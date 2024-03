La MSI Claw est enfin disponible en pré-commande

MSI est la société la plus récente à avoir jeté son dévolu sur le marché en plein essor des PC de gaming portables, avec la MSI Claw qui a été révélée et a fait l'objet de nombreuses annonces cette année. Aujourd'hui, nous disposons enfin d'une date de sortie officielle pour cette console.

Selon une liste de prix de la Fnac, la Claw est actuellement en pré-commande et sera disponible à partir du le 20 mars 2024 en France en deux variantes, avec le modèle à 799,99 € et le modèle à 899,99 €. Elle sera équipée des processeurs Core Ultra 7 155H ou Core Ultra 5 135H, avec des options de stockage de 512 Go ou 1 To.

La MSI Claw est le premier PC portable à utiliser la série Intel Core Ultra. Le Core Ultra 7 155H dispose de 16 cœurs de processeur et le processeur graphique Intel Arc dispose de 8 Xe-Core. Le Core Ultra 5 135H est doté de 14 cœurs de CPU et de 7 Xe-Cores.

La MSI Claw pourrait être en difficulté

Il est assez étrange que la date de sortie et les précommandes de la MSI Claw aient été révélées si peu de temps avant le lancement. Il s'agit d'un gaspillage de temps promotionnel précieux, alors que la période de précommande aurait pu être utilisée pour mieux faire connaître l'ordinateur de poche dès le départ.

De plus, bien que les spécifications de la MSI Claw soient extrêmement impressionnantes, tout cela se fait à un prix élevé qui pourrait affecter ses ventes futures. En raison des composants qu'il embarque, le modèle le moins cher disponible est encore incroyablement cher, 799,99 €, ce qui est plus élevé que les prix de la concurrence.

Un autre problème est que sa construction est assez similaire à celle de la Steam Deck et de la Levono Legion Go, ce qui rend plus difficile la vente d'une qualité unique. D'autant plus que le Claw est plus cher que les autres options, ce qui ne convainc personne d'investir alors qu'on a l'impression qu'il s'agit plus ou moins du même système.

En d'autres termes, la Claw est nettement désavantagée en termes de notoriété, d'esthétique et de coût, ce qui pourrait sérieusement nuire à son succès à long terme. Ce serait d'autant plus dommage qu'il s'agit de la console la plus ambitieuse parmi les consoles PC jusqu'à présent. Espérons qu'elle trouvera sa place sur le marché et prouvera que les doutes que nous avons n'ont pas lieu d'être, mais nous ne pouvons qu'attendre de voir ce qu'il en sera.