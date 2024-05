Votre MSI Claw a des problèmes de performance ? Lisez ceci le plus rapidement possible

Depuis son lancement, la MSI Claw n'a cessé de connaître des difficultés. De nombreux avis et acheteurs l'ont critiquée pour ses performances de jeu incohérentes, son optimisation médiocre, et bien plus encore. Mais aujourd'hui, il semble que la chance soit enfin au rendez-vous, grâce à une toute nouvelle mise à jour.

Selon MSI, les dernières mises à jour du GPU et du pilote BIOS - le BIOS E1T41IMS.106 (appelé 106) et le pilote GPU 31.0.101.5445 (appelé 5445) - ont permis d'augmenter les performances de 150 %. La mise à jour semble également résoudre les problèmes de performance, permettant aux joueurs de « jouer sans problème aux 100 jeux les plus populaires sur la plateforme Steam ».

MSI semble être très conscient des problèmes d'optimisation concernant le CPU, puisqu'il mentionne travailler avec Intel pour mieux stabiliser l'ordinateur de poche. Les mises à jour permettent également aux utilisateurs de mettre à jour directement à partir de l'environnement Windows, sans avoir à utiliser une clé USB ou à docker le système.

Vous pouvez télécharger le dernier BIOS sur le site officiel de MSI et les derniers pilotes GPU sur le site officiel d'Intel ARC.

Est-ce trop peu et trop tard pour les propriétaires de la MSI Claw ?

Bien que les nouvelles mises à jour et le support continu soient admirables, les utilisateurs les reçoivent finalement plus d'un mois après sa sortie officielle. Pendant ce temps, d'autres PC gaming portables comme le Steam Deck et le Lenovo Legion Go fonctionnent dès la sortie de la boîte avec des performances solides et stables, en particulier le premier qui continue d'être la référence en la matière.

Sans parler du prix de la MSI Claw, il est d'autant plus inquiétant qu'elle ait été lancée dans un tel état et qu'elle doive être continuellement corrigée et mise à jour pour atteindre le niveau d'une console portable plus ancienne et moins puissante comme la Steam Deck.

A ce stade, bien que MSI et Intel travaillent ensemble, nous ne savons toujours pas si le problème vient des processeurs d'Intel ou des problèmes liés à MSI, bien que le lancement prochain de l'AOKZOE A2 Ultra équipé d'Intel devrait nous donner une meilleure idée de l'endroit où se situe le problème.

Espérons que MSI en tire les leçons et que s'il sort une Claw 2, il s'assure que le système d'exploitation et les performances générales sont à la hauteur avant son lancement.