L'iPhone 16 Plus pourrait être le dernier modèle Plus de sa catégorie - voici pourquoi

L'iPhone 15 Plus de 6,7 pouces (à gauche) et l'iPhone 15 de 6,1 pouces (à droite)

Grâce à une série de fuites et de rumeurs harmonieuses ces dernières semaines, nous avons désormais une idée précise de l'apparence de la série iPhone 16. Il n'est donc pas surprenant que l'attention se tourne déjà vers le design potentiel de la famille iPhone 17.

D'après Ross Young, spécialiste des écrans et grand spécialiste d'Apple, l'iPhone 17 Plus sera nettement plus petit que l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 16 Plus, et Apple envisagerait une nouvelle taille d'écran située entre celle de l'iPhone 17 Pro et de l'iPhone 17 Pro Max.

Nous sommes presque certains que les modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max de cette année seront plus grands et plus étroits que leurs prédécesseurs respectifs (les dernières informations suggèrent des tailles d'écran de 6,3 pouces et 6,9 pouces), si bien que cette nouvelle rumeur situerait l'écran de l'iPhone 17 Plus quelque part entre 6,4 pouces et 6,8 pouces. Étant donné que les modèles Plus actuels mesurent 6,7 pouces, nous nous attendons à un écran d'environ 6,5 pouces pour l'iPhone 17 Plus.

Young ne précise pas pourquoi Apple se prépare à effectuer ce changement, mais nous pensons qu'il s'agit d'une volonté de l'entreprise de différencier davantage ses iPhones de marque Plus de ses modèles de marque Pro. L'iPhone 16 Pro Max (et donc l'iPhone 17 Pro Max) devant être doté d'un écran plus grand de 6,9 pouces, Apple considère peut-être que l'écran actuel de 6,7 pouces de l'iPhone 15 Plus est trop proche de ce futur écran de 6,9 pouces.

Un écran de 6,5 pouces serait donc une bonne solution intermédiaire et donnerait aux fans d'Apple un quatrième choix de taille d'iPhone (6,1 pouces pour l'iPhone 17, 6,5 pouces pour l'iPhone 17 Plus, 6,3 pouces pour l'iPhone 17 Pro et 6,8 pouces pour l'iPhone 17 Pro Max).

L'iPhone 15 Plus a un écran de 6,7 pouces (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Historiquement, Apple n'a pas eu beaucoup de succès en proposant des tailles d'écran plus petites - l'impopulaire iPhone 13 mini de 5,4 pouces a été le dernier mini iPhone avant qu'Apple ne propose des modèles standard de taille Plus avec l'iPhone 14 Plus - mais cette nouvelle taille garantirait toujours que l'iPhone 17 Plus soit plus grand que son homologue de taille standard. 6,5 pouces, ce n'est pas petit, loin de là - c'est juste nettement plus petit que le Pro Max de 6,9 pouces.

Selon nous, le passage à un iPhone 17 Plus de 6,5 pouces est logique. L'iPhone 15 Plus d'Apple offre la meilleure autonomie de tous les iPhone disponibles à l'heure actuelle, mais au-delà de cela, l'appareil manque encore d'identité - il s'agit essentiellement du même produit que l'iPhone 15 standard, mais en plus grand. En donnant à l'iPhone 17 Plus sa propre taille d'écran, Apple en ferait immédiatement un produit plus intéressant et plus distinctif.

Attendez, est-ce qu'Apple essaie de tuer le Plus ?

L'iPhone 15 Pro Max est l'iPhone le plus grand actuellement disponible sur le marché (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il y a un autre point de vue à prendre en considération. Pour des raisons évidentes, Apple préfère vendre davantage d'iPhones les plus chers que d'iPhones moins chers, et l'ajout d'une quatrième taille d'écran pourrait en fait encourager davantage de clients - en particulier ceux qui croient aveuglément que plus c'est grand, mieux c'est - à acheter le plus grand modèle d'iPhone 17 disponible (c'est-à-dire l'iPhone 17 Pro Max).

Pourquoi ? À l'heure actuelle, l'iPhone 15 Plus est aussi grand que l'iPhone 15 Pro Max, et la réduction de la taille de l'écran de l'iPhone 17 Plus réduirait également la concurrence pour l'iPhone 17 Pro Max (ce qui stimulerait les ventes). En d'autres termes, un écran de 6,5 pouces pourrait assurer, ou au contraire briser, l'avenir de la gamme d'iPhone Plus d'Apple.

Bien sûr, nous ne connaîtrons pas la méthode derrière la folie d'Apple avant que ces téléphones ne soient lancés en septembre de l'année prochaine, mais il est néanmoins intéressant d'entendre que les futurs iPhones pourraient être lancés dans des tailles d'écran jamais vues auparavant.