce que votre vue de Mario et de son groupe reste la même au fil de vos explorations, et vous n'avez aucun moyen de la modifier. La plupart du temps, ce n'est pas un problème, mais certaines zones où vous devez faire des sauts précis sur des plateformes peuvent être difficiles à réaliser lorsque vous ne pouvez pas voir correctement où vous allez et que vous devez estimer l'endroit où vous allez tomber avec votre ombre. Heureusement, cela ne se produit pas assez souvent pour que ce soit un problème insurmontable, mais c'est tout de même frustrant.

Pour être honnête, il faut dire que nous n'avons jamais eu l'occasion de découvrir le jeu original Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars de première main. Notre connaissance du jeu se limitait à des séries de vidéos sur YouTube, des captures d'écran et toutes les conversations liées à la campagne " Geno pour Smash Bros " (une situation que nous pouvons à présent comprendre et, dans une certaine mesure, approuver). Cependant, il ne fait aucun doute que le jeu est tout ce que nous espérions, et même plus.

Les superbes graphismes sont magnifiquement mis en valeur sur Nintendo Switch, avec des animations de personnages fluides et joyeuses et des cutscenes spectaculaires qui aident à mettre en valeur ce RPG estimé d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant. S'il est certain que les fans nostalgiques seront séduits, les améliorations et les ajouts ont rendu Super Mario RPG tout aussi agréable pour les nouveaux joueurs de 2023 que l'original l'était il y a tant d'années.

Caractéristiques d'accessibilité

(Image credit: Nintendo / Future)

Super Mario RPG n'offre pas beaucoup de fonctions d'accessibilité. Il existe deux configurations différentes pour les commandes de combat : dans la première, les joueurs doivent appuyer sur "A" pour confirmer leurs mouvements ou sur "B" pour revenir en arrière lorsqu'ils se trouvent dans les menus de combat, qui s'ouvrent en appuyant sur les boutons A/B/X/Y ; dans la seconde, les joueurs utilisent ces mêmes boutons pour ouvrir les menus de combat, mais doivent appuyer à nouveau sur les boutons correspondants pour confirmer leurs choix.

Par défaut, Mario est configuré pour courir automatiquement lorsqu'il se promène dans le monde, avec la possibilité de maintenir les boutons L/R pour marcher. Cette option peut être inversée dans le menu si cela ne vous dérange pas de maintenir les touches L/R enfoncées pour courir.

Vous avez le choix entre deux niveaux de difficulté : Normal et Facile. Cette dernière est la plus simple des deux, ce qui rend les combats plus directs et permet aux joueurs de conserver plus d'objets (tels que les soins et les bonus).

Nous avons passé environ 12 heures à jouer à Super Mario RPG, en terminant l'histoire principale et en explorant de nombreux contenus annexes, notamment en chassant des trésors cachés, en visant des scores élevés dans des mini-jeux tels que la course Yo'ster Island et le tour de Minecart sur la montagne de Moleville, et en combattant des boss facultatifs. Nous avons joué sur un modèle Nintendo Switch OLED, en mode portable et en mode connecté.

