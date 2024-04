La Nintendo Switch 2 serait plus grande que son prédécesseur et dotée de manettes Joy-Con magnétiques

Une rumeur de plus sur la Nintendo Switch 2. Celle-ci, cependant, provient d'une source fiable.

Repérée par Eurogamer, la publication de jeux espagnole Vandal rapporte que, selon divers fabricants d'accessoires, la Nintendo Switch 2 sera dotée de manettes Joy-Con qui se connectent magnétiquement à la console. Si cette information est exacte, cela signifierait que les manettes et l'unité Switch elle-même subiraient un changement important, en évitant d'avoir recours à ce système de connexion par rail plutôt gênant.

Si vous ne connaissez pas la source, sachez que Vandal a fait ses preuves en matière de rumeurs sur la Nintendo Switch. Elle avait raison sur de nombreuses caractéristiques de la Nintendo Switch OLED qu'elle a également apprises des fabricants d'accessoires avant le dévoilement officiel de la console mise à niveau en 2021. Ainsi, même si nous devons souligner qu'il ne s'agit pas de détails officiels, ils proviennent d'une source qui s'est avérée exacte par le passé.

En plus de cette nouvelle connectivité magnétique pour les manettes Joy-Con, Vandal mentionne également que la Nintendo Switch 2 serait plus grande que la console originale de 2017, mais pas tout à fait aussi grande qu'une Steam Deck. Cela correspond à des rumeurs antérieures sur la Nintendo Switch 2, via Bloomberg, selon lesquelles la prochaine console de Nintendo pourrait être dotée d'un écran LCD de 8 pouces.

Enfin, Vandal affirme que l'excellente manette Nintendo Switch Pro sera compatible avec la Nintendo Switch 2. Il n'a pas été fait mention d'un éventuel successeur de la manette Pro, et on ne sait pas non plus si les manettes Joy-Con d'origine seront compatibles sans fil avec la nouvelle console.

Néanmoins, nous espérons que les rapports sur les manettes Joy-Con à connexion magnétique s'avéreront exacts.

En outre, et c'est une pure spéculation, cela pourrait suggérer que les contrôleurs Joy-Con de la Switch 2 pourraient être révisés et mis à niveau. Les Joy-Con se sont notoirement fait critiquer pour leur mauvaise qualité de fabrication et leur tendance à développer une dérive du stick. Ces problèmes pourraient être résolus grâce à une construction plus robuste et de meilleure qualité. Cependant, nous n'en aurons pas la certitude tant que nous n'aurons pas reçu d'annonces officielles et de détails de la part de Nintendo en personne.

