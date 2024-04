Les rendus du Google Pixel 8a annoncent de nouvelles couleurs, mais un design plus ancien

De nouveaux rendus du Google Pixel 8a montrent clairement quatre nouvelles couleurs et des bords légèrement incurvés indiquant que Google pourrait jouer la carte de la sécurité avec son dernier design.

L'informateur Arsène Lupin a posté sur X des images censées représenter le prochain téléphone économique en quatre couleurs - Obsidian (noir), Porcelain (blanc), Bay (bleu) et Mint (vert). L'informateur ne donne aucune information sur la provenance de ces images, cependant, elles ont l'air de pouvoir être des images officielles de Google.

Dans le post, le Pixel 8a est montré sous plusieurs angles, et - en supposant qu'il s'agisse de la vraie marchandise - ils ne laissent rien à l'imagination, nous donnant une idée claire de ce que l'on peut attendre du prochain téléphone d'entrée de gamme de Google qui devrait être annoncé lors de la Google I/O 2024, qui aura lieu le 14 mai.

S'il s'agit bien du Pixel 8a, il semble sans surprise suivre le même design que le Pixel 8 en conservant la barre de visière de l'appareil photo en haut du téléphone, ainsi que les coins incurvés plus doux et les couleurs pastel. Bien qu'il soit difficile de le dire à partir de ces images, il pourrait également arborer un dos mat comme le Pixel 8 Pro. Si ces images sont authentiques, Google a abandonné le design rectangulaire plus net du Pixel 7a de l'année dernière pour un look plus incurvé en ligne avec la gamme Pixel 8, tout en s'en tenant au design minimal pour lequel les meilleurs téléphones Pixel sont connus.

Cependant, si l'on en croit les rendus, les écrans des téléphones Pixel 8a ont des bords plus épais que ceux du Pixel 8 et un menton plus large en bas, ce qui est décevant alors que des téléphones comme le Nothing Phone 2a ont montré qu'il était possible de présenter des bords plus petits et symétriques, même sur un appareil à petit budget.

Spécifications supposées du Google Pixel 8a

Nous avons une bonne idée du matériel que le Pixel 8a utilisera, car Google a tendance à suivre un modèle fixe pour sa série a, plus abordable, les téléphones combinant certains éléments de la série principale avec un matériel plus modeste.

L'écran du Pixel 8a est susceptible d'être un écran de 6,1 pouces, tandis que sa résolution serait la même que celle des écrans des Pixel 7a et Pixel 8, à savoir 1080 x 2400. Cependant, une fuite précédente a suggéré qu'il pourrait être doté d'un écran 120Hz, une amélioration notable par rapport au taux de rafraîchissement de 90Hz du Pixel 7a.

Comme les précédents Pixel de la série a, le Pixel 8a devrait utiliser la même puce que ses compagnons d'écurie - dans ce cas, la puce Tensor G3 que nous avons déjà vue dans les Pixel 8 et 8 Pro. Le silicium de Google n'est peut-être pas le plus puissant, mais il prendra en charge la dernière technologie de Google centrée sur l'IA et devrait garantir que le téléphone offre des performances comparables à celles de ses frères et sœurs.

La mémoire et le stockage sur le Pixel 8a sont susceptibles d'être les mêmes 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1 que l'on trouve dans les Pixel 7a et Pixel 8. La configuration de l'appareil photo serait une caméra primaire de 64MP avec une caméra secondaire de 13MP, qui serait également la même que celle du Pixel 7a.

Côté logiciel, il devrait utiliser Android 14 et alors qu'il pourrait recevoir les mêmes sept années de mises à jour logicielles que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, il pourrait n'en recevoir que trois, comme le Pixel 7a.

Une autre fonctionnalité logicielle notable qui pourrait faire son chemin vers le Pixel 8a est la possibilité de refléter l'écran via USB-C, qui a déjà été vue dans une mise à jour bêta du Pixel 8 et qui, si elle est publiée, serait également susceptible d'arriver sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.