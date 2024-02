Le design du Nothing Phone 2a est officiellement dévoilé

Nous entendons parler d'une version plus abordable du Nothing Phone 2 depuis un certain temps, bien que le Nothing Phone 2a n'ait été officialisé qu'au début du mois. Avant son lancement en mars, Nothing a maintenant révélé le design de l'appareil.

Dans une série de posts sur les réseaux sociaux (via Android Central), Nothing a montré le design du Nothing Phone 2a via un panneau d'affichage londonien (et une astuce de réalité augmentée), puis via un puzzle coulissant, et enfin via une image statique à l'ancienne.

Ce n'est pas encore une révélation complète, car nous ne voyons pas la face avant de l'appareil, mais nous pensons qu'il n'y aura pas trop de surprises dans ce domaine. À l'arrière, nous retrouvons la configuration horizontale à double caméra montrée dans les fuites précédentes.

Et bien que nous ne voyions que la version blanche du Nothing Phone 2a dans ces publications sur les médias sociaux, il semble probable qu'une version noire ou gris foncé sera également disponible, comme l'a récemment annoncé le célèbre informateur Roland Quandt.

Plus qu'une semaine pour le Nothing Phone 2a

An unboxing like no other. Phone (2a) just dropped in London.Launching 5 March. pic.twitter.com/7hcb4ELYMGFebruary 26, 2024 See more

La date de lancement du Nothing Phone 2a n'est pas un secret, puisqu'elle figure en première page du site web de Nothing : Le 5 mars 2024 est le grand jour. Ce que nous ne savons pas, c'est dans quels pays l'appareil sera vendu, ni combien il coûtera.

D'après les fuites précédentes, le prix de départ sera inférieur à 400 €. À titre de comparaison, le Nothing Phone 2 a été mis en vente à un prix de départ de 679 €, ce qui représente une baisse de prix assez substantielle.

Il semblerait que nous ayons le choix entre deux configurations : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Comme l'a annoncé MediaTek, le chipset utilisé sera le Dimensity 7200 Pro de milieu de gamme.

La semaine prochaine, tout sera révélé, et nous vous donnerons bien sûr tous les détails du téléphone lorsqu'il sera dévoilé. Comme le montre notre liste des meilleurs téléphones économiques, le Nothing Phone 2a a beaucoup de concurrents à affronter.