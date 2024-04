Dernières fuites du Google Pixel 8a : son design, ses mises à jour logicielles et ses fonctionnalités d'IA

Il y a fort à parier que le Google Pixel 8a sera dévoilé lors de la Google I/O 2024 le 14 mai, et à l'approche de cette date, nous avons vu apparaître une multitude de nouvelles fuites qui nous donnent une meilleure idée de ce que nous pouvons attendre de ce modèle intermédiaire.

Tout d'abord, le célèbre informateur Evan Blass a mis en ligne une série complète de photos du Pixel 8a. Vous pouvez voir le téléphone de l'avant et de l'arrière, ainsi que sous un angle, et dans les quatre couleurs annoncées par la rumeur : Obsidian (noir), Porcelain (blanc), Bay (bleu) et Mint (vert).

Ces designs ont déjà fait l'objet de fuites, il n'y a donc pas grand-chose de nouveau ici, mais c'est une preuve de plus que c'est bien à cela que le Pixel 8a va ressembler. Les images sont également nettes et claires, nous donnant un bon aperçu du design.

Il semble que ce téléphone ressemblera beaucoup au Pixel 8 et au Pixel 7a, avec la barre d'appareil photo reconnaissable à l'arrière. Il semble toutefois que le Pixel de milieu de gamme de cette année va arborer un cadre plus incurvé que ses prédécesseurs immédiats.

Matériel promotionnel du Pixel 8a

Sans que personne ne soit surpris, le Pixel 8a sera doté de l'IA. (Image credit: @OnLeaks / MySmartPrice)

MySmartPrice a réussi à mettre la main sur une vidéo promotionnelle du Pixel 8a. Elle a été brièvement disponible sur YouTube avant d'être retirée - et comme YouTube appartient à Google, nous supposons que quelqu'un de plus haut placé a eu son mot à dire.

Si vous voulez voir quelques images tirées de la vidéo avant qu'elle ne disparaisse, vous pouvez en trouver sur Phandroid. Il n'y a en fait pas grand-chose de nouveau dans cette vidéo, à part le fait de voir le Pixel 8a lui-même - une grande partie des fonctions d'intelligence artificielle montrées dans le clip, comme les retouches instantanées de photos et les traductions de texte en direct, sont déjà disponibles dans les téléphones Pixel plus récents.

Notre dernière fuite pour l'instant se trouve sur Android Headlines, où il y a quelques images promotionnelles montrant certaines des capacités du Pixel 8a : des capacités comprenant des outils comme Circle to Search. Les images suggèrent une autonomie d'une journée, le chipset Tensor G3, une protection IP67 et sept ans de mises à jour de sécurité.

La même source indique que la date de mise en vente du Google Pixel 8a sera le 16 mai, et il y a quelques photos des étuis officiels en silicone qui l'accompagneront. Attendez-vous à connaître tous les détails de ce prochain téléphone le 14 mai.